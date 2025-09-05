1 órája
Tömegverekedések tarkították a Fehérvár AV19 utolsó felkészülési mérkőzését (galéria)
Pénteken 19:15 kor játszotta le utolsó felkészülési mérkőzését a Kiss Dávid együttese. A Fehérvár AV19 a szlovák Tipsport ligában szereplő Banska Bystrica együttese ellen lépett pályára a MET Arénában.
A mérkőzés elején már az első percben megtörtént a kapusok tesztelése mindkét oldalon, de gól nem született egyik próbálkozásból sem. Az első harmad 4. percében Anze Kuralt egy ügyes mozdulattal átverte a szlovákok védőjét és egy az egy ellen lépett ki, de kimaradt a nagy helyzet. Nem sokkal később Magosi egy szemfüles lövéssel lepte meg a szlovák válogatott hálóőrt Eugen Rabcant, de még időben leért a mamutjával. Azonban a 8. percben Drake Rymsa lövésénél már tehetetlen volt, megszerezte a vezetést a Fehérvár AV19,1-0.
Ám a Banska Bystrica kevesebb, mint 20 másodperc múlva válaszolt, Justin Lee mattolta Rasmus Reijolát, egy kék vonal mögötti távoli lövéssel,1-1. Ezután a vendégek helyeztek nagy nyomást a fehérvári védekező harmadra olyannyira, hogy a kapu rögzítése is megadta magát, így néhány perces technikai szünet következett. A harmad felénél Kabac és Terbócs István akaszkodott össze, amelynek köszönhetően kiállították a vendégek játékosát, ám az előnnyel nem tudott élni Kiss Dávid legénysége. Az eset miatt egyre paprikásabb hangulat uralkodott a pályán, sok kemény kontakt tarkította a játékot. A másfél perccel a játékrész vége előtt Terbócs egy erős lövéssel veszélyeztette Rabcant, de a lövés végül centikkel elkerülte a kaput, így döntetlennel zárult az első játékrész.
A második harmad első öt percében a Besztercebánya beköltözött a fehérvári harmadba, ám a jó védekezésnek köszönhetően, még Carter Turnbull piruettes szólója sem fogott ki a Fehérvár AV19 védelmén. A hazaiakra történő nyomást még egy kiállítás is tetézte, de szerencsére nem született gól ebből sem. Ezután viszonylag váratlanul egy kisebb pofozkodás alakult ki a két csapat között, de kiállítás nem történt. A játékrész 13. percében a hazaiak veszélyeztettek, és egy besztercebányai szabálytalanságnak köszönhetően emberelőnybe is kerültek.
Hiába jártak közel ekkor a gólszerzéshez, Anze Kuralt kék vonalas, elemi erejű lövését hárítani tudta Rabcan. Négy perccel a harmad vége előtt egy védelmi hibát kihasználva szerezte meg a vezetést a vendég együttes, Kukuca lépett ki, és kegyetlenül felvarrta a korongot a bal felső sarokba, 1-2. Így a záró harmad előtt vendég vezetéssel mehettek pihenőre a csapatok.
A záró játékrész 3. percében nagy lehetőség előtt állt a Volán. A besztercebányaiak közül két játékost is kiállítottak, de hiába volt több ígéretes próbálkozás is Rabcan elképesztő kapusbravúrokat bemutatva hárította a lövéseket, így nem sikerült kihasználni az emberfórt. Ezután Erdély Csanád hasonlóan lépett ki a védők mögül mint az első harmadban Kuralt, de nem sikerült itt sem betalálni. A sok elvesztegetett lehetőséget megbüntették a vendégek, egy keresztpassz után Oleksii Myklukha emberelőnyben emelte be a pakkot a hálóba, 1-3.
Ezután elszabadultak az indulatok a csapatok között, egy kisebb tömegbunyót láthatott a közönség a fehérvári védekező harmadban. Ugyanez megismétlődött a szlovák térfélen is másfél perccel később. Ekkor már annyi játékos tartózkodott a büntetőpadokon mindkét oldalon, hogy kishíján egymás nyakába lihegtek a vétkes jégkorongozók.
A harmadik harmad felénél emberelőnyből szépített a Volán, Darren Archibald, Hári János tűpontos gólpasszából a kapu előteréből talált be,2-3. A mérkőzés vége előtt viszonylag korán, két és fél perccel lehozta a kapust a Fehérvár AV19 az egyenlítés reményében, és több nagy helyzetet is kialakítottak, amire még rájött az utolsó percben egy emberelőny is.
A nagy lehetőséggel ezúttal élni tudott a Fehérvár, és Tim Campbell egy óriási lövéssel kipókhálózta a bal felsőt, amelytől a közönség teljes eksztázisban tombolt,3-3. Így következhetett a ráaldás, csakúgy mint a Vienna Capitals ellen. Azonban a hosszabbítás mindössze 25 másodpercig tartott, Joel Messner visszahúzós csele utáni lövése mindhárom kapuvasat érintve hullott a gólvonal mögé, ezzel győzelemmel zárta a Fehérvár AV19 a felkészülési időszakot, 4-3.
(Galéria a képre kattintva)
Fehérvár AV19 utolsó felkészülési mérkőzésFotók: Fehér Gábor / FMH
A Klagenfurt ellen kezdi a bajnokságot a Fehérvár AV19
A Fehérvár AV19 következő mérkőzése a Klagenfurt ellen idegenben lesz az ICEHL első fordulójában. Hazai pályán pedig vasárnap a Black Wings Linz ellen mutatkozik be tétmérkőzésen a csapat a 2025-2026-os idényben.