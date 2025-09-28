2 órája
A régi hősökhöz méltó derbit játszott a FEHA19 és a DAB (galéria)
Vasárnap este 17:30-kor egy nagy múltra visszatekintő, klasszikus megyei derbit rendeztek az Ifj.Ocskay Gábor jégcsarnokban. A FEHA19 a Dunaújvárosi Acélbikákat fogadta.
Az egykor bajnoki címeket, és Magyar Kupákat eldöntő Fehérvár-Dunaújváros párharc fénye mára már egy kissé megkopott, de a játékosok gondoskodtak arról, hogy igazi rangadóhoz méltó játékkal szórakoztassák a publikumot.Tokaji Viktor legénysége a kezdő korongbedobást követően agresszívan letámadt, és többször hárítania kellett a DAB kapusának, Bejó Jánosnak. Azonban egy kiugrást követően a dunaújvárosiak kerültek veszélyesebb helyzetbe, de a FEHA19 Csibi Dávid ura volt a helyzetnek. Az első igazán veszélyes fehérvári helyzet Mikhail Buchkin előtt adódott, aki egy kiemelt koronggal iramodott meg a jobb szélen, de az Acélbikák hálóőre utolsó pillanatban leért a lapos lövésre. A szépszámú nézősereg igazán szórakoztató játékot láthatott, igen magas iram, és sok lövés jellemezte a harmad első felét, a két szurkolótábor talán ezért is volt kissé néma, mindenki inkább a játékban gyönyörködött. A 9. percben Németh Zalán került ordító helyzetbe, Bejó pedig elképesztő bravúrt bemutatva rúgta ki a pakkot a vonalról.
A 12. percben a dunaújvárosi Maxim Askarov Buchkinéhoz hasonló szituációban szintén hibázott, így továbbra is 0-0-t mutatott az eredményjelző, de ezt talán senki nem bánta a csarnokban, mert izgalom akadt bőven. Emellett sokan elmond a játék folyamatosságáról, hogy szinte alig volt játékmegszakítás, a kapusokról sokszor lecsorogtak a lövések, és kiállítás sem volt. Utóbbinak nagy vesztese volt az eddig kiválóan védő Bejó, akiről a kipattanó korongot William Zapernick lőtt közelről a kapuba,1-0. A szünetre így egygólos fehérvári vezetéssel mehettek a csapatok.
A második harmad első perceiben most a dunaújvárosiak támadtak le agresszívan, több veszélyes szituációt alakítottak ki, Csibinek többször kellett hárítania. A nagy nyomás végül góllá érett, Bánki Dávid lövésébe Keresztes Zsombor botja ért bele, és a korong a lábak között talált utat a kapuba,1-1. A találkozó első kiállítására 26 percet kellett várni, az Acélbikáktól Bogdan Zorin kényszerült a büntetőpadra kettő percre. Ennek fejében elmondható, hogy a pénteki, DVTK Jegesmedvék elleni mérkőzéshez képest igen sportszerű mederben zajlott a játék.
Ezután következett volna még egy kiállítás, de Salamon Zoltán a saját harmadból rendkívül okos asszisztot adott Buckhinnak, aki a szóló végén felvarrta a korongot a bal felsőbe, 2-1. A második harmad 11. percében a hazaiaktól Vladislav Atlas egy látványos szóló után veszélyeztetett, de Bejó sokadjára is nagy bravúrt mutatott be. A játékrész végén egy védelmi hibát kihasználva gólt szerzett a DAB, de hosszas videózás után nem adták meg a játékvezetők. Ez a technikai szünet a FEHA játékosainak kedvezett, akik Ambrus Csongor révén kettőre növelték az előnyt,3-1. Így magabiztosan várhatták Tokaji Viktorék a záró harmadot.
(Galéria a képre kattintva!)
FEHA19 - DAB jégkorong mérkőzésFotók: Fehér Gábor / FMH
A péntek este a dunaújvárosi meglepetéseké volt
Az utolsó harmadban sem lassított a FEHA két és fél perc után ismételten Zapernick mattolta Bejót, ezzel gyakorlatilag eldöntve a találkozó sorsát,4-1. A vendégek ennek hatására elbizonytalanodtak, gyakorlatilag egykapuztak a Székesfehérváriak, de azért Csibinek is résen kellett lennie a túloldalon. Hiába volt meg a biztos előny, a hazaiak kiválóan levédekezték az újvárosiakat, és továbbra is ostrom alatt tartották a védekező harmadot. Azonban egy kiállítás révén a DAB kihasználta emberelőnyét Casadonte Lawson révén, ezzel két gólra jöttek vissza,4-2. Ezután egy kissé kiegyenlítődtek az erőviszonyok, és a vendégek mestere, Hetler Ádám négy és fél perccel a vége előtt időt kért, hogy hátha ugyanúgy sikerrel jár, mint pénteken a Diósgyőr. Hiába alakítottak ki veszélyes támadást, gólt Tokaji Viktor tanítványai szereztek, Zapernick üres kapus találatával mesterhármast szerzett,5-3. A továbbiakban több gól nem esett, így a Fejér vármegyei rangadót a fehérváriak húzták be.
FEHA19 – Dunaújvárosi Acélbikák 4-2 (1-0,2-1,1-1.)