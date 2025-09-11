Cristiano Ronaldo olyat tett, amire nem sokan számítottak – videóval

A Magyarország-Portugália 2026-os vb-selejtező mérkőzés igazán izgalmasra sikerült, jól indult a mieink számára, azonban Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos hibája keserédessé tette azt, amit 86 perc alatt felépítettek a fiúk. A Liverpool klasszisa rossz passzt adott a hátvédnek, Joao Cancelo lecsapott a lehetőségre és 18 méterről kilőtte a bal alsót és beállította a 3-2-es végeredményt. Aztán Cristiano Ronaldo olyat tett, amire senki sem számított...

Erre senki sem számított, Cristiano Ronaldo ismét emberséges volt

Fotó: Kricskovics Antal

Cristiano Ronaldo emberségből jelesre vizsgázott

Joao Cancelo a mindent eldöntő gól után a magyar szurkolók elé futott ki ünnepelni, majd hergelte is a hazai drukkereket. Ekkor Cristiano Ronaldo mindent megtett azért, hogy arrébb tessékelje csapattársát, majd elnézést kért a magyaroktól a viselkedésért és arra kért mindenkit, hogy nyugodjanak meg.