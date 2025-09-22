Hatalmas küzdelemben 5. helyen zárt a magyar erősember csapat

A meghívásos erősember versenyen összesen hét páros képviseltette magát. Lengyelország, két cseh csapat, a balkán duó, Magyarország, Litvánia, valamint a házigazda Szlovákia válogatottjai mérték össze erejüket Dunaszerdahelyen, a MOL Aréna előtt található területen. A verseny öt elképesztően embert próbáló számból állt, mint például a 16 tonnás kamion elhúzása emelkedőn, autóemelés keretben, a 160 kg-os vikingnyomás,kombinált cipelés amely során egy 400 kg-os lengősúlyt és egy 304 kg-os keretet kellett vinni 20–20 méteres távon, végül a Nyolc darabból álló kőgolyó-sor időre történő felpakolása zárta a viadalt.

Komoly izgalmakat hozott a Premium Strongman League Team Challenge páros erősember csapatverseny.

Fotó: Premium Group Hungary

Az első számban a kamionhúzás igen szoros küzdelmet hozott, a győztes szlovák páros után mindenki másodpercen belül volt, így nüanszokon múlottak a helyezésbeli különbségek. Hasonló volt a helyzet a vikingnyomásnál is. A magyar, a litván, a balkán duó és a szlovák páros is fej-fej mellett, komoly ismétlésszámokkal licitáltak egymás fölé. ezt követően az autóemelésnél a litvánok bizonyultak a legjobbnak, de csupán egyetlen kinyomással verték meg a mögöttük végző balkán duó, Matjaž Belšak – Vladan Živković kettőst, harmadik a cseh Lacina-Zadrazil páros lett.

A verseny mindent eldöntő számában, a kőgolyósor pakolásnál a litvánok győzelme már szinte biztos volt, de mögöttük még bárhogy alakulhatott a dobogós helyek sorsa. Belšakék stabil teljesítménnyel megőrizték az ezüstérmet, míg a harmadik hely sorsa drámai körülmények között dőlt el. A cseh páros jobb ideje két pontot hozott a szlovákokon, így végül egy ponttal megelőzve őket állhattak fel a dobogó legalsó fokára. A Molnár Zsolt és a Polgárdiban élő Kovács Ferenc duó az 5. helyen zárt Dunaszerdahelyen.

Premium Strongman League Team Challenge nemzetközi páros csapatverseny végeredménye

1. Litvánia 34 pont

2. Balkán duó 24,5 pont

3. Csehország 1team 23,5 pont

4. Szlovákia 22,5 pont

5. Magyarország 15 pont

6. Csehország 2team 13,5 pont

7. Lengyelország 7 pont

Budapesten folyatódik a Premium Strongman League erősember versenyszorozata

A következő megmérettetésre Budapesten kerül sor, amely ismét komoly erőpróba elé állítja a versenyzőket.