Érzelmi hullámvasút a MET Arénában, a mentőkre is szükség volt

Szombat délután igazi július eleji időjárás volt Székesfehérváron, 30 celsius fok körüli hőmérséklet, tűző napsütés, ennek ellenére a délután folyamán egyre több pulóveres, esetenként kabátos embert figyelhettünk meg. Ők a MET Arénába igyekeztek, ahol a Hydro Fehérvár AV19 az Innsbruckot fogadta az ICEHL 3. fordulójában. A Volán szurkolók egyedi hangulatot tapasztalhattak, hiszen a magyar zene napja alkalmából hazai slágerek szóltak a hangszórókból, amiket maguk a drukkerek küldtek el a klubnak.

Erdély Csanád is betalált az Innsbruck ellen szombat este Székesfehérváron

Fotó: Nagy Norbert

A kezdés remekül sikerül, az első percben Anze Kuralt a kapu mögött kapott korongot, amelyet gyönyörűen tett vissza Hári Jánosnak, a magyar támadó nem hibázott, a jobb felső sarokba bombázott, 1-0. Nem sokkal később ismét az ellenfél harmadában tanyázott a Volán, Erdély Csanádhoz került hátra a korong, a csapatkapitány a majdnem a kékről eresztett el egy lövést, ami átsuhant a kapus mamutjai között, 2-0. A szurkolók még ki sem heverték az első két találatot, ekkor érkezett Magosi Bálint, aki megkaparintotta a pakkot, amit az első találatot előkészítő Kuraltnak passzolt, a szlovén támadó egy remek szóló végén bevette a kaput, 3-0. Egy időkérést követően magukhoz tértek a vendégek, gyorsan jött is az egyenlítés, igaz ehhez kellett a fehérvári védők figyelmetlensége, Steven Owre csapott le az elkallódó korongra, amit el is lőtt Rasmus Reijola mellett, 3-1. A 15. percben Erdély törhetett egy az egy ellen kapura, azonban elpuskázta a lehetőséget. Az Inssbruck gyors kontratámadást akart végigvinni, de Ole Andersen bottal akasztott, amiért kétperces kiállítással sújtották. Az emberhátrányt sikeresen kivédekezte az AV19, de a vendégek támadásban maradtak. Ennek negyven másodperccel a játékrész vége előtt meg is lett az eredménye, Jan Lattner olvasztotta egygólosra a különbséget, 3-2.

Harmad a "Red Bull" Innsbruck ellen

A második harmadra is maradt a vendég fölény, ha fordítunk a nézőponton, akkor a fehérváriak továbbra sem találtak magukra. Egymást követték az Innsbruck lövései, ezzel szemben a Hydro Fehérvár az ellenfél kapujáig is nehezen jutott el, nem hogy kaput érő lövésig. Az etap második felében Sebastian Benker tartotta magánál a korongot az ellenfél kapuja mögött, majd megindult és éles szögből próbálkozott, lövése bár kipattant, de Stefan Klassek elé került, akinek nem okozott gondot a tálcán kínált lehetőség, 3-3. A második húsz percet mindössze két lövéssel zárták a kék-fehérek.