szeptember 1., hétfő

EgonEgyed névnap

25°
+25
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Osztálykülönbség

35 perce

Óriási verést osztott ki a Dunaújváros, csodát tett a Bicske

Címkék#Csordás Csaba#Bicskei TC#Dunaújváros FC#NB III#Iváncsa KSE#Puskás Akadémia II

A hétvégén több Fejér vármegyei csapat is rangadót játszott az NB III-ban. A Bicskei TC 2-2-es döntetlent játszott a Mosonmagyaróvár ellen, a Puskás Akadémia FC II. kiütötte a Sopront, míg a Dunaújváros FC 4-0-ra lepofozta a rivális Iváncsa KSE-t .

Kelemen Kornél

Több rangadót is játszottak az NB III-ban a hétvégén. A Dél-Nyugati csaoportban Fejér vármegyei derbit rendeztek, a Dunaújváros FC az Iváncsa KSE otthonába látogatott vasárnap kora este. A hazai együttes az előző években élcsapatnak számított az osztályban, míg a Duna-partiak a vármegyei I. osztályból jutottak vissza az ezt megelőző évadban. Ezt figyelembe véve úgy tűnhetett, hogy Tóth András fiai számítanak esélyesnek, azonban mindkét együttes rengeteget változott a nyáron. A szezont a Dunaújváros kezdte jobban, az első öt fordulóban 11 pontot szerzett, ezzel szemben az Iváncsa mindössze 4-et, ez már más perspektívába helyezte Gróf Andrásék helyzetét. 

A Dunaújváros kiütötte az Iváncsát
A Dunaújváros kiütötte az Iváncsát
Forrás: Horváth László - duol.hu

Szoros kezdés, dunaújvárosi hengerelés

Az első félidőben még nehezen tudta ráerőltetni az akaratát a hazaiakra a Dunaújváros, remekül védekezett az Iváncsa. A rangadó hangulat már az első percektől érezhető volt, feszültségből nem volt hiány. A játékvezető már a szünet előtt kiosztott négy sárga lapot, majd a ráadásban befújt egy tizenegyest a vendégeknek, amit Székely Benedek értékesített, 0-1. A második félidő elején Balogh Bence Benitó megduplázta csapata előnyét, 0-2. Ezzel nehéz helyzetbe került Tóth András legénysége, viszont még az esély megvolt az egyenlítésre. Az Iváncsa sorsa a 61. percben pecsételődött meg, ekkor Varga Ádámot kiállította a játékvezető. A maradik fél órában emberelőnyben játszó Dunaújváros még kétszer betalált a hálóba, így végül 0-4-re kiütötte ellenfelét. Hat fordulót követően Gróf Andrásék a 4. helyen állnak, mindössze négy ponttal lemaradva az éllovas Ferencvárosi C II. mögött, az Iváncsa jelenleg a tabella 11. helyét foglalja el. 

Fordulatokban gazdag rangadó Bicskén

Az Észak-Nyugati csoportban úgyszintén két Fejér vármegyei csapat található, vasárnap délelőtt a Puskás Akadémia II. az FC Sopront fogadta. A lényegi kérdések már az első félidőben eldőltek, Szabari Roland, Varga Zsombor Koppány és Krupa Zsolt góljaival már 3-0-ra vezettek a hazaiak. A második etapban a veterán támadó, Magasföldi József is beköszönt, ezzel beállítva a 4-0--ás végeredményt. 

A Bicskei TC szurkolóinak már többet kellett izgulniuk, hiszen a tavalyi bajnok Mosonmagyaróvár látogatott el hozzájuk. Mindkét csapat felemásan kezdte a 2025-2026-os szezont, több ponttal lemaradtak az éllovasok mögött. A kék-fehérek elszántan kezdték a találkozót, többször is veszélyesek voltak a bicskei kapu előtt. A hazaiak nem egyszer hibáztak az első játékrészben, aminek meg is lett a hátulütője, hiszen Gera Zalán duplájával kétgólos hátrányba kerültek, 0-2. Az 56. percben úgy tűnt minden remény elveszett, hiszen Harmat Zsombor kiállításával már emberhátrányban is volt Csordás Csaba legénysége. A közönség nem adta fel, igyekezett lelkesíteni a csapatot, amely a létszámkülönbség ellenére is tudott helyzeteket kialakítani. A 70. percben Fehér Barnabás szépített, amelyet hangos üdvrivalgás követett, 1-2. A meccs végéhez közeledve sem halkult el a közönség, forrt a hangulat, aminek a 80. percben meg is lett az eredménye, Fehér ismét beköszönt, ezzel pontot mentve a Bicskének, 2-2

Hat fordulót követően a Gyirmót vezeti a tabellát 18 ponttal, a Puskás Akadémia II. 15 egységgel a harmadik helyen áll, míg a Bicskei TC 11 ponttal a negyedik. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu