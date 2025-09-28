szeptember 28., vasárnap

Vencel névnap

14°
+21
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jégkorong

1 órája

Elképesztő végjátékban maradt alul a Volán

Címkék#Hydro Fehérvár AV19#ICEHL#Fehérvár AV19#Olimpija Ljubljana#jégkorong#volán

A Volán majdnem megszakította az Olimpija Ljubljana veretlenségét. A Hydro Fehérvár AV19 Szlovéniában állt közel a győzelmhez, azonban végül szétlövést követően kikapott.

Kelemen Kornél

Nagyon nehéz feladat várt a Hydro Fehérvár AV19-re az osztrák bázisú jégkorongliga (ICEHL) 6. fordulójában, hiszen a mérkőzés előtt veretlen Olimpija Ljubljana otthonába látogatott. 

A Fehérvár AV19 megszorongatta a Ljubljanát, ennek ellenére be kellett érnie egy ponttal
A Fehérvár AV19 megszorongatta a Ljubljanát, ennek ellenére be kellett érnie egy ponttal
Forrás: Hydro Fehérvár AV19 / Facebook

A meccs elején egyik csapat sem tudott a másik felé kerekedni, a játék leginkább a mezőnyben zajlott, kevés lövés érte el a kapusokat, viszont azokat rendre kivédték. A szlovének vendéglátóként próbálták megragadni a kezdeményező szerepet, azonban ehhez Kiss Dávid fiainak is volt egy-két szava. Az első harmadot annak ellenére zárták gól nélkül zárták a felek, hogy négy kiállítás is volt, ebből hármat a hazaiak hoztak össze.

A második etapban eleinte a Volán akarata érvényesült, Nathanael Halbert kiállításakor közel állt a gólszerzéshez a Volán, de Lukas Horákban elakadt minden próbálkozás. A kiegészülést követően magasabb sebességi fokozatba kapcsot a Ljubljana, ennek a 28. perc elején meg is lett az eredménye, ekkor Nicolai Meyer vette be Rasmus Reijola ketrecét, 1-0. Nem kellett sokat várni a Fejér vármegyeiek válaszára, még fél perc sem telt el, amikor Kiss Roland odaadta a pakkot Darren Archibaldnak, aki egy bombagóllal tette ismét egyenlővé a meccset, 1-1. A találatnak köszönhetően felbátorodtak Erdély Csanádék, de a kedélyeket lehűtötte Anze Kuralt kiállítása. Ezt a két percet nagyon megnyomták a zöld mezesek, egymást követték a helyzetek, azonban nem született gól. A kiegészülést követően ismét a kék-fehérek rohamoztak, Horváth Donát szerzett meg egy lecsorgó pakkot, amit a hálóba is juttatott, 1-2. A szünetig ugyan sokszor tüzeltek a vendéglátók, de nem jött össze az egalizálás. 

Drámai végjáték a Fehérvár AV19 szlovén túráján

Várható volt, hogy nem vár könnyű etap a Volánra, talán ennek is volt köszönhető, hogy a fehérváriak valamelyest hátrébb húzódtak. Az ellenfél fölénye időnként folytogató volt, viszont a kontratámadások az újabb vendég gól lehetőségét tartották életben. A 48. percben még a kapuvas is az Olimpija ellen volt, Reijola nagy szerencséjére. A közönség egyre hangosabban éltette kedvenceit, ez fokozódott amikor Stipsicz Bencét kiállították tíz perccel a vége előtt. Bár ezt megúszta az AV19, de a kiegészülést követően sem szabadult fel a kapu, a játék szinte állandóan a magyar kapu előtt zajlott. Ennek az 55. percben meg is lett az etredménye, ekkor Robert Sabolic volt eredményes, 2-2. A hátralévő időben többször is közel állt a fordításhoz a Ljubljana, de ez nem jött össze, ígykövetkezhetett a hosszabbítás. 

A három a három elleni ráadást a hazaiak kezdték jobban, de Hári János járt közelebb a gólhoz, azonban lövése lepattant a kapuvasról. Kevesebb mint egy perccel a vége előtt Terrence Brennan kerülte meg a vendég kaput, majd bombázott, de ez lepattant a kapusról, így jöhetett a szétlövés. 

Archibald kezdte a sort, aki higgadtan vette be a rövid alsó sarkot, a túloldalon Meyer hibázott, így a Volán került lépéselőnybe. A második körben mindkét lövő betalált, így továbbra is nyitott maradt a kérdés. Hári János volt a harmadik fehérvári lövő, aki kihagyta saját lehetőségét, amit a Ljubljana ki is használt, így ismét döntetlen volt az állás. A negyedik körben Brennan lövését védte Reijola, de a túloldalon kollégája is hasonlóan cselekedett. A döntésre egészen a 7. körig kellett várni, ekkor a Ljubljana betalált, míg Varga Balázs csak a kapuvasat találta el, 3-2

A Hydro Fehérvár AV19 bár megszorongatta az éllovast, de be kellett érnie csak egy ponttal. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu