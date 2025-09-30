59 perce
Fordulás után szétzilálták a női kosarasokat
Hazai pályán kezdte a bajnokságot a tavalyi szezonban remekül teljesítő DKKA női kosárcsapata. Az NKA Universitas Pécs ezúttal jobb volt, vendég a baranyaiak 110-65-re nyertek az Alba Regia Sportcentrumban. A fehérváriak szakvezetője a folytatásban versenyképesebbek lesznek.
Az első negyed rendkívül szoros volt, a koronázóvárosiak rendkívül jól tartották magukat, vendégek 27-25-re vezettek a második etap során már tízet vertek a Fejér vármegyeiekre a déliek. A nagyszünet után még tovább nyílt az olló, ahogy múltak a percet, úgy nőtt folyamatosan a különbség.
Gáll Tamás, a fehérvári akadémisták trénere reméli, a későbbiekben nem szenvednek ilyen különbségű vereségeket.
− Jól játszott Pécs, különösen a második félidőben, ezzel gyakorlatilag szétziláltak bennünket. Harmincnégy eladott labdánk volt, ami óriási szám, és ezt az ellenfél agresszív védekezése kényszerítette ki. Az első félidőben akadtak pozitív dolgok, amíg volt energiánk, addig szépen játszottunk, de már akkor is túl sok pontot kaptunk. A harmadik negyedben mindössze egy mezőnykosarat szereztünk, ekkor teljesen demoralizáltak minket. Számunkra ez egy tanulási folyamat, dolgoznunk kell azon, hogy jobb erőállapotban és nagyobb létszámmal tudjunk edzeni, mert akkor nem száz pont fölött kapunk majd, hanem hatvan-hetven körül, és így bárki ellen versenyképesek lehetünk. A védekezés az alapja ennek a sportágnak, és remélem, a csapat is átveszi ezt a mentalitást. Még egyszer gratulálok az ellenfélnek a látványos kosárlabdához, de ígérem, lesz még, hogy borsot törünk az orruk alá.
Djokic Zeljko, a vendégek trénere főként a második félidőben látottakat értékelte elégedetten.
− A félidőig 44 pontot kaptunk, ami túl sok, és ez jól mutatta, hogy védekezésben nem koncentráltunk eléggé. Gyakran késtünk a gyenge oldali mozgásoknál, valamint sok hátsó befutást engedtünk, amiket az ellenfél szépen kihasznált. A szünet után viszont sikerült javítanunk, volt egy közel nyolcperces periódus, amikor mindössze egy pontot kaptunk, ez megmutatta, milyen mentalitással tud játszani a csapat, ha mindenki a védekezésre összpontosít. Nagyon örülök annak is, hogy több fiatal bizonyította a tehetségét, közülük ma mindenképpen szeretném kiemelni Gréts Dalmát, aki labdaszerzéseivel és hozzáállásával extra teljesítményt nyújtott. Ez az a fajta játék, ami a jövőre nézve is biztató, a teljesítményünknek tükröznie kell a csapat igazi erejét.
A hazaiak fiatalja, Dávid Mia Aletta nagyszerűen játszott, 21/15 pontjával csapata legeredményesebbjének bizonyult.
− A Pécs megérdemelten nyert. Az első félidőben sikerült megvalósítanunk a kitűzött részcélokat és meccsben maradtunk, de a második játékrészben sajnos nem tudtunk százszázalékosan koncentrálni sem védekezésben, sem támadásban.
Reisingerová Julia Susanne, a vendégek cseh centere 20/3 ponttal jelentkezett.
− Örülök, hogy mindenki hozzá tudott tenni a csapat teljesítményéhez, különösen a fiatalok szálltak be jól a mérkőzésbe. Elégedett vagyok a végeredménnyel, bár az első félidőben mutatott játékunkkal kevésbé. A szünet után viszont meg tudtuk mutatni azt a kosárlabdát, amit valójában szeretnénk játszani az egész idényben. Az első félidei bizonytalanságainkat részben a keményebb védekezés indokolta, de a második játékrészben már sikerült alkalmazkodni és megfelelően felpörögni.