Északon inkább a vendégek örülhettek

ÉSZAKI CSOPORT

Mányi TK (11.) – Bakonycsernye (3.) 0–3 (0–0)

Vezette: Béd Ákos.

Mányi TK: Szabó Zs. – Radovics M., Juhász B., Schmidt, Nagy M. - Bukovecz, Csata, Vass, Radovics D. - Palkovics, Somogyi E. Vezetőedző: Pintér Zoltán

Bakonycsernye: Varga M. – Bus, Hamar, Boros Bence, Keller – Osgyán M., Schweighardt, Dreska, Molnár D. - Lattenstein, Radács. Csapatvezető: Osgyán Gábor.

Gól: Radács (55.), Lattenstein (64.), Bus (74.).

Kiállítva: Bukovecz (19.).

Velence (10.) – Vál (8.) 0–3 (0–2)

Vezette: Rózsa Ádám.

Velence: Zabos (Tóth B.) – Prill (Békefi), Szél, Juhász L., Vaskó – Silhány F., Bernáth, Horváth F. (Oláh), Felde (Kiss D.) - Budai, Urschler. Vezetőedző: Serhók György.

Vál: Hábersdorfer – Németh N., Körmendi, Sinkó D., Glaszhütter - Molnár P., Ángyás, Mayer, Nádpor - Horváth Zs., Kecskés (Kiss S.). Vezetőedző: Sinkó Csaba.

Gól: Glaszhütter (16., 49.), Sinkó D. (39.).

Bodajk SE (12.) – Puskás Akadémia III. (1.) 0–2 (0–0)

Vezette: Wittner József.

Bodajk: Szabadi – Valasek (Polgár), Tóth B., Hinora (Szampiás), Joó - Weiland (Turi), Rigó G., Kaufmann, Meister - Véninger, Fojtyik. Vezetőedző: Rigó Gábor.

Puskás Akadémia III.: Csikesz P. – Rózsás, Hárer, Kovács J. (Szilágyi), Vörös (Zelizi) - Kasziba (Gulyás), Tóth G. (Heitler), Komáromi (Tóvári), Kiss Cs. - Mácsodi, Punk.

Gól: Mácsodi (75.), Zelizi (90.).

Pusztavám-Jüllich (9.) – Fehérvárcsurgó (6.) 1–2 (1–1)

Vezette: Klujber Kristóf.

Pusztavám-Jüllich: Németh Z. – Fürész, Jakus (Csordás), Molnár A., Gergő (Kalocsai) - Magosi, Kis, Deme (Rózsa), Vadkerti - Kertai, Czéh. Csapatvezető: Kis Viktor.

Fehérvárcsurgó: Rapali – Nagy B., Bitter, Herczeg, Kozma - Baksa (Horváth M.), Gosztonyi, Csapcsár, Molnár D. - Benke (Lascsik G.), Tóth S. Csapatvezető: Fogarasi Tibor Ferenc.

Gól: Deme (22.), ill. Gosztonyi (45.), Molnár D. (81.).

Etyek (5.) – Pátka (4.) 1–0 (0–0)

Vezette: Jakab Zoltán.

Etyek: Órai – Miklósi, Varga M., Szalai I., Haynes-Varga (Klátyik) - Faragó, Hajagos (Fodor Sz.), Glück, Millner (Dzsezsenyák) – Juhász E., Horváth D. Vezetőedző: Simon Péter.

Pátka: Dobosi – Barócsi, Bélik, Horváth T. (Szombati), Kántor (Takács Z.) - Szabó B., Fülöp, Menyhárt, Seper - Kovács L., Simon K. Vezetőedző: Balogh Benedek.

Gól: Miklósi (52.).