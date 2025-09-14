Kínkeservesen, de győzött a Fehérvár AV19

Elképesztő hangulat fogadta a Hydro Fehérvár AV19-et és a Black Wings Linzet a MET Arénában vasárnap délután. A Volán szurkolók szép számmal látogattak ki a csapat első hazai tétmeccsére a szezonban. A kezdő dudaszót megelőzően a létesítményben megemlékeztek ifj. Ocskay Gáborról, akinek a héten lett volna az 50. születésnapja.

Darren Archibald remekül játszott első tétmeccsén a Hydro Fehérvár AV19 mezében

Fotó: Hydro Fehérvár AV19 / Facebook

A találkozót nem kezdte rosszul Kiss Dávid legénysége, több veszélyes lehetőséget is kidolgozott. Hári János és Anze Kuralt volt a legaktívabb az ellenfél harmadában, az újoncok közül Darren Archibald játéka volt a legszembetűnőbb, hiszen robosztus testalkatának köszönhetően pattogtak le róla az ellenfelek, emellett a korongokat is szépen osztogatta. A Black Wings Linz egy-két perc erejéig többször is beszorította a Volánt, de Rasmus Reijola résen volt, ami a kapujára érkezett megfogta. Az első 20 perc végül gólnélküli döntetlennel ért véget, így továbbra is várni kellett a szezon első fehérvári találatára.

A második harmad első fele a hazaiaké volt, a fekete-kék mezesek inkább a kontratámadásokra rendezkedtek be, amikből viszont volt jónéhány próbálkozásuk. A mérkőzés 32. percében Kuralt egy remek átvétel után tüzelt, azonban ez sem akadt be a hálóba, több másik Volán lövéssel egyetemben. Ezt követően a vendégek felszívták magukat és rohamot indítottak, valóságos tűzijáték alakult ki, pont a fehérvári vezérszurkolók előtt. A közönség érezte is, hogy a csapatnak szüksége van rájuk, így még magasabbra emelkedett a decibelszám az arénában. Négy és fél perccel a második etap vége előtt Niklas Andre Würschl Archibaldot akadályozta szabálytalanul, emberelőnybe került a Volán. A következő két percben a linzi harmadban zajlott a játék, bár több lövést is eleresztettek a hazaiak, de igazán nagy ziccert nem tudtak kialakítani, így továbbra is érintetlen maradt a háló. Brian Lebler két perccel a vége előtt higgadtan elfektette védőjét, már csak Reijola állt vele szemben, ő azonban túl nagy falatnak bizonyult, így maradt a gólnélküli döntetlen.

112 percre volt szüksége a Fehérvár AV19-nek

A harmadik harmadnak is 0-0-al vágtak neki a felek. A játékrész első percében Archibald tette át keresztbe a pakkot, a hosszú oldalon Kuralt csapott le rá és egyből lövésre is szánta el magát, de az elakadat Rasmus Tirronenben. A korábban Fehérváron védő kapus úgy tűnt lehúzta a rolót, hiszen a kék-fehérek sehogy sem tudtak a túljárni az eszén. A játékrész felénél Graham Knott lódult meg, aki alaposan megpörgette Joel Messnert, viszont a szurkolók örömére neki sem sikerült a ketrecbe találni. A Linznek ezen kívül is voltak olyan próbálkozásai, amitől a vér is megfagyott a Volán szurkolókban, volt ahol csak Reijola mamutja volt az akadály, de továbbra sem született találat. Az 52. percben Mihály Ákos hozott el egy bulit, a pakk Németh Kristófhoz került, aki átjuttatta azt Tirronen mamutjai között, ezzel megszerezve a Fehérvár AV19 első gólját a szezonban, erre összesen 112 percet kellett várni, 1-0. Nem sokkal később Mihály zárhatta volna le a meccset, de próbálkozását kivédte a kapuvédő. Pattanásig feszült volt a légkör, amikor is két perccel a vége előtt, ekkor Emil Romig időt kért. A megszakítás végén Tirronen nem tért vissza a jégre, hat az öt ellen próbálkoztak a vendégek. Ennek majdnem meg is lett az eredménye, 65 másodperccel a vége előtt kavarodás volt Reijola előtt, aki végül rá tudott hasalni a korongra. Bár nyögvenyelősen, de kihúzta kapott gól nékül a Volán a találkozót, így megszerezte első győzelmét a 2025-2026-os ICEHL idényben.