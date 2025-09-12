Elmaradt a meglepetés

Már a nyitófordulóban alaposan fel volt adva a lecke a Hydro Fehérvár AV19-nek, hiszen a rekordbajnok Klagenfurt otthonában kezdte meg az ICEHL új idényét. Kiss Dávidék dolgát tovább nehezítette, hogy az osztrák együttes már felvehette a tétmeccsek ritmusát, hiszen a Bajnokok Ligája főtábláján is érdekelt.

A Fehérvár AV19 nagy pofonba szaladt az első körben

Forrás: Hydro Fehérvár AV19 / Facebook

Az öltözőben ragadt a Fehérvár AV19

Nem kezdte jól a meccset a székesfehérvári alakulat, hiszen már a 2. percben hátrányba került. A korong egy szép passzt követően került Simeon Schwingerhez, aki kapásból a hálóba lőtt, 1-0. A bekapott gól miatt nem esett össze a Volán, több veszélyes helyzetet is kialakított, de Florian Vorauer útját állta a lövéseknek.

A második etap elején ismét beköszönt a hazai csapat, Tobias Sablatting duplázta meg az előnyüket, 2-0. A gól kissé meglepte a Volánt, amely hirtelen nem is tért észhez, mindössze fél perccel később ismét a hálóból szedhették ki a pakkot, 3-0. Ekkor úgy tűnt eldőlt a mérkőzés, de a Fejér vármegyeiek becsületére váljon, nem adták fel, igyekeztek kozmetikázni az eredményen, ez viszont nem jött össze.

A harmadik harmad kiegyenlített játékot hozott magával, viszont gólt ismét csak a KAC tudott szerezni. Az 55. percben Matt Fraser használt ki eg emberelőnyt, ezzel beállítva a 4-0-ás végeredményt.

A Hydro Fehérvár AV19 vasárnap a Black Wings Linz ellen hazai pályán javíthat.