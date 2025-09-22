3 órája
Csóron robban a bomba
A vármegyei I. osztályú labdarúgó bajnokság 5. fordulójának szombati játéknapján mindkét vendéglátó – Ercsi Kinizsi, Móri SE - besöpörte a pontokat. Vasárnap meglepetésre a Csór Truck-Trailer simán túllépett az FC Főnix csapatán, míg a Martonvásár továbbra is ihletett formában játszik, és ezt most a Mezőfalva bánhatta. Nagy csata volt Lajoskomáromban, ahol mindhárom pontot begyűjtötte a Sárbogárd.
A martonvásári Victor Michel (a labdával) csereként beállva kétszer volt eredményes.
Fotó: Kricskovics Antal / FMH
Ercsi Kinizsi – Videoton Baráti Kör 2–0 (1–0)
Ercsi, 50 néző
Vezette: Erni Edmond Attila.
Ercsi Kinizsi: Kovács N. – Réthy, Szili (Farkas Cs.), Schnierer J., Kun (Gál Benedek) – Hompót D., Bodnáruk (György), Kuti, Blonski (Rebők) – Lőrincz D., Békes. Vezetőedző: Hargitai László.
Videoton Baráti Kör: Aranyos – Kecskés, Tóth K., László, Boros M. (Szenner) - Timár, Forró, Marton, Farkas B. (Király D.) - Polacsek, Kocsy. Edző: Márkus Lajos.
Gól: Lőrincz D. (3.), Kuti (47.).
Jók: Schnierer J., Réthy, Békes, Kuti, ill. Aranyos, Forró
Rögtön az 1. percben 11-es jutott a házigazda együttes, Réthy Dániel tört be a 16-oson belülre, ahol buktatták. A megítélt büntetőt Lőrincz Dávid magabiztosan értékesítette, 1-0. Ezt követően kimaradt két-három hazai lehetőség, de ezeken kívül sok minden nem történt az első negyvenöt percben. Jól kezdte a Kinizsi a második félidőt is, a 47. percben Szili Szabolcs sarkalt vissza egy labdát Kuti Andrásnak, aki egy csel után a kapuba helyezett, 2-0. Alacsony színvonalú mérkőzésen, megérdemelt hazai siker született a kapura veszélytelen Videoton BK ellen.
Tudósított: Flórián Gábor.
Móri SE – Ikarus-Maroshegy 2–1 (1–0)
Mór, 100 néző.
Vezette: Szücs László.
Móri SE: Rigó Á. – Végvári, Rózsa (Király K.), Loi, Szekeres (Hajdu M.) - Tetzl, Kocsis D. (Lehota R.), Varga B., Sötét - Mészáros B. (Paulik), Lehota V. Vezetőedző: Tar Bálint.
Ikarus-Maroshegy: Kovács Z. – Békefi, Kecskés, Kindl, Kókány - Drexler, Nagy B. (Bíró), Harangozó (Szabó B.), Junior Joaz - Bogdány (Szabó-Bakos), Gimes (Fülöp). Vezetőedző: Szarka Martin.
Gól: Szekeres (19.), Varga B. (78.), ill. Junior Joaz (53.).
Jók: Varga B., ill. Drexler
Tapogatódzó játékkal indult a mérkőzés, a mezőnyben folyt a játék, az sem nagy iramban, sok pontatlanság jellemezte mindkét csapatot. Aztán a 19. percben egy szöglet után lecsorgó labdát Szekeres Marcell vágott a hosszú alsóba, 1-0. A gól után sem változott túlságosan a játék képe, így a szünet jól jött mindkét csapatnak. Az 53. percben az egész meccsen aktívan játszó Drexler Lóránt fűzött be három védőt, majd okos középre adására Junior Joaz érkezett, és közvetlen közelről a hálóba lőtt, 1-1. Érezhetően kapcsolt egy fokozatot a móri csapat, ekkor már jöttek a helyzetek is, a gólra azonban egészen a 78. percig kellett várni, Ekkor Varga Balázs elé került egy felszabadítás, ő pedig egy igazítás után kilőtte a hosszú alsó sarkot, 2-1. A gól után a fehérvári együttes is próbált váltani, ám igazán nagy helyzetet nem sikerült kialakítaniuk. Alacsony színvonalú találkozón nyert a több helyzetet kidolgozó, és abból kettőt gólra váltó hazai csapat.
