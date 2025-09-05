Tömegverekedések tarkították a Fehérvár AV19 utolsó felkészülési mérkőzését (galéria)

A mérkőzés elején már az első percben megtörtént a kapusok tesztelése mindkét oldalon, de gól nem született egyik próbálkozásból sem. Az első harmad 4. percében Anze Kuralt egy ügyes mozdulattal átverte a szlovákok védőjét és egy az egy ellen lépett ki, de kimaradt a nagy helyzet. Nem sokkal később Magosi egy szemfüles lövéssel lepte meg a szlovák válogatott hálóőrt Eugen Rabcant, de még időben leért a mamutjával. Azonban a 8. percben Drake Rymsa lövésénél már tehetetlen volt, megszerezte a vezetést a Fehérvár AV19,1-0.

Győzelemmel zárta a felkészülési időszakot a Fehérvár AV19.

Fotó: Fehér Gábor

Ám a Banska Bystrica kevesebb, mint 20 másodperc múlva válaszolt, Justin Lee mattolta Rasmus Reijolát, egy kék vonal mögötti távoli lövéssel,1-1. Ezután a vendégek helyeztek nagy nyomást a fehérvári védekező harmadra olyannyira, hogy a kapu rögzítése is megadta magát, így néhány perces technikai szünet következett. A harmad felénél Kabac és Terbócs István akaszkodott össze, amelynek köszönhetően kiállították a vendégek játékosát, ám az előnnyel nem tudott élni Kiss Dávid legénysége. Az eset miatt egyre paprikásabb hangulat uralkodott a pályán, sok kemény kontakt tarkította a játékot. A másfél perccel a játékrész vége előtt Terbócs egy erős lövéssel veszélyeztette Rabcant, de a lövés végül centikkel elkerülte a kaput, így döntetlennel zárult az első játékrész.

A második harmad első öt percében a Besztercebánya beköltözött a fehérvári harmadba, ám a jó védekezésnek köszönhetően, még Carter Turnbull piruettes szólója sem fogott ki a Fehérvár AV19 védelmén. A hazaiakra történő nyomást még egy kiállítás is tetézte, de szerencsére nem született gól ebből sem. Ezután viszonylag váratlanul egy kisebb pofozkodás alakult ki a két csapat között, de kiállítás nem történt. A játékrész 13. percében a hazaiak veszélyeztettek, és egy besztercebányai szabálytalanságnak köszönhetően emberelőnybe is kerültek.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Hiába jártak közel ekkor a gólszerzéshez, Anze Kuralt kék vonalas, elemi erejű lövését hárítani tudta Rabcan. Négy perccel a harmad vége előtt egy védelmi hibát kihasználva szerezte meg a vezetést a vendég együttes, Kukuca lépett ki, és kegyetlenül felvarrta a korongot a bal felső sarokba, 1-2. Így a záró harmad előtt vendég vezetéssel mehettek pihenőre a csapatok.