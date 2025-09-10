szeptember 10., szerda

Megyefoci

3 órája

Egy híján tucatnyi besnyői találat

Címkék#labdarúgás#megyefoci#foci

A vármegyei III. osztályú labdarúgó bajnokság 1. fordulójában, gólokban gazdag mérkőzéseket láthattak a szurkolók az Északi csoportban, ahol a négy meccsen összesen 23 találat született. A Keleti csoportban a Besnyő gárdája tizenegyszer vette be a Kulcs kapuját, míg a Tordas-Gyúró Egyetértés és a Baracska-Kajászó csapatai egyaránt ötgólos győzelmet arattak. Délen pedig igazi meglepetésként szolgált a Káloz sárbogárdi sikere.

Káldor András
Egy híján tucatnyi besnyői találat

Az újbaroki Zágoni Leventét (zöld) próbálják megállítani a sörédi hátvédek

Fotó: Kricskovics Antal / FMH

ÉSZAKI CSOPORT

Újbarok (7.) – Söréd (3.) 3–4 (2–1)

Vezette: Jakab Zoltán.

Újbarok: Demeter – Ágoston, Mátrai, Hollósy, Gyenge - Kocsner, Zágoni L., Tóvári (Orsó), Erdélyi - Kalocsa, Szabó G. (Szárneczky). Csapatvezető: Teuschler János.

Söréd: Dicső – Boros M., Torma (Tábi), Venczel (Filotás), Rédl - Farkas B. (Kovács M.), Németh II. Dávid, Oláh, Skuba - Németh I. Dávid, Hollósi (Kiss M.). Csapatvezető: Kovács Ékos.

Gól: Kalocsa (34.), Erdélyi (45.), Gyenge (56.), ill. Tábi (66., 76.), Skuba (43.), Hollósy (75., öngól).

Magyaralmás (8.) – Lovasberény (2.) 0–5 (0–4)

Vezette: Berényi Ádám.

Magyaralmás: Rideg – Ruzsinkó, Szántó (Borbély), Németh Á., Varga L. (Fang) - Pusztay (Perina), Pap, Szabados, Mészáros M. - Kalapács (Várnagy), Győrfi.

Lovasberény: Berkeszi – Soós, Király Á., Fessler (Hollósi), Mátyus, Nagy B. (Holló) - Potornai (Németh M.), Somodi, Tóth D. - Bőhm (Magyar Zs.), Nyizsnyik (Rácz). Csapatvezető: Etl Jónos.

Gól: Bőhm (21., 38.), Mátyus (28.), Potornai (31.), Tóth D. (90.).

Kiállítva: Király Á. (74.).

Iszkaszentgyörgy (5.) – Etyek II. (4.) 2–2 (0–1)

Vezette: Petrovszki Barna Pál.

Iszkaszentgyörgy: Németh Zs. (Parrag) – Gál D., Nemes (Balla T.), Winkelman, Lehota - Hársádi (Néma), Fábián, Balla K., Nyers - Szonda (Szunoman), Szakács.

Etyek II.: Zorkóczy – Miklósi, Polgár, Papp B. (Miskolczi), Szikszay (Bartha) - Kállai, Garancsy (Moharos), Nagy N., Szabó L. - Heller, Glück.

Gól: Lehota (73.), Balla T. (90.)., ill. Heller (30.), Garancsy (59.).

Csókakő (9.) – Mány II.-Csabdi (1.) 0–7 (0–3)

Vezette: Klujber Kristóf.

Csókakő: Weiger (Szoboszlai) – Kovács A. (Kiszely), Visi, Virág, Pintér B. - Kovács B., Szabó Sz. (Csurgai-Horváth), Király B., Németh L. - Földes, Kasó (Szabó L.). Edző: Farkas István.

Mány II.-Csabdi: Csutor – Schmidt (Földes), Juhász L., Radovics D., Bécsi - Ferenczik, Radovics M. (Herceg), Sólyom - Palkovics (Bokros), Huszárovics, Király D. (Sipos).

