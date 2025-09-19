szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

18°
+24
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jégkorong

1 órája

A végére kijött a különbség

Címkék#FEHA19#Ambrus Csongor#tokaji Viktor#Erste Liga#Gyergyói HK

A FEHA19 lejátszotta első hazai bajnokiját a 2025-2026-os idényben. A székesfehérváriak az Erste Liga címvédőjét a Gyergyói HK-t fogadták, a székelyföldiek végül 6-1-re diadalmaskodtak.

Kelemen Kornél

Múlt héten elkezdődött az Erste Liga 2025-2026-os kiírása is, ahol a FEHA19 egy erdélyi túrával indított. Az első fordulóban óriási meglepetésre legyőzte a Csíkszeredát, majd vereséget szenvedett Brassóban. Tokaji Viktor legénysége első hazai meccsén a címvédő Gyergyói HK-t fogadta. 

A FEHA19 elvesztette első hazai meccsét az Erste Liga idei kiírásában
A FEHA19 elvesztette első hazai meccsét az Erste Liga idei kiírásában
Fotó: Nagy Norbert

A székelyföldiek ezt a szezont is remek formában kezdték, az első két meccsüket megnyerték, ezeken 15 gólt lőve. Így nem volt meglepő, hogy a meccs elején aktívabbak voltak, ennek ellenére több nagy helyzete is volt a hazaiaknak. A játékrész feléhez közeledve emberelőnybe kerültek a vendégek, amit könyörtelenül ki is használtak. A pakkot az ihletett formában jégkorongozó Bodó Christopher tette a hálóba, 0-1.

Mezőnyfölénnyel kezdték a második harmadot a piros-fehérek, a játék a hazai kapu előterében zajlott. Ennek hamar meg is lett az eredménye, Bodó tette középre a korongot, amire Vincze Péter érkezett, nem is hezitált, Csibi kapujába bombázott, 0-2. Alig egy perccel később ismét felcsillant a fehérvári remény, Bobby Raymond kiállításával két percig emberelőnybe kerültek. Magasabb sebességi fokozatba kapcsolt a FEHA19, de a gólszerzés egyszerűen nem akart összejönni. Raymond visszatérése után nem tartott sokáig a teljes létszám, Konsta Mesikammen került a büntetőpadra. Bár az emberhátrányt kibírta a Gyergyó, nem sokkal később összejött a szépítés, Bajkó Botond tette a kapuhoz a pakkot, amelyet Alapi Márton tuszkolt a hálóba, 1-2. Nem örülhetett sokáig a publikum, Ambrus Csongor kiállításával ezúttal a hazaiak fogyatkoztak meg, amit tovább tetézett, hogy Farkas Lászlót is szankcionálta a játékvezető, a kettős emberhátrányt pedig már nem bírták el, Jeremias Vayrynen talált a ketrecbe, 1-3. Az etap hátralévő részében rengeteg helyzet volt, de több gól nem született.

Az Erste Liga idei kiírásában továbbra is veretlen a Gyergyó

A harmadik harmadot kiválóan kezdték a székesfehérváriak, Rasmus Rinne többször is nagy bravúrt kellett bemutasson, sőt volt amikor a kapuvas segítette ki. Tokaji Viktor fiai hamar fel akartak zárkózni, azonban így több terület nyílt mögöttük, Matias Haaranen el is döntötte a három pont sorsát, 1-4. A következő tíz percben ment az adok-kapok, a Fejér vármegyei fiatalok közel álltak a második gólhoz, de ez sehogy sem akart összejönni. Nem úgy a Gyergyónak, Brance Orbán vitte be az újabb csapást, 1-5. A hazai szurkolók remélték, hogy itt megáll a vendég csapat, de a kegyelemdöfés még hátra volt, Haaranen újfent eredményes volt, 1-6.

A FEHA19 legközelebb szeptember 26-án a DVTK-t fogadja.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu