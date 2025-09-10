Móron már beütött a fociláz, így várják a szurkolók és a játékosok a Honvédot – videó

Az első epizódban a „székesfehérvári El Clásicora", az Ikarus-Maroshegy–Videoton BKE mérkőzésre látogattunk el, ahol fantasztikus hangulatot tapasztaltunk. Nem volt ez másképp szeptember 6-án, szombaton sem, amikor a Móri SE–Mezőfalva összecsapást tekintettük meg a helyszínen. Beszéltünk a helyi törzsszurkolókkal arról, hogyan várják a labdarúgó NB II-ben szereplő Budapest Honvéd elleni MOL Magyar Kupa rangadót, majd a vezetőedzőt, Tar Bálintot, és a gárda rutinos futballistáját, Végvári Ádámot is megszólaltattuk. A vicces pillanatok ezúttal is megvoltak.

Kissé már a Budapest Honvédon járt a móriak esze

Fotó: Szabó Zsolt

A Budapest Honvéd ellen készülnek Móron

Bár még a megyei első osztályban volt érdekelt a Móri SE a hétvégén, a játékosok és a szurkolók gondolatai is már szeptember 13-án, szombaton jártak, hiszen a Budapest Honvéd érkezik a Fejér vármegyei településre. Ennek ellenére is sikerült 3-1-re diadalmaskodnia az esélyesnek számító móriaknak, azonban így sem voltak teljesen elégedettek a helyiek. A móri összecsapás, illetve a többi megyei élvonalbeli találkozó tudósítását IDE KATTINTVA olvashatják el.

A Vármegyei Kalandjaink második részét az alábbi videóban tekinthetik meg.