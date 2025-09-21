Magabiztos nyitány a DFVE-től

Szombat délben ugrott először medencébe a 2025-2026-os vízilabda OB I. szezonban tétmérkőzésen a DFVE. A dunaújvárosi lányok a szentes otthonában kezdték meg az új idényt, és már az első ráúszástól kezdve uralták a pályát Garda Krisztináék.

Lesöpörte a pályáról a Szentest a DFVE.

Fotó: DFVE

Már az első negyedben eldöntötte a találkozót a DFVE

A szezon első találatát Garda Krisztina szerezte büntetőből szerezte. A negyed végére pedig már néggyel vezetett a dunaújvárosi együttes. A második játékrészben tovább nőtt a különbség, tulajdonképpen a térfélcserére el is dőlt a győztes kiléte, így a hátralévő kétszer nyolc perc semmi izgalmat nem tartogatott. Magabiztos dunaújvárosi sikerrel zárult a mérkőzés. – írta társoldalunk a duol.hu.

Szentes - DFVE 10-19 (2-6, 3-5, 4-6, 1-2)

Szentes: Hajdú - Varga 1, Lengyel, Zöld 1, Molnár 1, Rácz 1, Korom. Csere: Erdélyi 3, Mácsai, Dömsödi, de Bue, Furák-Szabovik 3. Vezetőedző: Tóth Gyula.

DFVE: Maczkó - Jonkl 1, Horváth, Mahieu 1, Garda 4, Szabó 1, Sümegi 4. Csere: Kakas (kapus), Katsimpri 1, Borsi 1, Pál 3, Szopori, Milicevic 2. Vezetőedző: dr. Sike József.

Gól emberelőnyből: 2/10, illetve 5/10.

Gól ötméteresből: 1/4, illetve 2/2.