„Becsengettek" a kosarasoknál – évnyitót tartott a DKKA

A DKKA összes korosztálya összegyűlt a Csónakázó-tó mellett található MKOSZ edzőközpontba, ahol hivatalosan is megnyitották a szezont az utánpótlás csapatok számára. Az eseményen jelen volt az akadémia névadója, Dávid Kornél mellett Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere is, aki beszédében köszöntötte a közel 400 megjelent utánpótlás játékost és szüleiket. Majd az utánpótlás-műhelyben zajló eredményes munkát méltatta, és minden fiatal kosarasnak eredményes idényt kívánt. Külön kiemelte, az NB I.-ben szereplő felnőtt női csapatot is, ahol arra kérte az akadémián pallérozódó gyerekeket, hogy ha tehetik, minél több alkalommal látogassanak ki a mérkőzéseikre.

Több száz ifjú kosaras gyűlt össze a DKKA 2025-2026-os szezonjának évnyitóján.

Fotó: Nagy Norbert

A beszéd után egyéni, és csapatdíjátadó következett, majd az idén egy újdonsággal is készültek a fiatal kosarasok számára. Egy online okostelefonon játszható élő kvízt állítottak össze, amire egyénileg lehetett válaszolni, azonban természetesen kérhettek segítséget is. A kérdések változó nehézségűek voltak és olyan is akadt, amik talán még a legnagyobb kosárlabda, vagy Dávid Kornél rajongóknak is komoly fejtörést okozna. A gyerekek szemmel láthatóan élvezték a kvízt, a helyes válaszokat kitörő örömmel ünnepelték. A legjobbakat díjazták is, az első 5 helyezett egy-egy ajándékcsomagot vehetett át a felnőtt csapat két játékosától, Dávid Miától, és Laufer Gabriellától.