Tudósított: Móri SE
Lajoskomárom – Sárbogárd 0–1 (0–1)
Lajoskomárom, 200 néző
Vezette: Rózsa József.
Lajoskomárom: Berta – Szontagh, Juhász M. (Hajdinger), Fodor P., Simon Gy. (Makai) - Gergye (Szulimán), Pécseli, Magyaródi, Kövecses (Varga F.) - Nyikos, Szalai K. (Csörgei). Vezetőedző: Dopuda Igor.
Sárbogárd: Nyári – Vagyóczki P., Tölgyesi, Rodenbücher (Vagyóczki D.), Szalai Á. - Bencze (Horváth A.), Kiss P. (Kiss B.), Klémán M. (Varga Z.), Horváth Á. (Zvezdovics) - Fehér, Farkas G. Vezetőedző: Lesnyik Gábor.
Gól: Kiss P. (18.).
Jók: Pécseli, Gergye, Fodor P., ill. Fehér, Farkas G., Bencze.
A mezőföldi szomszédvári rangadót ezúttal is nagy várakozás előzte meg,
a küzdelemre nem lehetett panasz egyik oldalon sem. Kezdetben a vendégek harcoltak ki némi mezőnyfölényt, az első igazi helyzet azonban Nyikos Martin előtt adódott a 14. percben, 8 m-es lövését a kivetődő Nyári Bence bravúrral hárította. A 18. percben a Lajoskomárom végzett el szabadrúgást a felezővonalon, a letett labdától 2 méterre tartózkodó Klémán Mátéról előre pattanó labdából, (melyet Rózsa József játékvezető meglepően tovább engedett) Kiss Patrik szerezte, mint később kiderült mindent eldöntő találatot, 0-1. A 30. percben Gergye Krisztián 16 méteres lövése a bal kapufáról pattant Nyári kapus hátára, de nem jutott túl a gólvonalon. A második félidőben is gyűrték egymást a csapatok, a bogárdi kontrák végig veszélyesek voltak, de az utolsó percekig próbálkozott a hazai csapat az egyenlítéssel, két ízben még Berta Ádám kapus is előrehúzódott, azonban ezúttal nem sikerült a házigazdáknak gólt szerezni.
Tudósított: Mosberger Mátyás.
Enying – Sárosd 2–5 (2–2)
Enying, 100 néző
Vezette: Béd Ákos.
Enying: Surányi – Hunyadi, Mohai, Kollár, Halász - Németh Sz., Paluska K. (Kizlinger), Horváth D., Horváth P. - Kovács L., Király Zs. (Mándoky). Vezetőedző: Molnár Ferenc.
Sárosd: Tibor – Várnai, Hanzli, Hushegyi, Németh L. (Buza) – Kertész A., Szrnka (Susa), Hallósy, Németh P. - Szabó V. (Németh B.), Kónya. Vezetőedző: Lendvai Tamás.
Gól: Horváth P. (39., 40.), ill. Kónya (49., 72.), Szrnka (19.), Kertész A. (26.), Németh B. (84.).
Jók: Surányi, Horváth P., ill. Tibor, Kertész A., Kónya, Németh B.
A mérkőzés eleje kemény, küzdelmes és feszült játékot hozott sárosdi fölénnyel. Mindkét oldalon egy-egy kapufáig jutottak a csapatok. A 19. percben egy rosszul sikerült hazai felszabadítás került Szrnka Benedek elé, aki könnyedén passzolt Surányi Márk mellett a kapuba, 0-1. A 26. percben ismét sorozatos védelmi hibákat követően jutott a labda a vendég Kertész Attila elé, ő laposan lőtte ki a bal alsó sarkot, 0-2. A 39. percben Németh Szabolcs szerzett labdát, és a védők között kibúvó Horváth Patrik elé tálalt, a középpályás az átvételt követően higgadtan lőtt a hosszúba, 1-2. Egy perccel később ismét Németh Sz. volt az egyik főszereplő, megint egy labdaszerzés, és egy nagyszerű indítást követően jött a klasszis Horváth-féle befejezés. Tibor József még védeni tudta a lövést, de az ismétlés már utat talált a hálóba, 2-2. A félidő végén még Kollár Péter második távoli kapura ívelését, és második kapufáját láthatta a hazai publikum.
