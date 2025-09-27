1 órája
45 pontos vereséggel kezdte az idényt a DKKA
A női kosarasok is elkezdték a 2025-2026-os szezont. A Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia (DKKA) hazai pályán fogadta az NKA Pécset a Női kosárlabda NB I. nyitányán.
Bár ettől a szezontól kezdődően nem ingyenes a belépés a női kosárlabda NB I./A mérkőzésekre, így is szép számmal váltottak jegyet a hazai szurkolók, illetve Pécsről is sokan ellátogattak a királyok városába. A mérkőzésen nem vett részt a DÁVID Kornél KA csapatkapitánya, Laufer Gabriella, akinek a hiánya érezhető volt a pályán. A vendégek szerezték meg az szezon első kosarát Julia Reisingerova révén, majd a következő támadásnál szinte ugyanezt megismételte. Erre Dávid Mia egy szép triplával válaszolt, majd beindult a pécsi henger, Olawuji két mezőnykosarával 5 pontra elhúzott az NKA. A DKKA-t szerencsére nem törte meg a vendégek fizikai fölénye, és Kristen Deans és Dávid Mia vezérletével nyomás alá tudták helyezni Zeljko Dokics együttesét, és a a negyed feléhez közeledve csak négy ponttal 12-16-ra voltak lemaradva a hazaiak. Ezután Ehmann Dalma egy betörés után szerzett góljó kosarat, és a büntetőt is sikeresen értékesítette, így teljesen nyílt lett a találkozó,15-16.
Az NKA fiatal cserejátékosai fizikális erőben elmaradtak a kezdőkétől, és ez a játék képén is meglátszott, sokkal könnyebben le tudták védekezni a pécsiek támadásait Gáll Tamás tanítványai.Viszont amint visszajött a kezdő ötösből Olawuyi, újra megléptek a pécsiek, Gáll Tamás, a hazaiak mestere időt kért.
Ezután ismét visszazárkózott a DKKA. Dávid Mia egy triplával kiegyenlített, és Jaddan Simmons büntetőjével a mérkőzés során először megszerezték a vezetést a székesfehérváriak. Ezután igen sok szabálytalanságot követett el védekezésben a Pécs, Dúl Pankának már az első negyedben 3 személyi hibája volt. A viszonylag pontgazdag negyed végén két pontos vendég vezetéssel mentek rövid pihenőre a csapatok, 25-27.
A második negyed elején az NKA tartotta 2-3 pontos előnyét, a DKKA Deans vezérletével igyekezte tartani a szoros állást, de Ratkai Eszter szépségdíjas góljó kosarával 7 pontosra nyílott az olló. Ez kissé visszavetette a hazaiakat, a Pécs pedig már 9 ponttal vezetett, ezért Gáll Tamás kikérte második idejét is. Ez ismételten jól hatott a székesfehérvári lányokra, Dávid Mia egy saroktriplával volt eredményes, majd Deans egy gyönyörű stepback hárompontossal 3 pontra faragta a a hátrányt, Ekkor Dokics látta elérkezettnek, hogy időt kérjen. Mindkét csapat játéka felgyorsult, és egy igen izgalmas adok-kapok vette kezdetét, és a játékvezetőknek is nehéz dolga volt, sok kétes szituáció volt ebben az időszakban. Ezt a magas iramot a pécsiek bírták jobban, ekkor 41-50-re vezettek, de az eddigiek alapján ez a különbség nem tűnt életbiztosításnak. Azonban a székesfehérváriak sokkal többször adták el a labdát, és a védekezés is sem működött megfelelően. emiatt kényelmes előnyt építettek ki a baranyaiak. A félidei szünetben adott volt a feladat Gáll Tamás előtt hogy feljavítsa csapata játékát, 44-56.
A folytatásban ismételten sok technikai hiba tarkította a DKKA játékát, de a túloldalon sem jeleskedtek a pontgyártásban, az első két percben mindössze egy mezőnykosár született. Sajnos a Pécs ezután kegyetlen módon használta ki a hibákat, és 19 pontos előnyt építettek ki,44-63. Hiába kért Gáll Tamás időt, a vendégek 1-12-es rohanással gyakorlatilag eldöntötték a találkozó sorsát, amely egészen 21! pontig folytatódott. Gyakorlatilag semmi nem jött össze a fehérváriaknak, szinte csak büntetőből sikerült betalálni a játékrész során, amikor is Raffay Dóra triplája végre utat talált a gyűrűbe, de ebben a negyedben eldőlt a meccs. 52-85.
A záró játékrészre a tisztes helytállást tűzhették ki célul Dávid Miáék. Azonban a pécsiek nemhogy kiengedtek volna a nagy előny tudatában, hanem továbbra is kegyetlen módon használták ki az eladott labdák miatti hibákat.Hiába kért időt ismét Gáll Tamás, a rossz széria tovább folytatódott, és a vendégek ismét egy 1-11-es rohanást hoztak össze. A DKKA helyzetét tovább rontotta, hogy a 13 pontos Deans kipontozódott. A mérkőzés vége előtt 3 perccel Dávid Mia ismételten saroktriplából volt eredményes, de hiába volt mindez, az NKA továbbra is szorgosan gyűjtögette a pontokat. Végül a DKKA 45 pontos hátránnyal zárta a szezon első mérkőzését,65-110.