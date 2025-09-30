Fordulás után szétzilálták a női kosarasokat

Az első negyed rendkívül szoros volt, a koronázóvárosiak rendkívül jól tartották magukat, vendégek 27-25-re vezettek a második etap során már tízet vertek a Fejér vármegyeiekre a déliek. A nagyszünet után még tovább nyílt az olló, ahogy múltak a percet, úgy nőtt folyamatosan a különbség.

A fehérvári Ehmann Dalma (labdával) tör kosárra a pécsiek elleni derbin

Forrás: DKKA

Gáll Tamás, a fehérvári akadémisták trénere reméli, a későbbiekben nem szenvednek ilyen különbségű vereségeket.

− Jól játszott Pécs, különösen a második félidőben, ezzel gyakorlatilag szétziláltak bennünket. Harmincnégy eladott labdánk volt, ami óriási szám, és ezt az ellenfél agresszív védekezése kényszerítette ki. Az első félidőben akadtak pozitív dolgok, amíg volt energiánk, addig szépen játszottunk, de már akkor is túl sok pontot kaptunk. A harmadik negyedben mindössze egy mezőnykosarat szereztünk, ekkor teljesen demoralizáltak minket. Számunkra ez egy tanulási folyamat, dolgoznunk kell azon, hogy jobb erőállapotban és nagyobb létszámmal tudjunk edzeni, mert akkor nem száz pont fölött kapunk majd, hanem hatvan-hetven körül, és így bárki ellen versenyképesek lehetünk. A védekezés az alapja ennek a sportágnak, és remélem, a csapat is átveszi ezt a mentalitást. Még egyszer gratulálok az ellenfélnek a látványos kosárlabdához, de ígérem, lesz még, hogy borsot törünk az orruk alá.