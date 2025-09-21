szeptember 21., vasárnap

Vízilabda

39 perce

Magabiztos nyitány a DFVE-től

Címkék#Szentes#OB I#DFVE

Már az első félidőben érvényesítette a papírformát a Dr. Sike József együttese. A Dunaújvárosi Főiskola Vízilabda Egyesület (DFVE) magabiztos sikert aratott az OB I. nyitófordulójában a Szentes ellen.

Szabó Zsolt
Magabiztos nyitány a DFVE-től

Lesöpörte a pályáról a Szentest a DFVE

Fotó: DFVE

Szombat délben ugrott először medencébe a 2025-2026-os vízilabda OB I. szezonban tétmérkőzésen a DFVE. A dunaújvárosi lányok a szentes otthonában kezdték meg az új idényt, és már az első ráúszástól kezdve uralták a pályát Garda Krisztináék.

DFVE
Lesöpörte a pályáról a Szentest a DFVE.
Fotó: DFVE

Már az első negyedben eldöntötte a találkozót a DFVE

A szezon első találatát Garda Krisztina szerezte büntetőből szerezte. A negyed végére pedig már néggyel vezetett a dunaújvárosi együttes. A második játékrészben tovább nőtt a különbség, tulajdonképpen a térfélcserére el is dőlt a győztes kiléte, így a hátralévő kétszer nyolc perc semmi izgalmat nem tartogatott. Magabiztos dunaújvárosi sikerrel zárult a mérkőzés. – írta társoldalunk a duol.hu.

Szentes - DFVE 10-19 (2-6, 3-5, 4-6, 1-2)
Szentes: Hajdú - Varga 1, Lengyel, Zöld 1, Molnár 1, Rácz 1, Korom. Csere: Erdélyi 3, Mácsai, Dömsödi, de Bue, Furák-Szabovik 3. Vezetőedző: Tóth Gyula.
DFVE: Maczkó - Jonkl 1, Horváth, Mahieu 1, Garda 4, Szabó 1, Sümegi 4. Csere: Kakas (kapus), Katsimpri 1, Borsi 1, Pál 3, Szopori, Milicevic 2. Vezetőedző: dr. Sike József.  
Gól emberelőnyből: 2/10, illetve 5/10.
Gól ötméteresből: 1/4, illetve 2/2.

 

 

 

