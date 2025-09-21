Dicsőséget hoztak Fejér megyének, regionális bajnokok a fogathajtók

Bár a Fejér Vármegyei Fogathajtó Bajnokság már szeptember 13-án véget ért, az országos és regionális megmérettetések még vártak a megyei hajókra. Először szeptember 20-án, Kapuváron volt jelenése a sportolóknak a Dunántúli Vármegyék és Dél-Szlovákia Fogathajtó Döntőn volt jelenése, ahol Semjén Attila, mint címvédő képviselte Fejért, mellette pedig édesapja, id. Semjén Attila, Kovács Tibor, ifj. Hufnágel József éls Domján Miklós versenyzett a bajnokságban elért eredményeik alapján.

A Fejér vármegyei csapat (az egyes tábla mögött) bajnoki címet szerzett Kapuváron

Forrás: Fejér Vármegyei Lovassport Szövetség

A nap tökéletesen indult, hiszen az igazán színvonalas és rangos megmérettetésen az első fordulóban hét hajtó is hibátlan teljesítményt nyújtott, amelyek közül négy Fejér vármegyei volt. A második felvonás vége előtt már látszott, hogy a mieink behúzzák az első helyet csapatban (id. Semjén Atila, Kovács Tibor, ifj. Hufnágel József), hiszen egyedüliként állt hibátlanul, már csak az volt a kérdés, hogy egyéniben milyen eredményt érnek el a hajtók.

A legjobb öt közé végül három megyei hajtó került be, akik közül Semjén Attila megvédve címét ismét első helyet ért el, Kovács Tibor a harmadik lett, míg id. Semjén Attila a negyedik helyen zárt, mindezt összevetés után, hiszen az első két fordulóban az első négy helyezett egyaránt hibátlan teljesítményt nyújtott.