A régi hősökhöz méltó derbit játszott a FEHA19 és a DAB (galéria)

Az egykor bajnoki címeket, és Magyar Kupákat eldöntő Fehérvár-Dunaújváros párharc fénye mára már egy kissé megkopott, de a játékosok gondoskodtak arról, hogy igazi rangadóhoz méltó játékkal szórakoztassák a publikumot.Tokaji Viktor legénysége a kezdő korongbedobást követően agresszívan letámadt, és többször hárítania kellett a DAB kapusának, Bejó Jánosnak. Azonban egy kiugrást követően a dunaújvárosiak kerültek veszélyesebb helyzetbe, de a FEHA19 Csibi Dávid ura volt a helyzetnek. Az első igazán veszélyes fehérvári helyzet Mikhail Buchkin előtt adódott, aki egy kiemelt koronggal iramodott meg a jobb szélen, de az Acélbikák hálóőre utolsó pillanatban leért a lapos lövésre. A szépszámú nézősereg igazán szórakoztató játékot láthatott, igen magas iram, és sok lövés jellemezte a harmad első felét, a két szurkolótábor talán ezért is volt kissé néma, mindenki inkább a játékban gyönyörködött. A 9. percben Németh Zalán került ordító helyzetbe, Bejó pedig elképesztő bravúrt bemutatva rúgta ki a pakkot a vonalról.

Élvezetes mérkőzésen győzött a FEHA19 a DAB ellen.

Fotó: Szabó Zsolt

A 12. percben a dunaújvárosi Maxim Askarov Buchkinéhoz hasonló szituációban szintén hibázott, így továbbra is 0-0-t mutatott az eredményjelző, de ezt talán senki nem bánta a csarnokban, mert izgalom akadt bőven. Emellett sokan elmond a játék folyamatosságáról, hogy szinte alig volt játékmegszakítás, a kapusokról sokszor lecsorogtak a lövések, és kiállítás sem volt. Utóbbinak nagy vesztese volt az eddig kiválóan védő Bejó, akiről a kipattanó korongot William Zapernick lőtt közelről a kapuba,1-0. A szünetre így egygólos fehérvári vezetéssel mehettek a csapatok.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A második harmad első perceiben most a dunaújvárosiak támadtak le agresszívan, több veszélyes szituációt alakítottak ki, Csibinek többször kellett hárítania. A nagy nyomás végül góllá érett, Bánki Dávid lövésébe Keresztes Zsombor botja ért bele, és a korong a lábak között talált utat a kapuba,1-1. A találkozó első kiállítására 26 percet kellett várni, az Acélbikáktól Bogdan Zorin kényszerült a büntetőpadra kettő percre. Ennek fejében elmondható, hogy a pénteki, DVTK Jegesmedvék elleni mérkőzéshez képest igen sportszerű mederben zajlott a játék.