Bodajki Emléktorna − Futballal emlékeztek

A szervezők ezúttal nyolc csapatot hívtak meg a tornára, két négyes csoportot alakítottak ki. Az „A” jelűben a Sárszentmihály gárdája végzett az élen, a „B”-ben a Sárkeresztes. A küzdelmek a negyeddöntők közben szakadtak félbe a hatalmas esőzés alatt, így a végeredményt a csoportban szerzett eredmények összevetése után hirdettek, így a Sárkeresztes végzett az első helyen, megelőzve a Sárszentmihály és a Bodajk együtteseit. A gólkirály a sárkeresztesi Ódor Ákos lett 6 góllal.