Teljesen más galaxisban vannak, mégsem adják fel – videóval

Fokozott izgalommal várják a móriak a Budapest Honvéd érkezését, hiszen nem mindennapos dolog, hogy egy ilyen nagy múltú klub látogat a Fejér vármegyei településre. Már a múlthét végén elkezdődött a fociláz a Móri SE-nél, több szurkoló is megosztotta gondolatait a FEOL.hu-val. A vármegyei kalandjaink sorozat 2. epizódját IDE KATTINTVA tekintheti meg.

Tar Bálint legénysége készül a Budapest Honvéd ellen

Fotó: Kelemen Kornél

A Budapest Honvéd teljesen más galaxis

A mérkőzés előtt a Móri SE vezetőedzőjével, Tar Bálinttal beszélgettünk többek között a Magyar Kupa mérkőzésről is. A szakember elárulta, hogy a két csapat teljesen más galaxisban van, azonban ők mindent megtesznek, hogy borítsák a papírformát és órisi meglepetést okozzanak.

A teljes interjút az alábbi videóban tekintheti meg.