Jégkorong

1 órája

Gólocskák a batyuban

A Volán megszerezte első győzelmét az osztrák bázisú jégkorongligában (ICEHL). A találkozót követően a Hydro Fehérvár AV19 mestere, Kiss Dávid és a győztes gólt szerző Németh Kristóf értékelte a látottakat.

Kelemen Kornél

A Hydro Fehérvár AV19 pénteken 4-0-ra kikapott a Klagenfurt otthonában, ezt követően szeretett volna javítani hazai pályán, ami bár kínkeseresen, de összejött a Black Wings Linz ellen. A találkozót követően a Fejér vármegyeiek részéről először Kiss Dávid értékelte a látottakat.

Németh Kristóf volt a Hydro Fehérvár AV19 nyerőembere
Németh Kristóf volt a Hydro Fehérvár AV19 nyerőembere
Forrás: Hydro Fehérvár AV19 / Facebook

A Fehérvár AV19 vasárnapra bezárta a batyut

„Miután kapsz négy kis gólocskát a batyuba, védekezés szempontjából megpróbálod összeszedni magadat, ez látszódott is a fiúkon. Mindkét csapat sok energiát fordított a stabil védekezésre, kevés volt a hiba is, ezt az is jól mutatja, hogy mindössze egy-egy kiállítás volt a meccsen. A Linz akkor tudott komolyabb lehetőségeket kialakítani, amikor hosszúra nyúltak a cseréink, ekkor nem tudtuk számunkra megfelelően elhelyezni a korongot a jégen, ekkor támadásba tudtak lendülni és ránk cseréltek. Sokat dolgoztunk azért, hogy megtartsuk az egyensúlyt támadás és védekezés között, ezt sikerüt abszolválni. A Klagenfurt elleni meccshez képest, sokkal többet tartottuk a korongot az ellenfél harmadában. Emellett fontos kiemelnem, hogy bár hazai környezetben játszunk, még szoknunk kell az új pályát, hiszen az előző idényhez képest változott a játéktér mérete, emellett sajnos a jégnek a minősége sem volt a legjobb. A védelem mellett Rasmus Reijola is remekelt, illetve a negyedik sorunk egy nagyon fontos gólt szerzett, mindenki tette a dolgát" – zárta gondolatait a szakember. 

Kiss Dávid után a győztes gólt szerző Németh Kristóf is értékelte a mérkőzést. 

„Az egész csapat nagyot küzdött, a győzelem kulcsa a jó védekezésünk volt, örülök, hogy megúsztuk kapott gól nélkül a meccset. Fontos volt, hogy védjük a pálya közepét, segítenünk kell a kapusnak és akkor ő is tud segíteni nekünk" – emelte ki a támadó. 

A Volán legközelebb szeptember 20-án az Innsbruckot fogadja. 

 

 

