Baumgartner Zsolt feladata az volt, hogy vigye haza az autót Indianapolisban
Húsz éve búcsúzott a Forma 1-es küzdelmektől Baumgartner Zsolt, hazánk egyetlen autóversenyzője, aki szóhoz jutott a száguldó cirkuszban. A Balaton Park Circuit versenypályán rendezett gyorsaságimotoros-világbajnokságon a szombati és a vasárnapi versenynapot is megtekintette. Oda is bejutott, ahova csak nagyon kevesen, az Aprilia vendégeként.
Anno az ír üzletember, Eddie Jordan által alapított brit csapat pilótájaként, 2003. augusztus 24-én, a Hungaroringen mutatkozott be a Formula 1-ben, majd az olasz Minardi versenyzőjeként töltött egy teljes idényt a száguldó cirkuszban. Aztán a szezon végeztével, 2004 telén búcsúzott a sorozattól. A kedv, a szándék meglett volna a folytatáshoz, az anyagi javak hiányoztak. Egy teljes idénye alatt beírta magát a Forma-1 históriáskönyvébe, ugyanis Indianapolisban, minden idők egyik legkáoszosabb futamán a 8. helyen ért célba, pontszerző lett.
Balatonfőkajáron az olasz motoros óriás team, az Aprilia csapat vendégeként nézte a viadalt, kiválóan érezte magát a nagydíjon.
− Alig hihető, de igaz, életem első motorversenyén vagyok jelen, az olaszok elsőszámú vezetője két hete keresett meg, örömmel vennék, ha elfogadnám a meghívásukat a teljes hétvégére. Nagyon jól döntöttem, hogy igent mondtam. Roppant elegáns, izgalmas, ugyanakkor érezhető, hogy ebben a sportágban a spanyol és az olasz csapatok dominálnak, ebből következően élhető, ugyanakkor lazább, barátibb, családiasabb a hangulat, nem annyira feszes, mint mondjuk a Forma 1-ben, amit közelről ismerek. Az F1-es futamokat az elmúlt húsz évben is látogattam, volt, amikor szerepeltem is, igaz, már nem, mint versenyző, hanem 2005-től kétüléses autóban különleges vendégekkel köröztem a versenypályán. Az idei versenyre nem tudtam kimenni a Hungaroringre egyéb elfoglaltság miatt, de azt tervezem, hogy szingapúri futamon ott leszek. Oda tavaly is elutaztam, szeretem azt a helyszínt. Két éve Mogyoródon különösen jó érzéseim voltak, a húsz éves évfordulón, 2003 nyarán kaptam lehetőséget a Jordantől, aztán a 2004-es idényt a Minardinál versenyeztem végig. Azon versenyzők szűk közé tartoztam, akiknek volt esélye a bemutatkozásra, mégis kellett a szerencse is. Budapestre érkezett a sorozat, 22 esztendős voltam, a szombati szabadedzésen a Jordan istálló akkori pilótája, Ralph Firman egy baleset következtében súlyosan megsérült, agyrázkódást szenvedett és a hátát is fájlalta. Szombaton felhívtak a sajtóközpontból, hogy itt valami nagy dolog készülődik, mert Firman megsérült a szabadedzésen. Éreztem a pályafutásomat végigkísérő újságíró hangján, bízik abban, hogy én fogok beülni a Jordanbe. Én akkor még nem mertem ebben hinni, de beletette a bogarat a fülembe, elindultam a pályára. Minden meseszerűen alakult, beülhettem az autóba az időmérő edzésen, majd másnap a versenyen. A 2003-as magyar hétvége egyik nagy nemzetközi híre volt ez, amellett, hogy a még mindig versenyző Fernando Alonso megszerezte pályafutása első győzelmét.
