szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

30°
+30
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Feol podcast

7 órája

Céljuk a legjobb nyolcba kerülni – beszélgetés Dávid Miával és Laufer Gabriellával

Címkék#feol podcast#Laufer Gabriella#Dávid Mia#Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia

A Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia második idényére készül a női kosárlabda NB I/A-ban. Az idénykezdés előtt a csapat két játékosával, Dávid Miával és Laufer Gabriellával beszélgettünk.

Feol.hu
Céljuk a legjobb nyolcba kerülni – beszélgetés Dávid Miával és Laufer Gabriellával

Dávid Mia és Laufer Gabriella mesélt a Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia női csapatának céljairól

Fotó: Szabó Zsolt

Dávid Mia és Laufer Gabriella is aktív nyáron van túl, egyikük sem szakadt el a kosárlabdától, hiszen míg Mia a 3x3-as U21-es válogatottal, valamint az Universiade csapattal versenyzett, addig Gabi a felnőtt nemzeti csapattal volt érdekelt az Európa-bajnokságon. Ennek ellenére is nagy elánnal vágtak bele a munkába a Dávid Kornél Kosárlabda Akadémiánál, amellyel idén nem más a céljuk mint, hogy odaérjenek a legjobb nyolc közé, és playoffba kerüljenek. Mint elárulták, az egyiküknél sem volt opció, hogy távozzanak Székesfehérvárról, amely településhez mindketten ezer szállal kötődnek.

A teljes interjút az alábbi videóban tekinthetik meg.

 

Feol podcast

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu