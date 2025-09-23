47 perce
Északon inkább a vendégek örülhettek
A vármegyei II. osztályú labdarúgó bajnokság 3. fordulójában Északon a Puskás Akadémia III. csapata továbbra is pontveszteség nélkül áll, most a Bodajk SE otthonában nyert, míg a címvédő Bakonycsernye a pocsék kezdés után egyre jobban magára talál, és simán győzött Mányon, a Vál pedig megszerezte első győzelmét, és ellépett a holtpontról. Délen meglepetésre a szomszédvári rangadón a Kisláng legyőzte a Polgárdit, az Beloiannisz legénységének nem okozott gondot a Seregélyes-Sárosd II. együttese, az LMSK hazai pályán lepte meg a Nagyvenyim csapatát.
A Bakonycsernye csapata (piros-fekete) magabiztos győzelemmel zárt a Mányi TK otthonában
Fotó: Kricskovics Antal
ÉSZAKI CSOPORT
Mányi TK (11.) – Bakonycsernye (3.) 0–3 (0–0)
Vezette: Béd Ákos.
Mányi TK: Szabó Zs. – Radovics M., Juhász B., Schmidt, Nagy M. - Bukovecz, Csata, Vass, Radovics D. - Palkovics, Somogyi E. Vezetőedző: Pintér Zoltán
Bakonycsernye: Varga M. – Bus, Hamar, Boros Bence, Keller – Osgyán M., Schweighardt, Dreska, Molnár D. - Lattenstein, Radács. Csapatvezető: Osgyán Gábor.
Gól: Radács (55.), Lattenstein (64.), Bus (74.).
Kiállítva: Bukovecz (19.).
Velence (10.) – Vál (8.) 0–3 (0–2)
Vezette: Rózsa Ádám.
Velence: Zabos (Tóth B.) – Prill (Békefi), Szél, Juhász L., Vaskó – Silhány F., Bernáth, Horváth F. (Oláh), Felde (Kiss D.) - Budai, Urschler. Vezetőedző: Serhók György.
Vál: Hábersdorfer – Németh N., Körmendi, Sinkó D., Glaszhütter - Molnár P., Ángyás, Mayer, Nádpor - Horváth Zs., Kecskés (Kiss S.). Vezetőedző: Sinkó Csaba.
Gól: Glaszhütter (16., 49.), Sinkó D. (39.).
Bodajk SE (12.) – Puskás Akadémia III. (1.) 0–2 (0–0)
Vezette: Wittner József.
Bodajk: Szabadi – Valasek (Polgár), Tóth B., Hinora (Szampiás), Joó - Weiland (Turi), Rigó G., Kaufmann, Meister - Véninger, Fojtyik. Vezetőedző: Rigó Gábor.
Puskás Akadémia III.: Csikesz P. – Rózsás, Hárer, Kovács J. (Szilágyi), Vörös (Zelizi) - Kasziba (Gulyás), Tóth G. (Heitler), Komáromi (Tóvári), Kiss Cs. - Mácsodi, Punk.
Gól: Mácsodi (75.), Zelizi (90.).
Pusztavám-Jüllich (9.) – Fehérvárcsurgó (6.) 1–2 (1–1)
Vezette: Klujber Kristóf.
Pusztavám-Jüllich: Németh Z. – Fürész, Jakus (Csordás), Molnár A., Gergő (Kalocsai) - Magosi, Kis, Deme (Rózsa), Vadkerti - Kertai, Czéh. Csapatvezető: Kis Viktor.
Fehérvárcsurgó: Rapali – Nagy B., Bitter, Herczeg, Kozma - Baksa (Horváth M.), Gosztonyi, Csapcsár, Molnár D. - Benke (Lascsik G.), Tóth S. Csapatvezető: Fogarasi Tibor Ferenc.
Gól: Deme (22.), ill. Gosztonyi (45.), Molnár D. (81.).
Etyek (5.) – Pátka (4.) 1–0 (0–0)
Vezette: Jakab Zoltán.
Etyek: Órai – Miklósi, Varga M., Szalai I., Haynes-Varga (Klátyik) - Faragó, Hajagos (Fodor Sz.), Glück, Millner (Dzsezsenyák) – Juhász E., Horváth D. Vezetőedző: Simon Péter.
Pátka: Dobosi – Barócsi, Bélik, Horváth T. (Szombati), Kántor (Takács Z.) - Szabó B., Fülöp, Menyhárt, Seper - Kovács L., Simon K. Vezetőedző: Balogh Benedek.
Gól: Miklósi (52.).
Szár (7.) – Mór II. (2.) 1–3 (1–2)
Vezette: Cseh Roland.
Szár: Gyulai – Sátori K. (Tóvári), Fenyvesi Sz., Farkas B., Váradi (Együd) - Tóth Bertalan, Sátori M. (Noll), Szabó B. (Tóth Barnabás), Juhász A. (Lakatos) – Boros Z., Iváncsik. Edző: Mezei Ferenc.
Mór II.: Huszár – Dreska (Mike), Czachesz, Galovszky, Németh D. – Loi M., Petruska (Nyevrikel), Király K. (Grell), Stéger (Szabó K.) - Paulik, Vachtler (Szemenyei). Csapatvezető: Loi László Krisztián.
Gól: Farkas B. (16.), ill. Petruska (22.), Galovszky (43.), Paulik (47.).
A góllövőlista állása:
1. Bus Adrián (Bakonycsernye) 4 gól
2. Prill Tamás (Velence), Simon Kevin (Pátka), Tóth Gábor (PAFC III.) 3-3 gól
3. Fülöp Alex, Horváth Tibor (mindkettő Pátka), Glaszhütter Patrik (Vál), Gosztonyi András, Molnár Dávid (mindkettő Fehérvárcsurgó), Hajdu Milán (Mór II.), Millner Márk (Etyek), Takács Márió (Velence) 2-2 gól
DÉLI CSOPORT
Pákozd (11.) – Előszállás (6.) 0–0
Vezette: Szabados Gábor.
Pákozd: Kasza – Finta (Unger), Németh B. (Szabó B.), Knitli, Kaltenekker (Szenyéri) - Téglási, Füredi, Horváth D. (Krizsán-Deák), Boda - Tanárki, Molnár R. Vezetőedző: Molnár Viktor.
Előszállás: Gulyás – Horváth K. (Mészáros M.), Takács R., Kovalovszky, Szabó M. (Kercza), Nyári - Béres (Horváth G.), Garbacz, Szalai Sz. - Puskás, Németh L.
Seregélyes-Sárosd II. (12.) – Beloiannisz (1.) 0–3 (0–1)
Vezette: Petrovszki Barna Pál.
Seregélyes-Sárosd II.: Závotka – Németh D. (Fábián), Miklós (Szarka), Szloboda, Zsilovics – Juhász L. (Uhrin), Puszta, Ódor, Fodor M. - Kovács K. (Balázs), Kálmán (Kiss N.). Vezetőedző: Bolla János Zoltán.
Beloiannisz: Rácz – Lakakisz (Hodula V.), Szentes, Schrick, Németh B. - Szántó (Bedőcs), Gondi, Juhász M. (Tunyogi), Balla P. - Kovács A. (Nebucz), Tóth N. (Lepsényi). Vezetőedző: Ruzsás László.
Gól: Juhász M. (31.), Bedőcs (56.), Lakakisz (76.).
Baracs SE (7.) – Sárszentmihály-Masterplast (13.) 4–1 (3–0)
Vezette: Durecz Balázs István.
Baracs SE: Tóth N. (Szabó I.) – Áldott, Wolf, Katona (Hepp), Bartók (Szurma) – Takács Titusz, Boros M., Kápolnási, Kiss N. - Huber (Karászi), Damásdi (Fejes Cs.). Vezetőedző: Körmendi Zsolt.
Sárszentmihály-Masterplast: Zsidó – Tombor (Dombi), Horváth F., Klémán P., Jasinka - Torma, Török, Lánczos, Csizmadia – Tornyai T., Vajda. Csapatvezető: Horváth Ferenc.
Gól: Bartók (34.), Huber (39.), Takács Titusz (45.), Kápolnási (79.), ill. Tornyai T. (78.)
Nagykarácsony (8.) – Lajoskomárom II. (4.) 2–4 (2–3)
Vezette: Gebei Bálint.
Nagykarácsony: Turi – Csucsai, Kovács D. (Baranyai), Gógán, Czári - Balogh D., Zsilovics (Gertner), Jákli, Princz (Szabó M.) - Kü, Dobrovitz.
Lajoskomárom II.: Benedeczky – Hambalgó, Vas, Berta, Tóth N. - Lakk, Labossa, Esze Z. (Fejérpataky), Rottmann (Őri) - Szili (Balogh K.), Bögyös.
Gól: Jákli (28., 41.), ill. Berta (22., 87.), Esze Z. (7.), Vas (19.)
Kiállítva: Gógán (56.), ill. Tóth N. (91.).
LMSK (5.) – Nagyvenyim (3.) 2–1 (0–0)
Vezette: Cérna János.
LMSK: Árkus – Kiss R., Sütő, Pap (Mészár), Bagó -, Vajda (Hatos), Tóth V., Horváth P. (Kerti), Szente - Potesz (Virág), Teichel. Vezetőedző: Nagy Bálint.
Nagyvenyim: Princz – Balogh D., Slett, Mohácsi, Palkovics - Kovács M., Pék (Ráthgéber), Rácz A. (Rezes), Cislo (Alumbugu) - Sipeki, Török Barsa. Vezetőedző: Kőkuti Tamás Gábor.
Gól: Tóth V. (64., 87.), ill. Slett (61.).
Kisláng (9.) – Polgárdi (2.) 2–1 (0–1)
Vezette: Jónás Péter.
Kisláng: Ányos – Dudar K., Jánosi B., Nagy M. - Árki, Szántai, Molnár A., Erdei B., Lévai - Jakab, Willerding Zs.
Polgárdi: Németh A. – Molnár G., Hajcsár, Komlós, Szabó M. - Horgos, Takács Tibor, Horváth Z., Fi L. - Baranyai, Csizmadia. Csapatvezető: Salacz János.
Gól: Árki (48.), Lévai (52.), ill. Fi L. (9.)
Kiállítva: Hajcsár (86.).
Szabadnapos: Aba-Sárvíz (8.).
A góllövőlista állása:
1. Tóth Vincent Krisztián (LMSK) 5 gól
2. Balogh Dániel (Nagykarácsony), Lakakisz Nikolaosz (Beloiannisz), Tóth Norbert (Beloiannisz) 4-4 gól
3. Berta László (Lajoskomárom II.), Jákli Gyula (Nagykarácsony), Princz Gábor (Nagyvenyim), Tornyai Tamás (Sárszentmihály-Masterplast) 3-3 gól.