Baumgartner a 19. helyről rajtolt, nem ért célba, motorhiba miatt kiesett a Hungaroringen, nem sokkal később pedig újra vezethette a Jordant Monzában, ahol végül a 11. helyen futott be. Azt mondja, repül az idő, már két évtized eltelt azóta, hogy szerepelt a legkomolyabb, autós küzdelemsorozaton. Amikor arról faggatom, eszébe jutnak az akkori történések, esetleg álmodik az F1-es időszakról, elmosolyodik.
− Természetesen nem álmodom, jó visszagondolni arra az évre, nagy dolog, hogy egy teljes szezont eltölthettem. Néhány versenyzővel tartom a kapcsolatot azóta is, azt nem mondom, hogy gyakran beszélünk, de üzenetet szoktunk váltani. Az Aprilia Racingnél az a Massimo Rivola a csapatfőnök, annak idején ugyanez volt a szerepköre a Minardinál, baráti a viszonyunk. Hosszú időt húzott le a csapatnál, később a Toro Rossónál, majdnem tíz évet a Ferrarinál, onnan jött át öt éve a motorosokhoz. A Forma 1-es Red Bullnál például a csapatvezető az én versenymérnököm, tehát nem csak Rivola, mások is maradtak a vérkeringésben. Bár motorversenyen korábban nem jártam, évekkel ezelőtt azt mondták, hatalmas a különbség, jóval szerényebb, mint az F1-ben. Azt kell mondanom, nincs nagy differencia, akikkel beszéltem, meg most látom is, rendkívüli a profizmus itt, akár az Moto3-as paddock, a motorhome milyen színvonalú, gyönyörű minden. Nyilván MotoGP-nek más a helyigénye, de nagyon flottul összeraktak itt mindent.
Az F1-es futamokat természetesen nézi, döntően a tévéről, követi az eseményeket.
− Figyelem a történéseket, de már más a hangsúlyos az életemben. Az elmúlt húsz év legfontosabb történése a családalapítás volt, három gyermekem született, a legidősebb tíz, a középső nyolc, a legkisebb hat esztendős. Őket nem érdeklik a gyorsasági szakágak, amit nem is bánok. Sokkal jobban a horgászás és a foci, jól van ez így. Nem akartam az autósport felé terelni őket. A família döntően Pesten él, főleg én sokat megfordulok Vas vármegyében, ahol a mezőgazdasági vállalkozásunk található, földekkel foglalkozunk, valamint az élelmiszeriparban, mangalicák révén vagyunk érintettek. Budapesten én vezetem az autószalont, de édesapám ugyanúgy kiveszi a részét mindenből, ahogy korábban is. Valamint a nyár egy részét Balatonakarattyán töltjük. Onnan ugrottam át Balatonfőkajárra is.
Az utcán felismerik, persze közel sem annyian, mint két évtizeddel ezelőtt, akkoriban hatalmas szám volt a magyar F-1-es pilóta.
− De most is előfordul, hogy megszólítanak. A minap Fejér vármegyében, Enyingen, az egyik üzlet üvegvisszaváltójában jöttek oda, hogy emlékeznek rám, drukkoltak nekem a futamokon. Fotózkodtunk, pár szót váltottunk. A mogyoródi futamon általában külföldiek jönnek oda, rajongók, akik autogramot gyűjtenek a jelen és a korábbi időszak versenyzőitől. De az is előfordul, hogy a futamon nem botlanak belém, a cégnél keresnek, előre egyeztetett időpontban találkozunk, legutóbb lengyel sportbarátokkal találkoztam. Úgy gondolom, ma egy tehetséges, magyar pilótának több esélye lenne bemutatkozni, sőt, benn is ragadni az F1-ben, de sok tényező kell, nehéz összerakni azt az életutat, pályafutást, hogy valaki eljusson a kapuig. Az én bemutatkozásomhoz is kellett az egyik versenyző bukása a verseny előtti edzésen, valamint szerepet játszott, hogy Magyarországon volt a futam, így lett igazán nagy durranás, komoly marketing értéke, hogy beülhettem az egyik autóba. Nagyon sok ember közreműködése kellett hozzá, hogy megvalósuljon, fontos volt, hogy megfelelő mennyiségű, teszteken megtett kilométer legyen a hátam mögött. Jól emlékszem, 400 km-rel kellett rendelkezni ahhoz, hogy valakinek a neve egyáltalán szóba kerüljön, én 440-nel rendelkeztem, meg elve, minden követelménynek megfeleltem a debütáláshoz.
