Kevesen számítottak erre

31 perce

A péntek este a dunaújvárosi meglepetéseké volt

Címkék#FEHA19#DAB#BJA HC#Maxim Askarov#Erste Liga#Dunaújvárosi Acélbikák#jégkorong

Tegnap este nem csak a DFVE aratott fontos győzelmet, hanem a DAB is. A dunaújvárosi kézilabdázók mellett a jégkorongozók is meglepték a szurkolókat.

Kelemen Kornél

Ahogy arról beszámoltunk, a DFVE 27-6-ra kiütött a francia Nancy-t a Bajnokok Ligája-selejtezőjének C-csoportjában. Péntek este nem csak a vízilabdázók mutatták meg magukat, hiszen a Dunaújvárosi Acélbikák a BJAHC otthonában arattak győzelmet. 

Maxim Askarov volt a Dunaújváros hőse, mesterhármast szerzett
Maxim Askarov volt a Dunaújváros hőse, mesterhármast szerzett
Forrás: Dunaújvárosi Acélbikák / Facebook

Dunaújvárosi meglepetés a fővárosban

A DAB péntek este a Vasas Jégcentrumba látogatott, ahol a BJA HC ellen mérkőzött meg. 

Az összecsapást a hazaiak kezdték jobban, Bejó János Andrásnak hamar védéseket kellett bemutatnia. A fővárosiak remek első perceinek meg is lett az eredménye, Weidemann Márk egy jól ütemezett passzt adott Nádasy Mártonnak, aki a kapu felé vette az irányt, majd középről lőtt egy szép gólt, 1-0. Nem sokkal később Strenk Olivért kiállították a vendégektől, ekkor úgy tűnt hamar kétgólos hátrányba kerülhetnek, de végül megúszták a helyzetet. Ezt követően fordult a kocka, egy csapatbüntetésnek és egy akadályozásnak köszönhetően kettős emberelőnybe került a DAB, aminek köszönhetően óriási nyomás alá helyezte Farkas Roland kapuját. Bár a kék mezesek hősiesen védekeztek, nem tudták feltaróztatni a támadókat, Maxim Askarov egyenlített, 1-1. Emiatt már csak eggyel voltak kevesebben a vendéglátók, a Fejér vármegyeiek hamar ismét beköszöntek, újfent Askarov keserítette el a publikumot, 1-2

A második harmad első fele is inkább a dunaújvárosiakról szólt, ez gólokban meg is mutatkozott, a 25. percben megkaparintották a pakkot, majd egy remek kényszerítőt követően Bogdan Zorin tette középre azt, ami egy védőről került a hálóba, 1-3. Hat perccel későb folytatódott az Askarov műsor, Zorin lekészítését kapásból bombázta a ketrecbe, 1-4. Egyre nehezebb helyzetben volt Kangyal Balázs legénysége, úgy tűnt kezd eldőlni a három pont sorsa, de Antonin Honejsek kettőre csökkentette a különbséget, 2-4

A harmadik harmadba teljes erőbedobással állt bele a BJA HC, egymás után záporoztak a lövések, a levegőben érezhető volt, hogy nem lehet bírni ezt a nyomást, így is történt, Varga Arnold használta ki a Verti Vuoksiala kiállításáért járó emberelőnyt, 3-4. A hazaiak vérszemet kaptak, még magasabb sebességi fokozatba kapcsoltak, de sehogy sem akart megszületni az egyenlítő találat. A végén már Farkas is elhagyta a ketrecet, így hat az öt ellen rohamoztak, ám ez sem jött be, sőt húsz másodperccel a vége előtt jött a slusszpoén, Mirko Djumic a saját harmadából vette be az üresen álló kaput, 3-5

Ennek a győzelemnek köszönhetően a DAB az előkelő 4. helyet foglalja el az Erste Liga tabelláján. Legközelebb vasárnap a FEHA19 otthonába látogat, hogy megvívja a Fejér vármegyei derbit. 

 

 

