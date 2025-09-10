Egy híján tucatnyi besnyői találat

ÉSZAKI CSOPORT

Újbarok (7.) – Söréd (3.) 3–4 (2–1)

Vezette: Jakab Zoltán.

Újbarok: Demeter – Ágoston, Mátrai, Hollósy, Gyenge - Kocsner, Zágoni L., Tóvári (Orsó), Erdélyi - Kalocsa, Szabó G. (Szárneczky). Csapatvezető: Teuschler János.

Söréd: Dicső – Boros M., Torma (Tábi), Venczel (Filotás), Rédl - Farkas B. (Kovács M.), Németh II. Dávid, Oláh, Skuba - Németh I. Dávid, Hollósi (Kiss M.). Csapatvezető: Kovács Ékos.

Gól: Kalocsa (34.), Erdélyi (45.), Gyenge (56.), ill. Tábi (66., 76.), Skuba (43.), Hollósy (75., öngól).

Magyaralmás (8.) – Lovasberény (2.) 0–5 (0–4)

Vezette: Berényi Ádám.

Magyaralmás: Rideg – Ruzsinkó, Szántó (Borbély), Németh Á., Varga L. (Fang) - Pusztay (Perina), Pap, Szabados, Mészáros M. - Kalapács (Várnagy), Győrfi.

Lovasberény: Berkeszi – Soós, Király Á., Fessler (Hollósi), Mátyus, Nagy B. (Holló) - Potornai (Németh M.), Somodi, Tóth D. - Bőhm (Magyar Zs.), Nyizsnyik (Rácz). Csapatvezető: Etl Jónos.

Gól: Bőhm (21., 38.), Mátyus (28.), Potornai (31.), Tóth D. (90.).

Kiállítva: Király Á. (74.).

Iszkaszentgyörgy (5.) – Etyek II. (4.) 2–2 (0–1)

Vezette: Petrovszki Barna Pál.

Iszkaszentgyörgy: Németh Zs. (Parrag) – Gál D., Nemes (Balla T.), Winkelman, Lehota - Hársádi (Néma), Fábián, Balla K., Nyers - Szonda (Szunoman), Szakács.

Etyek II.: Zorkóczy – Miklósi, Polgár, Papp B. (Miskolczi), Szikszay (Bartha) - Kállai, Garancsy (Moharos), Nagy N., Szabó L. - Heller, Glück.

Gól: Lehota (73.), Balla T. (90.)., ill. Heller (30.), Garancsy (59.).

Csókakő (9.) – Mány II.-Csabdi (1.) 0–7 (0–3)

Vezette: Klujber Kristóf.

Csókakő: Weiger (Szoboszlai) – Kovács A. (Kiszely), Visi, Virág, Pintér B. - Kovács B., Szabó Sz. (Csurgai-Horváth), Király B., Németh L. - Földes, Kasó (Szabó L.). Edző: Farkas István.

Mány II.-Csabdi: Csutor – Schmidt (Földes), Juhász L., Radovics D., Bécsi - Ferenczik, Radovics M. (Herceg), Sólyom - Palkovics (Bokros), Huszárovics, Király D. (Sipos).

Gól: Sólyom (53., 78.), Schmidt (12.), Radovics M. (35.), Bécsi (37.), Radovics D. (72.), Herceg (87.).

Szabadnapos: Pátka II. (6.).