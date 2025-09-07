1 órája
Drámai meccsen kaptak ki a riválistól (galéria)
A Dunaújvárosi Kohász KA is megkezdte a bajnokságot. A női kézilabda NB I első fordulójában a Vasas otthonába látogattak Zubai Gábor leányai, ahol kiélezett meccsen 27-25-re kaptak ki .
Rangadóval kezdte a 2025-2026-os női kézilabda NB I-es szezont a DKKA, hiszen a nyitófordulóban a Vasas otthonába látogatott. Az előző idényben mindkét együttes a kiesés elől menekült, a Duna-partiak végül a 10., míg a fővárosiak az utolsó bennmaradást érő 12. helyen zártak. Zubai Gábor lányainak fontos lett volna a jó kezdés, hiszen egy rivális ellen aratott győzelem megadhatja a kellő önbizalmat.
A szezon első dunaújvárosi gólja Agócs Alexandra nevéhez fűződik, amely a meccs első találata is volt, 0-1. Ezt egy adok-kapok követte, a csapatok felváltva voltak eredményesek, izgalomból nem volt hiány, 6-6. Ezt követően a Vasas kissé elhúzott, hamar háromgólos előnybe kerültek, 10-7. Ekkor úgy tűnt, az első félidő hazai előnnyel ér véget, azonban ehhez volt egy-két szava a Kohásznak is. A remekül megkomponált támadások egymást követték, aminek meg is lett az eredménye, hiszen a szünetre már a vendégeknél volt a lépéselőny, 11-12.
Vasas-Dunaújvárosi KKA NB I-es női kézilabda mérkőzésFotók: Kricskovics Antal
Az utolsó pillanatig élt a DKKA pontszerzésének reménye
A fordulást követően összeszedte magát az angyalföldi alakulat, amely hamar át is vette a vezetést, 13-12. A következő percekben még tartotta magát a DKKA, 16-15, azonban Román Dorina kétperces kiállításakor valami megtört a Fejér vármegyei lányokban, amit a Vasas könyörtelenül ki is használt. Egymást követték a hazai gólok, míg a másik háló egyszer sem rezdült meg, 20-15. A vendégek gólcsendjét Kellermann Dóra hétméterese törte meg. A következő két találat is a büntetőpontról született, előbb a Vasasban szereplő Nagy Dóra, majd Kellermann talált ismét a ketrecbe, 21-17. A dunaújvárosiak 18-asa elképesztő formába lendült, hiszen a következő öt DKKA gólból négyet ő szerzett, hatalmas szerepet játszva abban, hogy csapata elkezdett felzárkózni, 24-22. A következő percekben a piros mezesek tartották a kétgólos előnyüket, viszont Kellermannal nem tudtak mit kezdeni, aki negyven másodperccel a vége előtt egypontosra csökkentette a különbséget, 26-25. Pattanásig feszült volt a hangulat a csarnokban, elérhető közelségbe került a pontszerzés, azonban másodpercekkel a lefújás előtt Arany Rebeka mattolta Wéninger Alexát, 27-25.
A DKKA a második fordulóban hazai pályán lép pályára, szeptember 13-án szombaton 17 órától az Esztergomot látja vendégül.
Vasas–DKKA 27-25 (11-12)
Vasas: Vártok – Arany 4, Kekézovity 5, Sápi 2, Szilovics 3, Tóth 5, Oláh 1 (1). Csere: Tóth (kapus), Csire 1 (1), Varjas 1, Dombi 2, Nagy 2 (1), Gáspár, Mihály 1. Vezetőedző: Konkoly Csaba.
DKKA: Bartulovic – Andróczki, Agócs 2, Kellermann 9 (5), Paróczy 4, Luchies 1 (1), Fehér 2. Csere: Wéninger (kapus), Terzic, Török, Horváth, Román 3 (2), Popovic, Lakatos, Rosa 4 (1), Gajdos. Vezetőedző: Zubai Gábor.
Hétméteresek: 5/3, illetve 10/8.
Kiállítások: 8, illetve 6 perc.