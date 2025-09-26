Paprikás találkozót bukott el a FEHA19

Hiába rohanták le a FEHA19 fiataljait szinte rögtön a miskolciak,nem rettentek meg a nagy nyomástól, és a játékot átköltöztették a DVTK védekező harmadába. Négy perc után ugyan emberelőnybe kerültek a vendégek, de hiába bombázták a kék vonalról Hegedüs Levente kapuját, nem sikerült élniük a fórral. Ezt követően a fehérváriak kerültek létszámelőnybe, és egy kapu előtti kavarodásnál Németh Zalán majdnem betalált, majd fél perccel később ugyanez megismétlődött, a korong a gólvonalon állt meg és még időben ráfeküdt a pakkra Praták Dávid.

A FEHA19 szoros mérkőzésen kapott ki a DVTK-tól

Fotó: Szabó Zsolt

A harmad vége előtt hat perccel Salamon Zoltán akadályozásért kapott két percet, így ismét adva volt a feladat Tokaj Viktor legénységének, hogy kivédekezzen egy emberhátrányt, amelyet sikerrel abszolváltak. A játékrész végjátékára fordulva A FEHA jobbszélsője, Nádor Kristóf ellen a miskolci Jason Pineo követett el kirívóan durva szabálytalanságot, amelyet a játékvezetők hosszasan videóztak, végül 5+20 perc végleges büntetést kapott a kanadai légiós. Nádor majdnem meg is torolta a vele szemben elkövetett durva faltot, de lövését védte Praták. Ezután igen paprikássá vált a találkozó, a két csapat elkezdett igen kemény, fizikális hokit játszani. A harmadban nem születt találat, így 0-0-al mehettek szünetre a felek.

A második harmad rögtön egy kis pofozkodással kezdődött, de a játékvezető egyik csapatból sem állított ki játékost. A harmad első felében igazán veszélyes lehetőség nem adódott senki előtt, kicsit playoffot idéző, megfontolt, ugyanakkor sok hibát felvonultató játék jellemezte mind a Diósgyőrt, és a FEHÁ-t egyaránt. Az első komolyabb lehetőségeket a vendégek alakították ki, a harmad 8. percében, ahol bejátszásokkal próbálták megzavarni Hegedüst, de a fehérvári védelem ismét semlegesítette a helyzeteket. Ezt követően megszületett a találkozó első gólja. William Zapernick egy lassú keresztpasszt követően kotorta be a pakkot Praták kapujába,1-0. Természetesen erre megjött a hangja a fehérvári drukkereknek, és nagy erővel kezdték bíztatni Tokai Viktor tanítványait. Ennek hatására a FEHA kezdett el élénkebben játszani, Nádor került ismét nagy helyzetbe, de a Jegesmedvék kapusa ismételten nagy bravúrt mutatott be, és a háló helyett a lepkés kesztyűjében landolt a pakk. A harmad végét jelző dudaszó után ismételten kisebb verekedés tört ki, de szerencsére hamar szétválasztották a feleket, így a fehérváriak teljes létszámban, és egy gólos előnnyel várhatták a záró játékrészt.