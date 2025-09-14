szeptember 14., vasárnap

RoxánaSzeréna névnap

19°
+29
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jégkorong

35 perce

Kínkeservesen, de győzött a Fehérvár AV19

Címkék#Hydro Fehérvár AV19#Németh Kristóf#ICEHL#Black Wings Linz

A Volán első hazai meccsét játszotta le vasárnap délután. A Hydro Fehérvár AV19 a Black Wings Linz ellen aratott 1-0-ás győzelmet.

Kelemen Kornél

Elképesztő hangulat fogadta a Hydro Fehérvár AV19-et és a Black Wings Linzet a MET Arénában vasárnap délután. A Volán szurkolók szép számmal látogattak ki a csapat első hazai tétmeccsére a szezonban. A kezdő dudaszót megelőzően a létesítményben megemlékeztek ifj. Ocskay Gáborról, akinek a héten lett volna az 50. születésnapja.

Darren Archibald remekül játszott első tétmeccsén a Hydro Fehérvár AV19 mezében
Darren Archibald remekül játszott első tétmeccsén a Hydro Fehérvár AV19 mezében
Fotó: Hydro Fehérvár AV19 / Facebook

A találkozót nem kezdte rosszul Kiss Dávid legénysége, több veszélyes lehetőséget is kidolgozott. Hári János és Anze Kuralt volt a legaktívabb az ellenfél harmadában, az újoncok közül Darren Archibald játéka volt a legszembetűnőbb, hiszen robosztus testalkatának köszönhetően pattogtak le róla az ellenfelek, emellett a korongokat is szépen osztogatta. A Black Wings Linz egy-két perc erejéig többször is beszorította a Volánt, de Rasmus Reijola résen volt, ami a kapujára érkezett megfogta. Az első 20 perc végül gólnélküli döntetlennel ért véget, így továbbra is várni kellett a szezon első fehérvári találatára. 

A második harmad első fele a hazaiaké volt, a fekete-kék mezesek inkább a kontratámadásokra rendezkedtek be, amikből viszont volt jónéhány próbálkozásuk. A mérkőzés 32. percében Kuralt egy remek átvétel után tüzelt, azonban ez sem akadt be a hálóba, több másik Volán lövéssel egyetemben. Ezt követően a vendégek felszívták magukat és rohamot indítottak, valóságos tűzijáték alakult ki, pont a fehérvári vezérszurkolók előtt. A közönség érezte is, hogy a csapatnak szüksége van rájuk, így még magasabbra emelkedett a decibelszám az arénában. Négy és fél perccel a második etap vége előtt Niklas Andre Würschl Archibaldot akadályozta szabálytalanul, emberelőnybe került a Volán. A következő két percben a linzi harmadban zajlott a játék, bár több lövést is eleresztettek a hazaiak, de igazán nagy ziccert nem tudtak kialakítani, így továbbra is érintetlen maradt a háló. Brian Lebler két perccel a vége előtt higgadtan elfektette védőjét, már csak Reijola állt vele szemben, ő azonban túl nagy falatnak bizonyult, így maradt a gólnélküli döntetlen. 

112 percre volt szüksége a Fehérvár AV19-nek

A harmadik harmadnak is 0-0-al vágtak neki a felek. A játékrész első percében Archibald tette át keresztbe a pakkot, a hosszú oldalon Kuralt csapott le rá és egyből lövésre is szánta el magát, de az elakadat Rasmus Tirronenben. A korábban Fehérváron védő kapus úgy tűnt lehúzta a rolót, hiszen a kék-fehérek sehogy sem tudtak a túljárni az eszén. A játékrész felénél Graham Knott lódult meg, aki alaposan megpörgette Joel Messnert, viszont a szurkolók örömére neki sem sikerült a ketrecbe találni. A Linznek ezen kívül is voltak olyan próbálkozásai, amitől a vér is megfagyott a Volán szurkolókban, volt ahol csak Reijola mamutja volt az akadály, de továbbra sem született találat. Az 52. percben Mihály Ákos hozott el egy bulit, a pakk Németh Kristófhoz került, aki átjuttatta azt Tirronen mamutjai között, ezzel megszerezve a Fehérvár AV19 első gólját a szezonban, erre összesen 112 percet kellett várni, 1-0. Nem sokkal később Mihály zárhatta volna le a meccset, de próbálkozását kivédte a kapuvédő. Pattanásig feszült volt a légkör, amikor is két perccel a vége előtt, ekkor Emil Romig időt kért. A megszakítás végén Tirronen nem tért vissza a jégre, hat az öt ellen próbálkoztak a vendégek. Ennek majdnem meg is lett az eredménye, 65 másodperccel a vége előtt kavarodás volt Reijola előtt, aki végül rá tudott hasalni a korongra. Bár nyögvenyelősen, de kihúzta kapott gól nékül a Volán a találkozót, így megszerezte első győzelmét a 2025-2026-os ICEHL idényben. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu