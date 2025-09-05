szeptember 5., péntek

LőrincViktor névnap

21°
+33
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jégkorong

1 órája

Tömegverekedések tarkították a Fehérvár AV19 utolsó felkészülési mérkőzését (galéria)

Címkék#Banska Bystrica#felkészülési mérkőzés#Fehérvár AV19#jégkorong

Pénteken 19:15 kor játszotta le utolsó felkészülési mérkőzését a Kiss Dávid együttese. A Fehérvár AV19 a szlovák Tipsport ligában szereplő Banska Bystrica együttese ellen lépett pályára a MET Arénában.

Szabó Zsolt

A mérkőzés elején már az első percben megtörtént a kapusok tesztelése mindkét oldalon, de gól nem született egyik próbálkozásból sem. Az első harmad 4. percében Anze Kuralt egy ügyes mozdulattal átverte a szlovákok védőjét és egy az egy ellen lépett ki, de kimaradt a nagy helyzet. Nem sokkal később Magosi egy szemfüles lövéssel lepte meg a szlovák válogatott hálóőrt Eugen Rabcant, de még időben leért a mamutjával. Azonban a 8. percben Drake Rymsa lövésénél már tehetetlen volt, megszerezte a vezetést a Fehérvár AV19,1-0. 

Fehérvár AV19
Győzelemmel zárta a felkészülési időszakot a Fehérvár AV19.
Fotó: Fehér Gábor

Ám a Banska Bystrica kevesebb, mint 20 másodperc múlva válaszolt, Justin Lee mattolta Rasmus Reijolát, egy kék vonal mögötti távoli lövéssel,1-1. Ezután a vendégek helyeztek nagy nyomást a fehérvári védekező harmadra olyannyira, hogy a kapu rögzítése is megadta magát, így néhány perces technikai szünet következett. A harmad felénél Kabac és Terbócs István akaszkodott össze, amelynek köszönhetően kiállították a vendégek játékosát, ám az előnnyel nem tudott élni Kiss Dávid legénysége. Az eset miatt egyre paprikásabb hangulat uralkodott a pályán, sok kemény kontakt tarkította a játékot. A másfél perccel a játékrész vége előtt Terbócs egy erős lövéssel veszélyeztette Rabcant, de a lövés végül centikkel elkerülte a kaput, így döntetlennel zárult az első játékrész.

A második harmad első öt percében a Besztercebánya beköltözött a fehérvári harmadba, ám a jó védekezésnek köszönhetően, még Carter Turnbull piruettes szólója sem fogott ki a Fehérvár AV19 védelmén. A hazaiakra történő nyomást még egy kiállítás is tetézte, de szerencsére nem született gól ebből sem. Ezután viszonylag váratlanul egy kisebb pofozkodás alakult ki a két csapat között, de kiállítás nem történt. A játékrész 13. percében a hazaiak veszélyeztettek, és egy besztercebányai szabálytalanságnak köszönhetően emberelőnybe is kerültek. 

Fotó:  Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Hiába jártak közel ekkor a gólszerzéshez, Anze Kuralt kék vonalas, elemi erejű lövését hárítani tudta Rabcan. Négy perccel a harmad vége előtt egy védelmi hibát kihasználva szerezte meg a vezetést a vendég együttes, Kukuca lépett ki, és kegyetlenül felvarrta a korongot a bal felső sarokba, 1-2. Így a záró harmad előtt vendég vezetéssel mehettek pihenőre a csapatok.

A záró játékrész 3. percében nagy lehetőség előtt állt a Volán. A besztercebányaiak közül két játékost is kiállítottak, de hiába volt több ígéretes próbálkozás is Rabcan elképesztő kapusbravúrokat bemutatva hárította a lövéseket, így nem sikerült kihasználni az emberfórt. Ezután Erdély Csanád hasonlóan lépett ki a védők mögül mint az első harmadban Kuralt, de nem sikerült itt sem betalálni. A sok elvesztegetett lehetőséget megbüntették a vendégek, egy keresztpassz után Oleksii Myklukha emberelőnyben emelte be a pakkot a hálóba, 1-3. 

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Ezután elszabadultak az indulatok a csapatok között, egy kisebb tömegbunyót láthatott a közönség a fehérvári védekező harmadban. Ugyanez megismétlődött a szlovák térfélen is másfél perccel később. Ekkor már annyi játékos tartózkodott a büntetőpadokon mindkét oldalon, hogy kishíján egymás nyakába lihegtek a vétkes jégkorongozók.

 A harmadik harmad felénél emberelőnyből szépített a Volán, Darren Archibald, Hári János tűpontos gólpasszából a kapu előteréből talált be,2-3. A mérkőzés vége előtt viszonylag korán, két és fél perccel lehozta a kapust a Fehérvár AV19 az egyenlítés reményében, és több nagy helyzetet is kialakítottak, amire még rájött az utolsó percben egy emberelőny is. 

A nagy lehetőséggel ezúttal élni tudott a Fehérvár, és Tim Campbell egy óriási lövéssel kipókhálózta a bal felsőt, amelytől a közönség teljes eksztázisban tombolt,3-3. Így következhetett a ráaldás, csakúgy mint a Vienna Capitals ellen. Azonban a hosszabbítás mindössze 25 másodpercig tartott, Joel Messner visszahúzós csele utáni lövése mindhárom kapuvasat érintve hullott a gólvonal mögé, ezzel győzelemmel zárta a Fehérvár AV19 a felkészülési időszakot, 4-3. 

(Galéria a képre kattintva)

Fehérvár AV19 utolsó felkészülési mérkőzés

Fotók: Fehér Gábor / FMH

A Klagenfurt ellen kezdi a bajnokságot a Fehérvár AV19

A Fehérvár AV19 következő mérkőzése a Klagenfurt ellen idegenben lesz az ICEHL első fordulójában. Hazai pályán pedig vasárnap a Black Wings Linz ellen mutatkozik be tétmérkőzésen a csapat a 2025-2026-os idényben.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu