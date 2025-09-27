Fantasztikus Alba győzelem

Alba Fehérvár KC – Szombathelyi KKA 25-24 (11-13)

Székesfehérvár, 700 néző

Vezette: Fekete Tamás Dávid, Hajdu Tamás.

Alba Fehérvár KC: Aala – Szabó-Májer 1, Pavlovic 4, Szabó K. 7 (5), Moreno, Lazic 5, Takó 6. Csere: Hadfi (Kapus), Hajdú, Sulyok, Zentai 2.

Vezetőedző: Szuzanna Lazovics.

Szombathelyi KKA: N. De Almeida – Sallai 2, Smetková 1, Pásztor 3, Ivancok-Soltic 7 (4), Pődör R. 4 (1), Szemes. Csere: Szimics (Kapus), Szeberényi, Kiprijanovszka 3, Pődör B. 2, Varga N. 1, Dzsatevszka 1, Török F. Vezetőedző: Gyurka János.

Kiállítások: 14, Ill. 8 Perc

Hétméteresek: 7/5, Ill. 5/5

A két csapat mérlege eddig teljesen azonos volt a találkozót megelőzően egy győzelemmel és egy vereséggel álltak, így a szombati találkozó annyiban lehetett a fehérváriak számára fontos, hogy az első idei, Köfém Sportcsarnokban lejátszott összecsapást megnyerjék, és még feljebb kapaszkodjanak a tabellán. Régi ismerősöket fedezhettünk fel a vendégeknél, Tolnai Laura, valamint Szemes Szonja az előző idényekben az AKFC színeiben játszottak, sőt Tolnait a klub saját nevelésű játékosaként tartja számon.

Valerie Smetková találata indította el a találkozót, majd az ellenakcióból Emilija Lazic egyenlített. Az már az első percekben is érezhető volt, hogy nem mindennapi csatára van kilátás, a nyáron edzőt váltó vasiak keményen, agresszívan védekeztek, de Debora Moreno zsinórban kétszer hétméterest érően forgatta be a védőket, így az 5. percben először vezetett az Alba, 3-2. Ezt követően is jobbára a fehérvári drukkerek örülhettek, nem véletlenül kért időt Gyurka János már a 9. percben 6-2-es állásnál. Pásztor Noémi találata oldotta fel a több mint hétperces vendég gólcsendet, ekkor viszont úgy tűnt, hogy az AFKC került kisebb hullámvölgybe, ugyanis több akcióit is eredménytelenül fejeztek be. Szabó Kitti büntetőből elért gólja zárta le a negatív periódust, Lazic harmadik gólja után pedig fellélegezhettek az Alba-hívek, újfent biztosabb előnybe kerültek kedvenceik, 8-5. Lazic a 19. percben már negyedszer vette be Naira De Almeida kapuját, ráadásul egy igencsak szépségdíjas, felső lécről a gólvonal mögé vágódó bombából, 10-6. Ezután egymás után háromszor Katarina Pavlovic adott munkát a brazil kapusnak, aki lehúzta a rolót, és többek között ennek köszönhetően feljött az SZKKA egy gólra, 10-9. Az egyenlítést sem úszták meg a fehérváriak, Sallai Nikolett emberrel együtt vette be Hadfi Gréta kapuját, így Zentai Dorottya kapott kétperces pihenőt. Sőt, Sallai a 27. percben hosszú idő után ismét előnyhöz csapatát, más kérdés, hogy Takó Viktória ezt nem hagyta, és nyomban egalizált. A félidő hajrájában két olyan labdát fogott meg Hadfi, amelyeket már bent láttunk, és ezzel sokat segített csapatán, hogy nem lett még nagyobb különbség a szünetre.