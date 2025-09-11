szeptember 11., csütörtök

Jégkorong

16 perce

Már az első fordulóban fel van adva a lecke

Címkék#Hydro Fehérvár AV19#Volán#ICEHL#Fehérvár AV19#Klagenfurt

Szeptember 12-én pénteken elrajtol az osztrák bázisú jégkorongliga (ICEHL) 2025-2026-os idénye. A Hydro Fehérvár AV19-nek már az első fordulóban fel van adva a lecke, hiszen a rekordbajnok Klagenfurt otthonába látogat.

Kelemen Kornél

Péntek este 19.15 órától a Heidi Horten Arénában van jelenése a Hydro Fehérvár AV19-nek. Kiss Dávid legénységének már az első fordulóban nehéz feladat jutott, hiszen a Bajnokok Ligájában is érdekelt Klagenfurt ellen kell jégre lépnie az ICEHL első fordulójában. 

A Hydro Fehérvár AV19 is megkezdi a bajnokságot
Fotó: fehervarav19.hu

Ugorjunk vissza az időben, nézzük meg a két csapat egymás elleni mérkőzéseit az előző szezonban. Tavaly is összecsaptak a felek szeptemberben, akkor óriási meglepetésre a Volán hazai pályán 4-0-ra kiütötte a KAC-ot, amely októberben saját otthonában szeretett volna visszavágni ezért, azonban ez nem jött össze. Hári János az első harmadban bevette a piros-fehérek kapuját, ami után a székesfehérváriak stabilan őrizték az előnyüket, végül meg is tartották az egygólos előnyt, 0-1. Az osztrák együttes számára amúgy sem indult a legjobban az évad, azonban az idő előre haladtával egyre jobb formát mutatott, míg Erdély Csanádék kezdték elveszíteni a kezdeti lendületet, igaz ebben hathatós szerepet játszott több kulcsember sérülése is. Decemberben ismét Karintiában találkozott a két klub, ekkor már nem tudta feltartóztatni a támadókat a magyar védelem, így végül kiütéses 7-3-as győzelmet aratott Kirk Furey legénysége. Az egymás elleni negyedik alapszakasz mérkőzésen visszaadta a szezon eleji kölcsönt és 0-4-re győzött a MET Aréna jegén. 

A Fehérvár AV19 első tétmérkőzésére készül a szezonban

A Volán számára a KAC elleni találkozó lesz az első tétmérkőzés a szezon során, ezzel szemben a Klagenfurt már négy Bajnokok Ligája mérkőzésen is túl van, amiken nem nyújtott rossz teljesítményt. Két győzelem és két vereség a mérlege, jelenleg a továbbjutást érő 14. helyet foglalja el a főtáblán. Nem kis skalpokat gyűjtött be, hiszen a Eisbären Berlin és az Odense-t gyűrte le, utóbbit ráadásul idegenben. A piros-fehérek két legeredményesebb játékosa az előző idényben Nicholas Eric Petersen és Mathias From egyaránt a csapatnál maradt, sőt már mindketten a hálóba is találtak. 

A Volán számára eredmények szempontjából felemásra sikerült a felkészülési szezon, négy vereség és két győzelem Kiss Dávidék mérlege. A szakember az utolsó meccsen, a Banská Bystrica elleni győzelem során sokkal több pozitívumot látott, mint előtte, az előszezon tökéletes lezárásának tartja. 

A Volán péntek este 19.15 órától lép jégre a Klagenfurt otthonában. 

