Kézilabda

36 perce

Fantasztikus Alba győzelem

Címkék#győzelem#Alba Fehérvár KC#vendég

A női kézilabda K&H Liga NB I 3. fordulójában első hazai győzelmére készült az Alba Fehérvár KC a Szombathelyi KKA együttese ellen. Kiélezett csatában, egylabdás összecsapáson ez sikerült, nyugodtan mondhatjuk ez a győzelem a szív diadala volt.

Káldor András
Fantasztikus Alba győzelem

Emilija Lazic nagyot küzdött, ötször volt eredményes

Forrás: A klub

Alba Fehérvár KC – Szombathelyi KKA 25-24 (11-13)
Székesfehérvár, 700 néző
Vezette: Fekete Tamás Dávid, Hajdu Tamás.
Alba Fehérvár KC: Aala – Szabó-Májer 1, Pavlovic 4, Szabó K. 7 (5), Moreno, Lazic 5, Takó 6. Csere: Hadfi (Kapus), Hajdú, Sulyok, Zentai 2.          

Vezetőedző: Szuzanna Lazovics.
Szombathelyi KKA: N. De Almeida – Sallai 2, Smetková 1, Pásztor 3, Ivancok-Soltic 7 (4), Pődör R. 4 (1), Szemes. Csere: Szimics (Kapus), Szeberényi, Kiprijanovszka 3, Pődör B. 2, Varga N. 1, Dzsatevszka 1, Török F. Vezetőedző: Gyurka János.
Kiállítások: 14, Ill. 8 Perc
Hétméteresek: 7/5, Ill. 5/5

A két csapat mérlege eddig teljesen azonos volt a találkozót megelőzően egy győzelemmel és egy vereséggel álltak, így a szombati találkozó annyiban lehetett a fehérváriak számára fontos, hogy az első idei, Köfém Sportcsarnokban lejátszott összecsapást megnyerjék, és még feljebb kapaszkodjanak a tabellán. Régi ismerősöket fedezhettünk fel a vendégeknél, Tolnai Laura, valamint Szemes Szonja az előző idényekben az AKFC színeiben játszottak, sőt Tolnait a klub saját nevelésű játékosaként tartja számon.
Valerie Smetková találata indította el a találkozót, majd az ellenakcióból Emilija Lazic egyenlített. Az már az első percekben is érezhető volt, hogy nem mindennapi csatára van kilátás, a nyáron edzőt váltó vasiak keményen, agresszívan védekeztek, de Debora Moreno zsinórban kétszer hétméterest érően forgatta be a védőket, így az 5. percben először vezetett az Alba, 3-2. Ezt követően is jobbára a fehérvári drukkerek örülhettek, nem véletlenül kért időt Gyurka János már a 9. percben 6-2-es állásnál. Pásztor Noémi találata oldotta fel a több mint hétperces vendég gólcsendet, ekkor viszont úgy tűnt, hogy az AFKC került kisebb hullámvölgybe, ugyanis több akcióit is eredménytelenül fejeztek be. Szabó Kitti büntetőből elért gólja zárta le a negatív periódust, Lazic harmadik gólja után pedig fellélegezhettek az Alba-hívek, újfent biztosabb előnybe kerültek kedvenceik, 8-5. Lazic a 19. percben már negyedszer vette be Naira De Almeida kapuját, ráadásul egy igencsak szépségdíjas, felső lécről a gólvonal mögé vágódó bombából, 10-6. Ezután egymás után háromszor Katarina Pavlovic adott munkát a brazil kapusnak, aki lehúzta a rolót, és többek között ennek köszönhetően feljött az SZKKA egy gólra, 10-9.  Az egyenlítést sem úszták meg a fehérváriak, Sallai Nikolett emberrel együtt vette be Hadfi Gréta kapuját, így Zentai Dorottya kapott kétperces pihenőt. Sőt, Sallai a 27. percben hosszú idő után ismét előnyhöz csapatát, más kérdés, hogy Takó Viktória ezt nem hagyta, és nyomban egalizált. A félidő hajrájában két olyan labdát fogott meg Hadfi, amelyeket már bent láttunk, és ezzel sokat segített csapatán, hogy nem lett még nagyobb különbség a szünetre.

Alba Fehérvár – KC a Szombathelyi KKA női kézilabda mérkőzés

A pihenő után Pavlovic ejtése talált utat a hálóba, ám Pődör Rebeka rögtön reagált a gólra. A folytatásban faraghatott volna a Fehérvár a hátrányán, ám rendre De Almeida lett labdáik végállomása. Aztán megrázták magukat a lányok, és másfél percen belül egyenlítettek Szabó Kitti és Takó révén, 14-14. Ezután már jöttek a részsikerek, főleg a remek formában játszó Takó vitte hátán ekkor a gárdát, öt percen belül háromszor mattolva az SZKKA kapusát, 18-16. Igen kiegyenlített volt a küzdelem, az Alba jól tartotta magát, bár előnye egy-két találat volt a játékrész felénél. A 49. percben előkerült a videó is, Takó ejtése úgy nézett ki, hogy a gólvonalon belül landolt, de Marija Szimics kikotorta, és nem volt bent a felvétel alapján. Nem volt abból a szempontból azonban jelentősége, mert Szabó Kitti duplázott, és négyre növelte az AFKC vezetését ezzel, 22-18. Az 56. percben elvesztették a piros lappal kiállított Szabó-Májer Krisztinát, akik szívvel-lélekkel harcolt, amíg pályán volt. 22-21-nél Szabó Kitti büntetőjét védte De Almeida, és egyértelműen látszott, hogy kegyetlen négy perc vár a felekre a lefújásig. A végszót Takó mondta ki, ejtése a győzelmet jelentette, 25-24.

 

A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
