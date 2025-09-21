Céljuk a legjobb nyolcba kerülni – beszélgetés Dávid Miával és Laufer Gabriellával

Dávid Mia és Laufer Gabriella is aktív nyáron van túl, egyikük sem szakadt el a kosárlabdától, hiszen míg Mia a 3x3-as U21-es válogatottal, valamint az Universiade csapattal versenyzett, addig Gabi a felnőtt nemzeti csapattal volt érdekelt az Európa-bajnokságon. Ennek ellenére is nagy elánnal vágtak bele a munkába a Dávid Kornél Kosárlabda Akadémiánál, amellyel idén nem más a céljuk mint, hogy odaérjenek a legjobb nyolc közé, és playoffba kerüljenek. Mint elárulták, az egyiküknél sem volt opció, hogy távozzanak Székesfehérvárról, amely településhez mindketten ezer szállal kötődnek.

A teljes interjút az alábbi videóban tekinthetik meg.