szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

19°
+28
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Emberségből jeles

1 órája

Cristiano Ronaldo olyat tett, amire nem sokan számítottak – videóval

Címkék#Portugália#Cristiano Ronaldo#Magyarország

Le a kalappal! Cristiano Ronaldo a Magyarország-Portugália vb-selejtezőn olyat tett, amivel emberi nagyságát mutatta meg.

Feol.hu

A Magyarország-Portugália 2026-os vb-selejtező mérkőzés igazán izgalmasra sikerült, jól indult a mieink számára, azonban Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos hibája keserédessé tette azt, amit 86 perc alatt felépítettek a fiúk. A Liverpool klasszisa rossz passzt adott a hátvédnek, Joao Cancelo lecsapott a lehetőségre és 18 méterről kilőtte a bal alsót és beállította a 3-2-es végeredményt. Aztán Cristiano Ronaldo olyat tett, amire senki sem számított...

Cristiano Ronaldo
Erre senki sem számított, Cristiano Ronaldo ismét emberséges volt
Fotó: Kricskovics Antal

Cristiano Ronaldo emberségből jelesre vizsgázott

Joao Cancelo a mindent eldöntő gól után a magyar szurkolók elé futott ki ünnepelni, majd hergelte is a hazai drukkereket. Ekkor Cristiano Ronaldo mindent megtett azért, hogy arrébb tessékelje csapattársát, majd elnézést kért a magyaroktól a viselkedésért és arra kért mindenkit, hogy nyugodjanak meg.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu