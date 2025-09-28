Elképesztő végjátékban maradt alul a Volán

Nagyon nehéz feladat várt a Hydro Fehérvár AV19-re az osztrák bázisú jégkorongliga (ICEHL) 6. fordulójában, hiszen a mérkőzés előtt veretlen Olimpija Ljubljana otthonába látogatott.

A Fehérvár AV19 megszorongatta a Ljubljanát, ennek ellenére be kellett érnie egy ponttal

Forrás: Hydro Fehérvár AV19 / Facebook

A meccs elején egyik csapat sem tudott a másik felé kerekedni, a játék leginkább a mezőnyben zajlott, kevés lövés érte el a kapusokat, viszont azokat rendre kivédték. A szlovének vendéglátóként próbálták megragadni a kezdeményező szerepet, azonban ehhez Kiss Dávid fiainak is volt egy-két szava. Az első harmadot annak ellenére zárták gól nélkül zárták a felek, hogy négy kiállítás is volt, ebből hármat a hazaiak hoztak össze.

A második etapban eleinte a Volán akarata érvényesült, Nathanael Halbert kiállításakor közel állt a gólszerzéshez a Volán, de Lukas Horákban elakadt minden próbálkozás. A kiegészülést követően magasabb sebességi fokozatba kapcsot a Ljubljana, ennek a 28. perc elején meg is lett az eredménye, ekkor Nicolai Meyer vette be Rasmus Reijola ketrecét, 1-0. Nem kellett sokat várni a Fejér vármegyeiek válaszára, még fél perc sem telt el, amikor Kiss Roland odaadta a pakkot Darren Archibaldnak, aki egy bombagóllal tette ismét egyenlővé a meccset, 1-1. A találatnak köszönhetően felbátorodtak Erdély Csanádék, de a kedélyeket lehűtötte Anze Kuralt kiállítása. Ezt a két percet nagyon megnyomták a zöld mezesek, egymást követték a helyzetek, azonban nem született gól. A kiegészülést követően ismét a kék-fehérek rohamoztak, Horváth Donát szerzett meg egy lecsorgó pakkot, amit a hálóba is juttatott, 1-2. A szünetig ugyan sokszor tüzeltek a vendéglátók, de nem jött össze az egalizálás.

Drámai végjáték a Fehérvár AV19 szlovén túráján

Várható volt, hogy nem vár könnyű etap a Volánra, talán ennek is volt köszönhető, hogy a fehérváriak valamelyest hátrébb húzódtak. Az ellenfél fölénye időnként folytogató volt, viszont a kontratámadások az újabb vendég gól lehetőségét tartották életben. A 48. percben még a kapuvas is az Olimpija ellen volt, Reijola nagy szerencséjére. A közönség egyre hangosabban éltette kedvenceit, ez fokozódott amikor Stipsicz Bencét kiállították tíz perccel a vége előtt. Bár ezt megúszta az AV19, de a kiegészülést követően sem szabadult fel a kapu, a játék szinte állandóan a magyar kapu előtt zajlott. Ennek az 55. percben meg is lett az etredménye, ekkor Robert Sabolic volt eredményes, 2-2. A hátralévő időben többször is közel állt a fordításhoz a Ljubljana, de ez nem jött össze, ígykövetkezhetett a hosszabbítás.