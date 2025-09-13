szeptember 13., szombat

1 órája

Teljesen más galaxisban vannak, mégsem adják fel – videóval

Címkék#Budapest Honvéd#magyar kupa#fociláz#Tar Bálint#Móri SE

Az elmúlt napokban a futball tartotta lázban Mórt, hiszen szombat délután rendkívüli mérkőzést rendeznek a településen. A MOL Magyar Kupa keretein belül a Budapest Honvédot látja vendégül a Móri SE. A mérkőzés előtt a csapat vezetőedzőjével, Tar Bálinttal beszélgettünk.

Feol.hu

Fokozott izgalommal várják a móriak a Budapest Honvéd érkezését, hiszen nem mindennapos dolog, hogy egy ilyen nagy múltú klub látogat a Fejér vármegyei településre. Már a múlthét végén elkezdődött a fociláz a Móri SE-nél, több szurkoló is megosztotta gondolatait a FEOL.hu-val. A vármegyei kalandjaink sorozat 2. epizódját IDE KATTINTVA tekintheti meg.

Tar Bálint legénysége készül a Budapest Honvéd ellen
Tar Bálint legénysége készül a Budapest Honvéd ellen
Fotó: Kelemen Kornél

A Budapest Honvéd teljesen más galaxis

A mérkőzés előtt a Móri SE vezetőedzőjével, Tar Bálinttal beszélgettünk többek között a Magyar Kupa mérkőzésről is. A szakember elárulta, hogy a két csapat teljesen más galaxisban van, azonban ők mindent megtesznek, hogy borítsák a papírformát és órisi meglepetést okozzanak. 

A teljes interjút az alábbi videóban tekintheti meg.

 

