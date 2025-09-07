Drámai meccsen kaptak ki a riválistól (galéria)

Rangadóval kezdte a 2025-2026-os női kézilabda NB I-es szezont a DKKA, hiszen a nyitófordulóban a Vasas otthonába látogatott. Az előző idényben mindkét együttes a kiesés elől menekült, a Duna-partiak végül a 10., míg a fővárosiak az utolsó bennmaradást érő 12. helyen zártak. Zubai Gábor lányainak fontos lett volna a jó kezdés, hiszen egy rivális ellen aratott győzelem megadhatja a kellő önbizalmat.

Kemény belépőkből sem volt hiány a DKKA meccsén

Fotó: Kricskovics Antal

A szezon első dunaújvárosi gólja Agócs Alexandra nevéhez fűződik, amely a meccs első találata is volt, 0-1. Ezt egy adok-kapok követte, a csapatok felváltva voltak eredményesek, izgalomból nem volt hiány, 6-6. Ezt követően a Vasas kissé elhúzott, hamar háromgólos előnybe kerültek, 10-7. Ekkor úgy tűnt, az első félidő hazai előnnyel ér véget, azonban ehhez volt egy-két szava a Kohásznak is. A remekül megkomponált támadások egymást követték, aminek meg is lett az eredménye, hiszen a szünetre már a vendégeknél volt a lépéselőny, 11-12.