Gól: Sólyom (53., 78.), Schmidt (12.), Radovics M. (35.), Bécsi (37.), Radovics D. (72.), Herceg (87.).
Szabadnapos: Pátka II. (6.).

KELETI CSOPORT

Besnyő (1.) – Kulcs (12.) 11–2 (4–0)

Vezette: Kovács Benjamin Dominik.

Besnyő: Králl – Kurucz L. (Mónos), Nap (Ölbei), Györki, Oroszi (Jámbor) - Beri A., Koller (Tokai), Tálas, Kurucz Gy. - Beri K., Král (Kurucz M.). Csapatvezető: Petkes András.

Kulcs: Gál Gy. (Murvai) – Mészáros R., Bilkej, Sziver, Ócsai - Tomor, Varjas, Herczog, Szabó G. - Seres, Sebestyén.

Gólszerzők: Kurucz Gy. (17., 36., 68., 85.), Oroszi (32., 59., 69.), Koller (19., 63.), Beri A. (53.), Ölbei (80.), ill. Seres (66.), Tomor (71.).

Kiállítva: Szabó G. (86.).

Szabadegyháza (5.) – Dinnyés (8.) 4–2 (3–0)

Vezette: Bellér Szabolcs.

Szabadegyháza: Árkus – Tóth D., Sági, Bartos, Koncz Á. - Fekete (Szalai D.), Vida, Horváth Á. (Bernáth), Koncz L. (Horváth T.) - Rátkai, Virág (Kotulák). Csapatvezető: Paksi Péter.

Dinnyés: Dimitrov – Hajdu, Csicsári, Pintér Á., Hideg (Kiss S.) - Csík, Bengyik, Szekely, Major - Baksa, Hajdú. Csapatvezető: Hercsik Zalán.

Gól: Horváth Á. (30., 31.), Tóth D. (16.), Vida (90.), ill. Csík (64., 79.).

Kiállítva: Koncz Á. (50.), ill. Hajdu (10.).

Zichyújfalu (9.) – Velence II. (4.) 0–3 (0–2)

Vezette: Vitányi László.

Zichyújfalu: Ács – Kovács M. (Kovács B.), Sebestyén, Karácsony Kristóf, Horváth N. - Szaniszló, Pápai, Szonda, Mozbauer (Abineri) - Majzer (Czeiner), Karácsony Kornél.

Velence II.: Tóth B. – Tőzsér (Fischl), Badics (Dávid), Kőrösi (Beke), Pándi - Oláh, Koszti (Kovács B.), Ács (Tövisháti), Bíró - Melczer, Rigó.

Gól: Bíró (30.), Ács (32.), Oláh (86.).
Rácalmás (7.) – Pázmánd-Kápolnásnyék II. (6.) 1–1 (1–0)

Vezette: Szűcs Zoltán.

Rácalmás: Berek – Pinte F., Nagy B. (Homolya), Balogh R. (Tóth Z.), Juhos - Morva, Czinkon (Molnár V.), Jeney, Hornyák (Horváth R.) - Németh R. (Erdei), Pinte Sz. Csapatvezető: Papp Péter.

Pázmánd - Kápolnásnyék II.: Joao – Szilágyi, Czakó (Noske), Jung (Nagy Zs.), Domak Balázs - Domak Bence, Kocsis V. (Móricz), Varga J., Őri (Vagyóczki N.) - Tóth O., Porvázsnyik. Csapatvezető: Domonics Zoltán.

Gól: Morva (13.), ill. Domak Balázs (51.).
Pusztaszabolcs (11.) – Tordas-Gyúró Egyetértés (3.) 0–5 (0–2)

Vezette: Molnár Péter Kevin.

Pusztaszabolcs: Szentmihályi – Baka, Molnár N., Szakolczi (Víg), Balogh Z. - Páhi (Varró), Dankó, Kovács D. (Majer), Baloni (Toldi) - Sztarek, Boronyai (Dascal). Csapatvezető: Tóth Balázs.

Tordas-Gyúró Egyetértés: Vadas – Huszár, Dara, Kovács D. (Kovács-Szántó Zs.), Csáky (Baranyai) - Győri, Oláh (Muskovics-Bolváry), Serák (Borsos), Varga L. - Szilágyi, Csóti (Kovács-Szántó B.). Csapatvezető: Serák Tamás.

Gól: Oláh (39., 51., 54., 68.), Csóti (12.).

MPF-Ráckeresztúr (10.) – Baracska-Kajászó (2.) 1–6 (1–3)

Vezette: Oláh Sándor.

MPF-Ráckeresztúr: Ámit – Ragályi, Pintér O., Lőke (Kucsera), Pintér L. - Nagy I., Ferentzi, Borsos, Regdony - Szabó Gy., Gutyina. Edző:

Baracska-Kajászó: Tarczali – Csik, Pintér R., Budai, Siklódi (Petrilla) - Tapolcsányi (Tejfel), Farsang (Bakos), Pfeiffer, Pintér B. - Kóti, Horváth B. (Bélley). Edző:

Gól: Pintér O. (44.), ill. Pintér B. (23., 78., 91.), Pfeiffer (4., 91.), Farsang (17.).

DÉLI CSOPORT

Sárbogárd II. (8.) – Káloz (1.) 2–3 (0–2)

Vezette: Berényi Ádám.

Sárbogárd II.: Gráczer G. – Deák, Hegedűs Gy., Sükösd, Horváth B. (Horváth Zs.) - Lajtos (Gábris), Gráczer Bálint, Berta, Szakács - Gráczer Bence, Rigó.

Káloz: Sipőcz – Takács T. (Örkényi), Pál P. (Tóth P.), Kassai J., Kassai D. - Mayer, Szabó J., Hegedüs P., Tóth B. - Gál Sz. (Kassai Cs.), Keszei (Gál B.).

Gól: Deák (65.), Gráczer Bálint (83.), ill. Pál P. (22.) Kassai J. (25.), Mayer (76.)

Kiállítva: Kassai J. (50.).

Dég (2.) – Cece (9.) 2–1 (0–1)

Vezette: Herczeg Dominik.

Dég: Tóth P. – Sörös (Vései), Tóth J., Rostás (Talkovics), Gál L. - Farkas T., Hechlovszki, Horváth F., Grega - Mózes, Bacsi. Csapatvezető: Magasföldi Csaba.

Cece: Tóth I. – Csányi, Bagi, Böröcz, Büki (Budai P.) - Budai K., Király L., Nagy B., Boros G. - Klazer, Hersics.

Gól: Farkas T. (47.), Talkovics (85.), ill. Böröcz (45.).

Kőszárhegy (6.) – Alap (5.) 0–0

Vezette: Kovács Zoltán.

Kőszárhegy: Mohácsi – Jung, Pereczes P., Andrásy, Chrisztóf (Marcz) - Vágner T., Potyondi, Vágner V., Pereczes I. - László (Gyügyi), Horváth B.

Alap: Szalai A. – Baráth, Lengyel, Major (Bánóczki), Szemler - Vargyas M., Varjas, Kaszás P. (Lakatos), Vargyas B. - Bauer, Kaszás M.

Tác-Csősz (4.) – Sárszentágota (3.) 1–1 (0–0)

Vezette: Cérna János.

Tác-Csősz: Szopori – Bindics, Szilágyi, Müller, Kisari - Kovács A. (Szigligeti), Kovács J., Venyige, Németh M. - Réti, Baráth (Farkasréti). Vezetőedző: Magda Csaba.

Sárszentágota: Varga D. – Hajdinger, Pénzes, Virág L., Szabó F. (Németh Zs.) - Mátyus, Gula (Határ), Kuczi (Kovács K.), Virág F. - Sebestyén, Killer D. Vezetőedző: Szilágyi Szabolcs.

Gól: Venyige (75.), ill. Szabó F. (47.)

Szabadnapos: Vajta (7.).

