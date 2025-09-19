A végére kijött a különbség

Múlt héten elkezdődött az Erste Liga 2025-2026-os kiírása is, ahol a FEHA19 egy erdélyi túrával indított. Az első fordulóban óriási meglepetésre legyőzte a Csíkszeredát, majd vereséget szenvedett Brassóban. Tokaji Viktor legénysége első hazai meccsén a címvédő Gyergyói HK-t fogadta.

A FEHA19 elvesztette első hazai meccsét az Erste Liga idei kiírásában

Fotó: Nagy Norbert

A székelyföldiek ezt a szezont is remek formában kezdték, az első két meccsüket megnyerték, ezeken 15 gólt lőve. Így nem volt meglepő, hogy a meccs elején aktívabbak voltak, ennek ellenére több nagy helyzete is volt a hazaiaknak. A játékrész feléhez közeledve emberelőnybe kerültek a vendégek, amit könyörtelenül ki is használtak. A pakkot az ihletett formában jégkorongozó Bodó Christopher tette a hálóba, 0-1.

Mezőnyfölénnyel kezdték a második harmadot a piros-fehérek, a játék a hazai kapu előterében zajlott. Ennek hamar meg is lett az eredménye, Bodó tette középre a korongot, amire Vincze Péter érkezett, nem is hezitált, Csibi kapujába bombázott, 0-2. Alig egy perccel később ismét felcsillant a fehérvári remény, Bobby Raymond kiállításával két percig emberelőnybe kerültek. Magasabb sebességi fokozatba kapcsolt a FEHA19, de a gólszerzés egyszerűen nem akart összejönni. Raymond visszatérése után nem tartott sokáig a teljes létszám, Konsta Mesikammen került a büntetőpadra. Bár az emberhátrányt kibírta a Gyergyó, nem sokkal később összejött a szépítés, Bajkó Botond tette a kapuhoz a pakkot, amelyet Alapi Márton tuszkolt a hálóba, 1-2. Nem örülhetett sokáig a publikum, Ambrus Csongor kiállításával ezúttal a hazaiak fogyatkoztak meg, amit tovább tetézett, hogy Farkas Lászlót is szankcionálta a játékvezető, a kettős emberhátrányt pedig már nem bírták el, Jeremias Vayrynen talált a ketrecbe, 1-3. Az etap hátralévő részében rengeteg helyzet volt, de több gól nem született.

Az Erste Liga idei kiírásában továbbra is veretlen a Gyergyó

A harmadik harmadot kiválóan kezdték a székesfehérváriak, Rasmus Rinne többször is nagy bravúrt kellett bemutasson, sőt volt amikor a kapuvas segítette ki. Tokaji Viktor fiai hamar fel akartak zárkózni, azonban így több terület nyílt mögöttük, Matias Haaranen el is döntötte a három pont sorsát, 1-4. A következő tíz percben ment az adok-kapok, a Fejér vármegyei fiatalok közel álltak a második gólhoz, de ez sehogy sem akart összejönni. Nem úgy a Gyergyónak, Brance Orbán vitte be az újabb csapást, 1-5. A hazai szurkolók remélték, hogy itt megáll a vendég csapat, de a kegyelemdöfés még hátra volt, Haaranen újfent eredményes volt, 1-6.

A FEHA19 legközelebb szeptember 26-án a DVTK-t fogadja.