A 49. percben Kónya Krisztián csúsztatása esett be a hosszú sarokba, az addig remeklő Surányi pedig tehetetlen volt, 2-3. A vendéglátók tovább támadtak, előbb Horváth Dominik közeli lövésénél, majd Horváth Patrik szólója után védett Tibor hatalmasat. A 72. percben egy szöglet után Kónya viszonylag tisztán fejelhetett a kapuba, 2-4. A 84. percben Németh Balázs gurítása a becsúszó hazai védők között csorgott az Enying kapujába, 2-5. Nagyon nagyot küzdöttek a felek, de a vendégek nagyobb szerencséje, és persze jobb helyzetkihasználása döntötte el a találkozót.
Tudósított: Mohai Norbert.
Martonvásár – KK Grain Kft.-Mezőfalva 4–0 (1–0)
Martonvásár, 90 néző
Vezette: Domak Ádám.
Martonvásár: Kertész M. – Füzik (Dudás), Hajdu I., Zoboki L. (Gábor), Gál Benedek (Antal) - Trizna, Juhász B. (Füzér), Hernádi, Veres - Cziklin, Patkós K. (Victor). Edzők: Gálvölgyi István, Trizna Tamás.
KK Grain Kft.-Mezőfalva: Kovács Á. – Rózsahegyi, Szabó O. (Horváth V.), Kovács D., Sági (Hajdu R.) - Kovács B., Rabi (Filipszky), Mekota, Kovács K. (Csicskovics D.) - Csicskovics P. (Kisari), Kiss G. Vezetőedző: Masinka Csaba.
Gól: Victor (52., 73.), Zoboki L. (22.), Füzér (91.).
Jók: Füzik, Zoboki L., Victor, ill. Kovács Á.
Gyászszünettel kezdődött a mérkőzés a napokban 63 éves korában elhunyt 17-szeres magyar válogatott labdarúgó NagyTibor emlékére, aki a 2023/2024-es szezonban vezetőedzőként irányította a Martonvásár megyei I.osztályú csapatát.
A mérkőzést meglepő módon a Mezőfalva kezdte aktívabban, bár a martonvásári kapuig így sem jutottak el. Aztán szép lassan kezdett ébredezni a hazai csapat, először Zoboki Levente lépett ki a védők közül, de elügyetlenkedte a helyzetet, majd nem sokkal később Füzik Bence találta telibe a felső lécet egy 18 méteres szabadrúgásból. Azután pedig Patkós Kevin jutott már túl a kapuson is, de végül az oldalhálóba passzolt. A 20. perctől már teljesen átvette az irányítást a Martonvásár, és ez a 22. percben góllá érett, Füzik robogott el a jobb oldalon, beadására Zoboki L. érkezett mintaszerűen, és a hálóba bólintott, 1-0. A második félidőre cserékkel frissítette csapatát a hazai edzőpáros, ez pedig meghozta a gyümölcsét, az 52. percben Victor Michel vette be a vendégek kapuját. 2-0. A 60. perctől teljesen egyértelművé vált a hazai fölény, a vendégek szinte át sem lépték a felezővonalat. A 73. percben végkép eldőlt a párharc, Victor talált be ismét, 3-0. A játék képe továbbra sem változott, folyamatosan a vendég térfélen pattogott a labda, de a Mezőfalva hősiesen védekezett. Így újabb gól már csak a mérkőzés lefújásának pillanatában született, amikor Füzér Zoltán szerzett labdát a vendég 16-osnál, majd nemes egyszerűséggel a kapu bal oldalába bombázott, 4-0. Jó játékvezetés mellett sportszerű, de talán a szokatlan nagy őszi meleg miatt nem túl nagy iramú és színvonalú mérkőzést láthatott a közönség, akik azért a végén tapssal jutalmazták a sorozatban negyedik - ráadásul kapott gól nélküli - győzelmét arató hazai csapatot.
Tudósított: Kozma László.
Melde Kft.-Kápolnásnyék – Adony VSK 1–1 (1–0)
Kápolnásnyék, 150 néző
Vezette: Kupi Zoltán.
Melde Kft.-Kápolnásnyék: Palásthy – Kharboutli Noor (Lőrincz M.), Őz, Csörge, Varga József - Lipóth, Urbán, Nagy E., Imrefi - Szöllősi, Zsigmond (Gáspár). Vezetőedző: Höltzl Richárd.
Adony: Andrejev – Mónus, Hamar, Virág (Bihácsi), Balogh B. - Tóth D., Holentoner, Bagóczki (Kovács L.), Schnierer B. (Vukajlovics) – Bognár B. (Kaló), Bartha (Tatár). Vezetőedző: Boldoczki Sándor.
Gól: Varga József (14.), ill. Balogh B. (74.).
Jók: Palásthy, Nagy E., Őz, ill. Andrejev, Balogh B., Hamar.
Az első félidőben a Nyék többet birtokolta a labdát, fölényét pedig a 14. percben sikerült gólra váltania, Varga József lövését még Andrejev Illés védte, de a kipattanót már a hálóba juttatta Varga, 1-0. A második játékrészre az Adony feljavult, és a 74. percben Balogh Bálint egy nagy bedobást követően egyenlített, 1-1. Mindkét oldalon akadtak még helyzetek, ám a befejezéseknél rendre hibáztak a támadók, így végül igazságos döntetlen született.
Tudósított: Höltzl Richárd.
Csór Truck-Trailer – FCc Főnix 3–0 (1–0)
Csór, 200 néző
Vezette: Závotka Csongor.
Csór Truck-Trailer: Lukács – Mód (Ács), Magyar P., Takács G., Finta (Báles Zs.) - Spánitz, Horváth H., Zs. Nagy (Orosz), Klein (Báles A.), Salacz (Katona) – Viniczai. Vezetőedző: Vajda Gusztáv.
FC Főnix: Demeter – Sarok, Trampler (Falus), Berkei (Andróczi), Galovics (Balogh L.) - Jungwirth (Neidhardt), Magyari, Pápai, Király B. - Horváth M., Csiba. Edző: Petres Tamás.
Gól: Katona (49., 50.), Takács G. (37.).
Jók: az egész csapat, ill. senki.
A 9. percben Zs. Nagy Balázs egy finom csel után élés szögből lőtt fölé. A
14. percben Salacz Máté kapott jó labdát, majd egy csel után tisztára játszotta magát és a szöget jól záró kapusba lőtt 11 méterről, némileg balra sodródva a kaputól. A 33. percben újfent Salacz cikázott be a Főnix 16-osán belülre, majd lőtt, de Demeter Máriusz újra résen volt. A 35. percben kísértetiesen hasonló helyzetbe Salacz megint a kapust választotta. A 37. percben Horváth Hunor a baloldalon felnézett, majd a hosszún érkező Takács Gergő fejére tekerte a labdát, aki az ötösről a hosszúba fejelt, 1-0. A 49. percben Katona Erik kapott keresztlabdát, aztán egy csel után lőtt, de a védője blokkolta, a visszapattanót pedig egy szemfüles tekerésből kilőtte a jobb felső sarkot, 2-0. Az 50. percben Katona, megint a baloldalon tűnt fel. és egy lehetetlen szögből a bal kapufa aljára lőtt, ahonnét a hálóba vágódott a labda, 3-0. A 65. percben Katonát szép szólója után felvágták a 16-os vonalán, de a játékvezető sípja néma maradt. A 86. percben Báles András került helyzetbe a jobb oldalon, ám Demeter remekül védte a lövését. A hazai csapat borította a papírformát, és megérdemelt győzelmet aratott.
Tudósított: Csete Krisztián.
Szabadnapos: Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő (1.)
A góllövőlista állása:
1. Balogh Ádám (Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő), Reizinger Bence (Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő) 5-5 gól
2. Pápai Kristóf (FC Főnix), Varga József (Melde Kft.-Kápolnásnyék), Zoboki Levente (Matonvásár) 4-4 gól
3. Balogh László (FC Főnix), Bencze János (Sárbogárd), Hamar Erik (Adony VSK), Horváth Patrik (Enying), Kocsis Gergő (Móri SE), Victor Michel (Martonvásár), Zs. Nagy Balázs (Csór Truck-Trailer), Zsigmond Levente (Melde KFT.-Kápolnásnyék) 3-3 gól.