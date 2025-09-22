Csóron robban a bomba

Ercsi Kinizsi – Videoton Baráti Kör 2–0 (1–0)

Ercsi, 50 néző

Vezette: Erni Edmond Attila.

Ercsi Kinizsi: Kovács N. – Réthy, Szili (Farkas Cs.), Schnierer J., Kun (Gál Benedek) – Hompót D., Bodnáruk (György), Kuti, Blonski (Rebők) – Lőrincz D., Békes. Vezetőedző: Hargitai László.

Videoton Baráti Kör: Aranyos – Kecskés, Tóth K., László, Boros M. (Szenner) - Timár, Forró, Marton, Farkas B. (Király D.) - Polacsek, Kocsy. Edző: Márkus Lajos.

Gól: Lőrincz D. (3.), Kuti (47.).

Jók: Schnierer J., Réthy, Békes, Kuti, ill. Aranyos, Forró

Rögtön az 1. percben 11-es jutott a házigazda együttes, Réthy Dániel tört be a 16-oson belülre, ahol buktatták. A megítélt büntetőt Lőrincz Dávid magabiztosan értékesítette, 1-0. Ezt követően kimaradt két-három hazai lehetőség, de ezeken kívül sok minden nem történt az első negyvenöt percben. Jól kezdte a Kinizsi a második félidőt is, a 47. percben Szili Szabolcs sarkalt vissza egy labdát Kuti Andrásnak, aki egy csel után a kapuba helyezett, 2-0. Alacsony színvonalú mérkőzésen, megérdemelt hazai siker született a kapura veszélytelen Videoton BK ellen.

Tudósított: Flórián Gábor.

Móri SE – Ikarus-Maroshegy 2–1 (1–0)

Mór, 100 néző.

Vezette: Szücs László.

Móri SE: Rigó Á. – Végvári, Rózsa (Király K.), Loi, Szekeres (Hajdu M.) - Tetzl, Kocsis D. (Lehota R.), Varga B., Sötét - Mészáros B. (Paulik), Lehota V. Vezetőedző: Tar Bálint.

Ikarus-Maroshegy: Kovács Z. – Békefi, Kecskés, Kindl, Kókány - Drexler, Nagy B. (Bíró), Harangozó (Szabó B.), Junior Joaz - Bogdány (Szabó-Bakos), Gimes (Fülöp). Vezetőedző: Szarka Martin.

Gól: Szekeres (19.), Varga B. (78.), ill. Junior Joaz (53.).

Jók: Varga B., ill. Drexler

Tapogatódzó játékkal indult a mérkőzés, a mezőnyben folyt a játék, az sem nagy iramban, sok pontatlanság jellemezte mindkét csapatot. Aztán a 19. percben egy szöglet után lecsorgó labdát Szekeres Marcell vágott a hosszú alsóba, 1-0. A gól után sem változott túlságosan a játék képe, így a szünet jól jött mindkét csapatnak. Az 53. percben az egész meccsen aktívan játszó Drexler Lóránt fűzött be három védőt, majd okos középre adására Junior Joaz érkezett, és közvetlen közelről a hálóba lőtt, 1-1. Érezhetően kapcsolt egy fokozatot a móri csapat, ekkor már jöttek a helyzetek is, a gólra azonban egészen a 78. percig kellett várni, Ekkor Varga Balázs elé került egy felszabadítás, ő pedig egy igazítás után kilőtte a hosszú alsó sarkot, 2-1. A gól után a fehérvári együttes is próbált váltani, ám igazán nagy helyzetet nem sikerült kialakítaniuk. Alacsony színvonalú találkozón nyert a több helyzetet kidolgozó, és abból kettőt gólra váltó hazai csapat.