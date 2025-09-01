35 perce
Óriási verést osztott ki a Dunaújváros, csodát tett a Bicske
A hétvégén több Fejér vármegyei csapat is rangadót játszott az NB III-ban. A Bicskei TC 2-2-es döntetlent játszott a Mosonmagyaróvár ellen, a Puskás Akadémia FC II. kiütötte a Sopront, míg a Dunaújváros FC 4-0-ra lepofozta a rivális Iváncsa KSE-t .
Több rangadót is játszottak az NB III-ban a hétvégén. A Dél-Nyugati csaoportban Fejér vármegyei derbit rendeztek, a Dunaújváros FC az Iváncsa KSE otthonába látogatott vasárnap kora este. A hazai együttes az előző években élcsapatnak számított az osztályban, míg a Duna-partiak a vármegyei I. osztályból jutottak vissza az ezt megelőző évadban. Ezt figyelembe véve úgy tűnhetett, hogy Tóth András fiai számítanak esélyesnek, azonban mindkét együttes rengeteget változott a nyáron. A szezont a Dunaújváros kezdte jobban, az első öt fordulóban 11 pontot szerzett, ezzel szemben az Iváncsa mindössze 4-et, ez már más perspektívába helyezte Gróf Andrásék helyzetét.
Szoros kezdés, dunaújvárosi hengerelés
Az első félidőben még nehezen tudta ráerőltetni az akaratát a hazaiakra a Dunaújváros, remekül védekezett az Iváncsa. A rangadó hangulat már az első percektől érezhető volt, feszültségből nem volt hiány. A játékvezető már a szünet előtt kiosztott négy sárga lapot, majd a ráadásban befújt egy tizenegyest a vendégeknek, amit Székely Benedek értékesített, 0-1. A második félidő elején Balogh Bence Benitó megduplázta csapata előnyét, 0-2. Ezzel nehéz helyzetbe került Tóth András legénysége, viszont még az esély megvolt az egyenlítésre. Az Iváncsa sorsa a 61. percben pecsételődött meg, ekkor Varga Ádámot kiállította a játékvezető. A maradik fél órában emberelőnyben játszó Dunaújváros még kétszer betalált a hálóba, így végül 0-4-re kiütötte ellenfelét. Hat fordulót követően Gróf Andrásék a 4. helyen állnak, mindössze négy ponttal lemaradva az éllovas Ferencvárosi C II. mögött, az Iváncsa jelenleg a tabella 11. helyét foglalja el.
Fordulatokban gazdag rangadó Bicskén
Az Észak-Nyugati csoportban úgyszintén két Fejér vármegyei csapat található, vasárnap délelőtt a Puskás Akadémia II. az FC Sopront fogadta. A lényegi kérdések már az első félidőben eldőltek, Szabari Roland, Varga Zsombor Koppány és Krupa Zsolt góljaival már 3-0-ra vezettek a hazaiak. A második etapban a veterán támadó, Magasföldi József is beköszönt, ezzel beállítva a 4-0--ás végeredményt.
A Bicskei TC szurkolóinak már többet kellett izgulniuk, hiszen a tavalyi bajnok Mosonmagyaróvár látogatott el hozzájuk. Mindkét csapat felemásan kezdte a 2025-2026-os szezont, több ponttal lemaradtak az éllovasok mögött. A kék-fehérek elszántan kezdték a találkozót, többször is veszélyesek voltak a bicskei kapu előtt. A hazaiak nem egyszer hibáztak az első játékrészben, aminek meg is lett a hátulütője, hiszen Gera Zalán duplájával kétgólos hátrányba kerültek, 0-2. Az 56. percben úgy tűnt minden remény elveszett, hiszen Harmat Zsombor kiállításával már emberhátrányban is volt Csordás Csaba legénysége. A közönség nem adta fel, igyekezett lelkesíteni a csapatot, amely a létszámkülönbség ellenére is tudott helyzeteket kialakítani. A 70. percben Fehér Barnabás szépített, amelyet hangos üdvrivalgás követett, 1-2. A meccs végéhez közeledve sem halkult el a közönség, forrt a hangulat, aminek a 80. percben meg is lett az eredménye, Fehér ismét beköszönt, ezzel pontot mentve a Bicskének, 2-2.
Hat fordulót követően a Gyirmót vezeti a tabellát 18 ponttal, a Puskás Akadémia II. 15 egységgel a harmadik helyen áll, míg a Bicskei TC 11 ponttal a negyedik.