1 órája
Teljesen más galaxisban vannak, mégsem adják fel – videóval
Az elmúlt napokban a futball tartotta lázban Mórt, hiszen szombat délután rendkívüli mérkőzést rendeznek a településen. A MOL Magyar Kupa keretein belül a Budapest Honvédot látja vendégül a Móri SE. A mérkőzés előtt a csapat vezetőedzőjével, Tar Bálinttal beszélgettünk.
Fokozott izgalommal várják a móriak a Budapest Honvéd érkezését, hiszen nem mindennapos dolog, hogy egy ilyen nagy múltú klub látogat a Fejér vármegyei településre. Már a múlthét végén elkezdődött a fociláz a Móri SE-nél, több szurkoló is megosztotta gondolatait a FEOL.hu-val. A vármegyei kalandjaink sorozat 2. epizódját IDE KATTINTVA tekintheti meg.
A Budapest Honvéd teljesen más galaxis
A mérkőzés előtt a Móri SE vezetőedzőjével, Tar Bálinttal beszélgettünk többek között a Magyar Kupa mérkőzésről is. A szakember elárulta, hogy a két csapat teljesen más galaxisban van, azonban ők mindent megtesznek, hogy borítsák a papírformát és órisi meglepetést okozzanak.
A teljes interjút az alábbi videóban tekintheti meg.