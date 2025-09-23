Gólokban gazdag volt a Graz, kilencet adott is a Volánnak

A Hydro Fehérvár AV19 túl van második idegenbeli meccsén az ICEHL 2025-2026-os kiírásában, ezúttal is óriási pofonba szaladt bele.

Záporoztak a gólok a Fehérvár AV19 kapujába

Forrás: Hydro Fehérvár AV19 / Facebook

Várható volt, hogy Kiss Dávidékra nem vár könnyű feladat, hiszen a Graz 99ers nem kezdte rosszul az új idényt, a Pustertal Wölfét idegenben ütötte ki 4-0-ra majd ezt követően a bombaformában lévő Olimpija Ljubljana ellen kapott ki 4-3-ra hosszabbítást követően. A székesfehérváriak számára borzalmasan alakult a kezdés, mindössze 31 másodperc után betalált Marcus Vela, 1-0. A helyzet ezután sem lett sokkal rózsásabb, a narancs-fekete mezesek élesebben játszottak, egymást követték a veszélyes lövések. A második gólra sem kellett sokat várni, a 12. percben Tim Harnisch adott egy szemfüles passzt Korbinian Holzernek, aki nem hibázott, kapásból a hálóba talált, 2-0. A Volánt valamelyest felrázta a második gól, több kontratámadást is végig tudtak vinni. Négy perccel az első negyed vége előtt Németh Kristóf vette el az ellenféltől a pakkot a kéken, amelyet fonákkal tett tovább Varga Balázsnak, a fehérvári 3-as nem tétovzott távolról bombázott a hosszú felső sarokba, 2-1.

A második harmad pontosan úgy indult, mint az első, a 31. másodpercben bekerült a Fejér vármegyeiek ketrecébe a korong, ekkor Paul Huber volt eredményes, 3-1. A hazai szurkolóknak már ekkor remek volt a hangulata, azonban ezt két perccel később még fokozták a kedvenceik, hiszen Nicholas Bailen is feliratkozott a gólszerzők közé, 4-1. Erre szinte azonnal érkezett a kék-fehérek válasza, kevesebb mint 20 másodperccel később Rasmus Kulmala élesztette fel a pontszerzés reményét, 4-2. Ez csak pár percig élt, hiszen a 99ers a 28 és a 29. percben is eredményesek voltak, 6-2. A Volán védelme egyszerűen nem volt a helyzet magaslatán, az ellenfél jégkorongozói sokszor gyors passzokkal táncoltatták a hátvédeket. Nem sokkal a második etap vége előtt Bailen ismételen beköszönt, 7-2. A szünet előtt még Drake Rymha kozmetikázott az eredményen, nagyon halovány esélyt adva a hosszabbítás kiharcolására, 7-3.