Jégkorong

1 órája

Paprikás találkozót bukott el a FEHA19

#FEHA19#DVTK jégkorong#DVTK

Paprikásra sikeredett a DVTK Jegesmedvék elleni találkozó. A FEHA19 hazai pályán kisebb verekedésekkel tarkított párharcot vívott miskolci riválisával szemben, végül hosszabbításban 2-3-ra kikapott Tokaji Viktor együttese.

Hiába rohanták le a FEHA19 fiataljait szinte rögtön a miskolciak,nem rettentek meg a nagy nyomástól, és a játékot átköltöztették a DVTK védekező harmadába. Négy perc után ugyan emberelőnybe kerültek a vendégek, de hiába bombázták a kék vonalról Hegedüs Levente kapuját, nem sikerült élniük a fórral. Ezt követően a fehérváriak kerültek létszámelőnybe, és egy kapu előtti kavarodásnál Németh Zalán majdnem betalált, majd fél perccel később ugyanez megismétlődött, a korong a gólvonalon állt meg és még időben ráfeküdt a pakkra Praták Dávid. 

Feha19
A FEHA19 szoros mérkőzésen kapott ki a  DVTK-tól
Fotó: Szabó Zsolt

A harmad vége előtt hat perccel Salamon Zoltán akadályozásért kapott két percet, így ismét adva volt a feladat Tokaj Viktor legénységének, hogy kivédekezzen egy emberhátrányt, amelyet sikerrel abszolváltak. A játékrész végjátékára fordulva A FEHA jobbszélsője, Nádor Kristóf ellen a miskolci Jason Pineo követett el kirívóan durva szabálytalanságot, amelyet a játékvezetők hosszasan videóztak, végül 5+20 perc végleges büntetést kapott a kanadai légiós. Nádor majdnem meg is torolta a vele szemben elkövetett durva faltot, de lövését védte Praták. Ezután igen paprikássá vált a találkozó, a két csapat elkezdett igen kemény, fizikális hokit játszani. A harmadban nem születt találat, így 0-0-al mehettek szünetre a felek. 

A második harmad rögtön egy kis pofozkodással kezdődött, de a játékvezető egyik csapatból sem állított ki játékost. A harmad első felében igazán veszélyes lehetőség nem adódott senki előtt, kicsit playoffot idéző, megfontolt, ugyanakkor sok hibát felvonultató játék jellemezte mind a Diósgyőrt, és a FEHÁ-t egyaránt. Az első komolyabb lehetőségeket a vendégek alakították ki, a harmad 8. percében, ahol bejátszásokkal próbálták megzavarni Hegedüst, de a fehérvári védelem ismét semlegesítette a helyzeteket. Ezt követően megszületett a találkozó első gólja. William Zapernick egy lassú keresztpasszt követően kotorta be a pakkot Praták kapujába,1-0. Természetesen erre megjött a hangja a fehérvári drukkereknek, és nagy erővel kezdték bíztatni Tokai Viktor tanítványait. Ennek hatására a FEHA kezdett el élénkebben játszani, Nádor került ismét nagy helyzetbe, de a Jegesmedvék kapusa ismételten nagy bravúrt mutatott be, és a háló helyett a lepkés kesztyűjében landolt a pakk. A harmad végét jelző dudaszó után ismételten kisebb verekedés tört ki, de szerencsére hamar szétválasztották a feleket, így a fehérváriak teljes létszámban, és egy gólos előnnyel várhatták a záró játékrészt.

Az utolsó harmad elején a FEHA volt ismételten aktívabb Nádor Kristóf megalkuvást nem ismerve próbált meg ismételten gólt szerezni, úgy látszott, nagyon meg szerette volna büntetni Pineo szabálytalanságát.Nem sokkal később Ambrus Csongor lőtte ki majdnem a bal felsőt, de épphogy elkerülte a kaput a próbálkozás. Kissé váratlanul, de kiegyenlítettek a Jegesmedvék egy fehérvári védelmi hibát kihasználva Marklund talált be közelről, 1-1. 

A lélektani fölényt kihasználva majdnem a vezetést is megszerezték a miskolciak, de a kék vonalas tiszta lövésük elkerülte a fehérvári kaput. A rendes játékidő vége előtt 5 és fél perccel óriási lehetőség előtt állt a FEHA, kettős emberelőnybe kerültek, emiatt a fehérváriak mestere, Tokaji Viktor időt is kért. Ez a döntés igen jónak bizonyult, Farkas László közelről emelte be a pakkot a gólvonal mögé, ezzel ismét megszerezték a vezetést a hazaiak, 2-1

A gól hatására a DVTK játékosai kissé szétestek fejben, nem tudtak támadást indítani közel 40 másodpercig. Ekkor nem tehetett mást a vendégek mestere, Láda Balázs is időt kért és lehozta Pratákot másfél perccel a vége előtt. A fehérvári védelem nem tudta kivédekezni az emberhátrányt, Colin Doyle révén  hosszabbításra mentette a találkozót a DVTK, így jöhetett a hosszabbítás 2-2.

A hirtelen halálban Kinloch Varga volt eredményes a Diósgyőr részéről, bár a szituációt hosszan videózták a játékvezetők de végül megadták a gólt, így az extra pontot a miskolciak rabolták el Fehérvárról,2-3.

FEHA19–DVTK Jegesmedvék 2-3 (0-0, 1-0,1-2,0-1)

Gólszerzők:Zapernick,Farkas ill Marklund,Doyle, Kinloch Varga

Székesfehérvár, Ifj Ocskay Gábor Jégcsarnok Nézőszám:  477 fő

FEHA19: Hegedűs– Bajkó,,Salamon,Farkas,Keceli-Mészáros,Ambrus – Shivrin,Horváth,Zapernick,Buchkin,Németh Z. – Erdőhelyi,Nagy D., Alapi Márton,Atlas,Nádor – Szabó, Balasits, Erdősi,Hiezl, – Csibi (K). Vezetőedző: Tokaji Viktor 

DVTK Jegesmedvék: Praták– Vokla,Szatmáry,Doyle,Pineo,Marklund – Szabóki,Karmeniemi,Kinloch,Rétfalvi,Makai – Szalay,Szirányi,Lővei,Farkas,Tóth G. – Czina,Csiki, Czeze, Trajcsik– Tóth K. (K). Vezetőedző: Láda Balázs

 

 

 

 

