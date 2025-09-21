szeptember 21., vasárnap

2 órája

Dicsőséget hoztak Fejér megyének, regionális bajnokok a fogathajtók

#lovassport#Semjén Attila#fogathajtó

Fantasztikus napot produkált a Fejér vármegyei küldöttség Kapuváron, a Dunántúli Vármegyék és Dél-Szlovákia Fogathajtó Döntőjén, hiszen csapatban és egyéniben is elhozták a hajtók a bajnoki címet.

Szabó Róbert
Dicsőséget hoztak Fejér megyének, regionális bajnokok a fogathajtók

A Kapuváron versenyző Fejér vármegyei fogatok

Forrás: Fejér Vármegyei Lovassport Szövetség

Bár a Fejér Vármegyei Fogathajtó Bajnokság már szeptember 13-án véget ért, az országos és regionális megmérettetések még vártak a megyei hajókra. Először szeptember 20-án, Kapuváron volt jelenése a sportolóknak a Dunántúli Vármegyék és Dél-Szlovákia Fogathajtó Döntőn volt jelenése, ahol Semjén Attila, mint címvédő képviselte Fejért, mellette pedig édesapja, id. Semjén Attila, Kovács Tibor, ifj. Hufnágel József éls Domján Miklós versenyzett a bajnokságban elért eredményeik alapján.

A Fejér vármegyei csapat (az egyes tábla mögött) bajnoki címet szerzett Kapuváron
Forrás: Fejér Vármegyei Lovassport Szövetség

A nap tökéletesen indult, hiszen az igazán színvonalas és rangos megmérettetésen az első fordulóban hét hajtó is hibátlan teljesítményt nyújtott, amelyek közül négy Fejér vármegyei volt. A második felvonás vége előtt már látszott, hogy a mieink behúzzák az első helyet csapatban (id. Semjén Atila, Kovács Tibor, ifj. Hufnágel József), hiszen egyedüliként állt hibátlanul, már csak az volt a kérdés, hogy egyéniben milyen eredményt érnek el a hajtók.

A legjobb öt közé végül három megyei hajtó került be, akik közül Semjén Attila megvédve címét ismét első helyet ért el, Kovács Tibor a harmadik lett, míg id. Semjén Attila a negyedik helyen zárt, mindezt összevetés után, hiszen az első két fordulóban az első négy helyezett egyaránt hibátlan teljesítményt nyújtott.

„Köszönjük a szervezők és a szakmai személyzet munkáját, a győztes és helyezett hajtóknak, csapatoknak szívből gratulálunk! Remek felkészülés volt ez a verseny a két hét múlva Lukácsházán megrendezésre kerülő országos bajnokság előtt, reménykedünk a hasonlóan jó szereplésben" – olvasható a szövetség beszámolójában.

A Fejér vármegyei fogathajtók továbbra sem pihenhetnek, hiszen két hét múlva, október 4-én Lukácsházán rendezik majd a C kategóriások országos döntőjét, ahol id. Semjén Attila, Kovács Tibor és ifj. Hufnágel József képviseli majd a mieinket.

Dunántúli Vármegyék és Dél-Szlovákia Fogathajtó Döntő

egyéni:
Bajnok: Semjén Attila (Mezőszilasi LSE, Fejér vármegye) hibátlan – összevetésben 0 hiba pont, 113,05 másodperc
2. Link Gábor (Paksi Fogat Sport Egyesület, Tolna vármegye) hibátlan – összevetésben 6 hiba pont, 115,27 másodperc
3. Kovács Tibor (Vihar LE, Fejér vármegye) hibátlan – összevetésben 8 hiba pont, 114,8 másodperc 
4. id. Semjén Attila (Mezőszilasi LSE, Fejér vármegye) hibátlan – összevetésben 9 hiba pont, 120,26 másodperc
5. Jovics Pál (Kikerics Egyesület, Baranya vármegye) 0,14 hiba pont
6. Sántha Krisztián (Lópici Gáspár LSE, Zala vármegye) 3 hiba pont

csapat:
Bajnok: Fejér vármegye (id. Semjén Attila – Mezőszilasi LSE , ifj. Hufnágel József – Szent Ágota LE, Kovács Tibor – Vihar LE) 0 hiba pont, 682,43 másodperc
2.Tolna (Link Gábor, Nagy Péter, Tell Viktor) 3 hiba pont, 719,58 másodperc
3. Baranya (Jovics Pál, Kalamár Richárd, Szabó Viktor) 3,14 hiba pont, 720,92 másodperc

 

