1 órája
Bodajki Emléktorna − Futballal emlékeztek
Immár hagyomány, hogy a nyár végén, az ősz beköszöntével Bodajkon megrendezik az Ivanics Sándor kispályás öregfiúk labdarúgó-tornát. A névadó sokáig a futball szakosztálynál dolgozott, lelkes szurkoló és támogató volt, a bodajki közösség megbecsült, szeretett tagja.
Gál Dániel, Bobory Balázs és Ódor Ákos a tornagyőztes Sárkeresztes képviseletében
Forrás: A szervezők
A szervezők ezúttal nyolc csapatot hívtak meg a tornára, két négyes csoportot alakítottak ki. Az „A” jelűben a Sárszentmihály gárdája végzett az élen, a „B”-ben a Sárkeresztes. A küzdelmek a negyeddöntők közben szakadtak félbe a hatalmas esőzés alatt, így a végeredményt a csoportban szerzett eredmények összevetése után hirdettek, így a Sárkeresztes végzett az első helyen, megelőzve a Sárszentmihály és a Bodajk együtteseit. A gólkirály a sárkeresztesi Ódor Ákos lett 6 góllal.