45 pontos vereséggel kezdte az idényt a DKKA

Bár ettől a szezontól kezdődően nem ingyenes a belépés a női kosárlabda NB I./A mérkőzésekre, így is szép számmal váltottak jegyet a hazai szurkolók, illetve Pécsről is sokan ellátogattak a királyok városába. A mérkőzésen nem vett részt a DÁVID Kornél KA csapatkapitánya, Laufer Gabriella, akinek a hiánya érezhető volt a pályán. A vendégek szerezték meg az szezon első kosarát Julia Reisingerova révén, majd a következő támadásnál szinte ugyanezt megismételte. Erre Dávid Mia egy szép triplával válaszolt, majd beindult a pécsi henger, Olawuji két mezőnykosarával 5 pontra elhúzott az NKA. A DKKA-t szerencsére nem törte meg a vendégek fizikai fölénye, és Kristen Deans és Dávid Mia vezérletével nyomás alá tudták helyezni Zeljko Dokics együttesét, és a a negyed feléhez közeledve csak négy ponttal 12-16-ra voltak lemaradva a hazaiak. Ezután Ehmann Dalma egy betörés után szerzett góljó kosarat, és a büntetőt is sikeresen értékesítette, így teljesen nyílt lett a találkozó,15-16.

Szorosan indult a mérkőzés, de a harmadik negyedben teljesen szétesett a DKKA.

Fotó: Szabó Zsolt

Az NKA fiatal cserejátékosai fizikális erőben elmaradtak a kezdőkétől, és ez a játék képén is meglátszott, sokkal könnyebben le tudták védekezni a pécsiek támadásait Gáll Tamás tanítványai.Viszont amint visszajött a kezdő ötösből Olawuyi, újra megléptek a pécsiek, Gáll Tamás, a hazaiak mestere időt kért.

Ezután ismét visszazárkózott a DKKA. Dávid Mia egy triplával kiegyenlített, és Jaddan Simmons büntetőjével a mérkőzés során először megszerezték a vezetést a székesfehérváriak. Ezután igen sok szabálytalanságot követett el védekezésben a Pécs, Dúl Pankának már az első negyedben 3 személyi hibája volt. A viszonylag pontgazdag negyed végén két pontos vendég vezetéssel mentek rövid pihenőre a csapatok, 25-27.

A második negyed elején az NKA tartotta 2-3 pontos előnyét, a DKKA Deans vezérletével igyekezte tartani a szoros állást, de Ratkai Eszter szépségdíjas góljó kosarával 7 pontosra nyílott az olló. Ez kissé visszavetette a hazaiakat, a Pécs pedig már 9 ponttal vezetett, ezért Gáll Tamás kikérte második idejét is. Ez ismételten jól hatott a székesfehérvári lányokra, Dávid Mia egy saroktriplával volt eredményes, majd Deans egy gyönyörű stepback hárompontossal 3 pontra faragta a a hátrányt, Ekkor Dokics látta elérkezettnek, hogy időt kérjen. Mindkét csapat játéka felgyorsult, és egy igen izgalmas adok-kapok vette kezdetét, és a játékvezetőknek is nehéz dolga volt, sok kétes szituáció volt ebben az időszakban. Ezt a magas iramot a pécsiek bírták jobban, ekkor 41-50-re vezettek, de az eddigiek alapján ez a különbség nem tűnt életbiztosításnak. Azonban a székesfehérváriak sokkal többször adták el a labdát, és a védekezés is sem működött megfelelően. emiatt kényelmes előnyt építettek ki a baranyaiak. A félidei szünetben adott volt a feladat Gáll Tamás előtt hogy feljavítsa csapata játékát, 44-56.