szeptember 28., vasárnap

Vencel névnap

13°
+21
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jégkorong

2 órája

A régi hősökhöz méltó derbit játszott a FEHA19 és a DAB (galéria)

Címkék#FEHA19#DAB#jégkorong Erste-liga#jégkorong

Vasárnap este 17:30-kor egy nagy múltra visszatekintő, klasszikus megyei derbit rendeztek az Ifj.Ocskay Gábor jégcsarnokban. A FEHA19 a Dunaújvárosi Acélbikákat fogadta.

Szabó Zsolt

Az egykor bajnoki címeket, és Magyar Kupákat eldöntő Fehérvár-Dunaújváros párharc fénye mára már egy kissé megkopott, de a játékosok  gondoskodtak arról, hogy igazi rangadóhoz méltó játékkal szórakoztassák a publikumot.Tokaji Viktor legénysége a kezdő korongbedobást követően agresszívan letámadt, és többször hárítania kellett a DAB kapusának, Bejó Jánosnak. Azonban egy kiugrást követően a dunaújvárosiak kerültek veszélyesebb helyzetbe, de a FEHA19 Csibi Dávid ura volt a helyzetnek. Az első igazán veszélyes fehérvári helyzet Mikhail Buchkin előtt adódott, aki egy kiemelt koronggal iramodott meg a jobb szélen, de az Acélbikák hálóőre utolsó pillanatban leért a lapos lövésre. A szépszámú nézősereg igazán szórakoztató játékot láthatott, igen magas iram, és sok lövés jellemezte a harmad első felét, a két szurkolótábor talán ezért is volt kissé néma, mindenki inkább a játékban gyönyörködött. A 9. percben Németh Zalán került ordító helyzetbe, Bejó pedig elképesztő bravúrt bemutatva rúgta ki a pakkot a vonalról. 

FEHA19
Élvezetes mérkőzésen győzött a FEHA19 a DAB ellen.
Fotó: Szabó Zsolt

A 12. percben a dunaújvárosi  Maxim Askarov Buchkinéhoz  hasonló szituációban szintén hibázott, így továbbra is 0-0-t mutatott az eredményjelző, de ezt talán senki nem bánta a csarnokban, mert izgalom akadt bőven. Emellett sokan elmond a játék folyamatosságáról, hogy szinte alig volt játékmegszakítás, a kapusokról sokszor lecsorogtak a lövések, és kiállítás sem volt. Utóbbinak nagy vesztese volt az eddig kiválóan védő Bejó, akiről a kipattanó korongot William Zapernick lőtt közelről a kapuba,1-0. A szünetre így egygólos fehérvári vezetéssel mehettek a csapatok.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A második harmad első perceiben most a dunaújvárosiak támadtak le agresszívan, több veszélyes szituációt alakítottak ki, Csibinek többször kellett hárítania. A nagy nyomás végül góllá érett, Bánki Dávid lövésébe Keresztes Zsombor botja ért bele, és a korong a lábak között talált utat a kapuba,1-1. A találkozó első kiállítására 26 percet kellett várni, az Acélbikáktól Bogdan Zorin kényszerült a büntetőpadra kettő percre. Ennek fejében elmondható, hogy a pénteki, DVTK Jegesmedvék elleni mérkőzéshez képest igen sportszerű mederben zajlott a játék. 

Ezután következett volna még egy kiállítás, de Salamon Zoltán a saját harmadból rendkívül okos asszisztot adott Buckhinnak, aki a szóló végén felvarrta a korongot a bal felsőbe, 2-1. A második harmad 11. percében a hazaiaktól Vladislav Atlas egy látványos szóló után veszélyeztetett, de Bejó sokadjára is nagy bravúrt mutatott be. A játékrész végén egy védelmi hibát kihasználva gólt szerzett a DAB, de hosszas videózás után nem adták meg a játékvezetők. Ez a technikai szünet a FEHA játékosainak kedvezett, akik Ambrus Csongor révén kettőre növelték az előnyt,3-1. Így magabiztosan várhatták Tokaji Viktorék a záró harmadot.

(Galéria a képre kattintva!)

FEHA19 - DAB jégkorong mérkőzés

Fotók: Fehér Gábor / FMH

Az utolsó harmadban sem lassított a FEHA két és fél perc után ismételten Zapernick mattolta Bejót, ezzel gyakorlatilag eldöntve a találkozó sorsát,4-1. A vendégek ennek hatására elbizonytalanodtak, gyakorlatilag egykapuztak a Székesfehérváriak, de azért Csibinek is résen kellett lennie a túloldalon. Hiába volt meg a biztos előny, a hazaiak kiválóan levédekezték az újvárosiakat, és továbbra is ostrom alatt tartották a védekező harmadot. Azonban egy kiállítás révén a DAB kihasználta emberelőnyét Casadonte Lawson révén, ezzel  két gólra jöttek vissza,4-2. Ezután egy kissé kiegyenlítődtek az erőviszonyok, és a vendégek mestere, Hetler Ádám négy és fél perccel a vége előtt időt kért, hogy hátha ugyanúgy sikerrel jár, mint pénteken a Diósgyőr. Hiába alakítottak ki veszélyes támadást, gólt Tokaji Viktor tanítványai szereztek, Zapernick üres kapus találatával mesterhármast szerzett,5-3. A továbbiakban több gól nem esett, így a Fejér vármegyei rangadót a fehérváriak húzták be.

FEHA19 – Dunaújvárosi Acélbikák 4-2 (1-0,2-1,1-1.)

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu