Elképesztő fordulatok

2 órája

Érzelmi hullámvasút a MET Arénában, a mentőkre is szükség volt

Címkék#Hydro Fehérvár AV19#Volán#Innsbruck#ICEHL#Fehérvár AV19#Székesfehérvár#Hydro Fehérvár#jégkorong#Anze Kuralt

A Volán egy érzelmi hullámvasút végén 5-4-re legyőzte az Innsbruckot. Anze Kuralt súlyosnak tűnő sérülést szenvedett a meccs során, így hordágyon hagyta el a MET Aréna Székesfehérvár jegét.

Kelemen Kornél
Érzelmi hullámvasút a MET Arénában

Fotó: Nagy Norbert

Szombat délután igazi július eleji időjárás volt Székesfehérváron, 30 celsius fok körüli hőmérséklet, tűző napsütés, ennek ellenére a délután folyamán egyre több pulóveres, esetenként kabátos embert figyelhettünk meg. Ők a MET Arénába igyekeztek, ahol a Hydro Fehérvár AV19 az Innsbruckot fogadta az ICEHL 3. fordulójában. A Volán szurkolók egyedi hangulatot tapasztalhattak, hiszen a magyar zene napja alkalmából hazai slágerek szóltak a hangszórókból, amiket maguk a drukkerek küldtek el a klubnak.

Erdély Csanád is betalált szombat este Székesfehérváron
Erdély Csanád is betalált az Innsbruck ellen szombat este Székesfehérváron
Fotó: Nagy Norbert

A kezdés remekül sikerül, az első percben Anze Kuralt a kapu mögött kapott korongot, amelyet gyönyörűen tett vissza Hári Jánosnak, a magyar támadó nem hibázott, a jobb felső sarokba bombázott, 1-0.  Nem sokkal később ismét az ellenfél harmadában tanyázott a Volán, Erdély Csanádhoz került hátra a korong, a csapatkapitány a majdnem a kékről eresztett el egy lövést, ami átsuhant a kapus mamutjai között, 2-0. A szurkolók még ki sem heverték az első két találatot, ekkor érkezett Magosi Bálint, aki megkaparintotta a pakkot, amit az első találatot előkészítő Kuraltnak passzolt, a szlovén támadó egy remek szóló végén bevette a kaput, 3-0. Egy időkérést követően magukhoz tértek a vendégek, gyorsan jött is az egyenlítés, igaz ehhez kellett a fehérvári védők figyelmetlensége, Steven Owre csapott le az elkallódó korongra, amit el is lőtt Rasmus Reijola mellett, 3-1. A 15. percben Erdély törhetett egy az egy ellen kapura, azonban elpuskázta a lehetőséget. Az Inssbruck gyors kontratámadást akart végigvinni, de Ole Andersen bottal akasztott, amiért kétperces kiállítással sújtották. Az emberhátrányt sikeresen kivédekezte az AV19, de a vendégek támadásban maradtak. Ennek negyven másodperccel a játékrész vége előtt meg is lett az eredménye, Jan Lattner olvasztotta egygólosra a különbséget, 3-2

Harmad a "Red Bull" Innsbruck ellen

A második harmadra is maradt a vendég fölény, ha fordítunk a nézőponton, akkor a fehérváriak továbbra sem találtak magukra. Egymást követték az Innsbruck lövései, ezzel szemben a Hydro Fehérvár az ellenfél kapujáig is nehezen jutott el, nem hogy kaput érő lövésig. Az etap második felében Sebastian Benker tartotta magánál a korongot az ellenfél kapuja mögött, majd megindult és éles szögből próbálkozott, lövése bár kipattant, de Stefan Klassek elé került, akinek nem okozott gondot a tálcán kínált lehetőség, 3-3. A második húsz percet mindössze két lövéssel zárták a kék-fehérek.

Súlyosnak tűnő sérülés Székesfehérváron

Tartogatott még fordulatot a mérkőzés, a 46. percben Darren Archibald tette bele az ütőjét egy távoli bombába, 4-3. Nem sokkal később a játékvezető kiállította két percre Martin Stajonch-ot, egy perccel később pedig Tim Campbellt is utána küldte. A kettős emberhátrányt óriási hangzavar övezte, minden egyes védést vagy blokkolást hangrobbanást kísérte. A pályán lévők hősies védekezésének köszönhetően megmaradt a hazai előny, sőt Campbell a visszatérése után nem sokkal belőtte a Volán ötödik gólját is, 5-3. Ezt követően a vendégek ismét emberelőnybe kerültek, azonban a Volánnak több helyzete volt ezalatt. Két és fél perc sem volt hátra a meccsből, amikor Anze Kuraltot lökték a falnak, majd korcsolyával a fejét is eltalálták. A fehérváriak kivlóságán látszódott, hogy nincs jó bőrben, hordágyon hagyta el a játékteret. A hátralévő időre eldurvult a meccs, a jégkorongozók többször is összeakaszkodtak. Alig egy perccel a vége előtt Owre lódult meg és csökkentette egy gólra a különbséget, 5-4. Az érzelmi hullámvasút végén az AV19-é lett a három pont, azonban az öröm nem lehet teljes, Kuralt sérülése miatt. 

Amint érkeznek friss információk a szlovén támadó állapotáról, arról beszámolunk olvasóinknak. 

 

