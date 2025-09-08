2 órája
Ennyi volt – bejelentették a ligából való kilépést
Három szezon után bejelentette kilépését az European League of Football (ELF) ligából a székesfehérvári amerikai futball csapat. A Fehérvár Enthroners a következő idényt Ausztria legmagasabb osztályában, az AFL-ben folytatják szereplésüket.
Három év után búcsúzika z ELF-től a Fehérvár Enthroners.
Fotó: Kricskovics Antal
Hétfő este érzelmes közleményt tett közzé az együttes Facebook-oldalán. Amelyben tájékoztatta a szurkolókat a kilépés okairol a székesfehérvári együttes. A távozás fő oka, hogy a 2025-ös idény végére több csapat is csődbe ment, valamint az alapító-tulajdonos is kiszállt a szervezetből. Emiatt a Fehérvár Enthroners vezetősége úgy döntött, a következő idényt az osztrák AFL-ben kezdik meg.
Korábban nem szerepelt magyar csapat az osztrák első osztályban, a Fehérvár Enthroners lesz az első
A közleményben kiemelik, hogy nagyon motivált együttes az új lehetőséggel kapcsolatban, mert magyar csapat ebben a ligában még sosem játszott és nem titkolt célja hosszú távon az Enthronersnek, hogy szisztematikus munkával, hosszú távon megnyerje a bajnokságot. Ugyanakkor nem zárják ki azt sem, hogy ha stabilizálódik a helyzet az ELF-ben akár vissza is térhetnek az európai porondra.