Baumgartner mellett 2004-ben az olasz Gianmaria Bruni, egy évvel később az osztrák Patrick Friesacher és a holland Christijan Albers jutott szóhoz.
− Brunival nem tartom a kapcsolatot, ellenben Friesacherrel kimondottan jóban vagyunk, ahogy Mark Webberrel, Giancarlo Fisichellával, Jacques Villeneuve-vel, futamokon, vagy egyéb rendezvényeken találkozunk, közös programokat szervezünk. De ha valami komoly dologról lenne szó, úgy gondolom, a korábbi versenyzőtársak közül bárkit felhívhatnék, emlékeznek rám. Több mint egy évet versenyeztünk közösen. Természetesen szerettem volna folytatni, mutatkozott is rá esély. Bár sokat dolgoztunk ezen, nem sikerült összeszedni elég támogatót a következő szezonomra. Ugyanis a Forma 1-ben nem elég az, hogy valaki jól vezet – úgy gondolom, ennek megfeleltem -, egy újonc, vagy a pályafutása első éveiben járó pilótának szponzorokat kell hoznia. Nem volt ez másként akkor sem és így zajlik most is. Nagyon látványos, ugyanakkor költséges sportág ez.
Egyetlen pontot szerzett, ezzel beírta magát a sportág aranykönyvébe. Az amerikai nagydíjon, Indianapolisban a 8. helyen ért célba.
− Ez azért volt különösen fontos, mert a helyezésemnek köszönhetően az F1-es szabályzatnak megfelelően másfél millió dollárhoz jutott a csapat, a sorozat szervezői állták a szállítást a versenyekre a tengeren és levegőben, ami nagy könnyebbség, jelentős tétel volt a Minardinak.
− Gumiproblémákkal küzdött szinte mindenki, én igyekeztem kimaradni az adok-kapokból, ami sikerült is, kikerülgettem a problémás helyzeteket. Hatalmas élmény volt a futam utáni ünneplés, a csapattal úgy ünnepeltünk, mintha világbajnoki címet szereztünk volna, a mi életünkben, a 21 autóból álló mezőnyben ez a pont körülbelül azzal ért fel. Amúgy nem ez volt a legjobb versenyem - bár eredmény szempontjából feltétlenül -, az érzés, a teljesítmény szempontjából volt jobb futamom is. De visszatérve Indianapolisra, ez egy régi, nagy történelemmel rendelkező, száz éves pálya. Ha jól emlékszem, 2008-ban a centenárium okán kiadtak egy elegáns könyvet, a Forma 1-ről mindössze egy oldal van benne. Azon én vagyok látható, Michael Schumacher és Bernie Ecclestone társaságában. Küldtek egy példányt nekem is. Amúgy Belgiumban, Spa-Francorchampsban éreztem magam a legjobban, az a pálya feküdt a Minardinak, olyan a vonalvezetés, hogy gyorsabbak voltunk, mint a többi viadalon.
Nem meglepő módon, a 2004-es USA Nagydíjon is – ahogy a szezonban előzőleg nyolc eseményen - a német Michael Schumacher nyert, mögötte a brazil Rubens Barrichello és japán Szato Takuma ért célba. A világelső Schumi öccse, Ralf Schumacher a tizedik körben súlyos balesetet szenvedett, percekig tartott, míg kiszedték Williamséből, de komolyabb baja nem esett, csak kivizsgálásra szállították az indianapolisi kórház traumatológiai osztályára. A kolumbiai Juan Pablo Montoyát kizárták, mert percekkel a rajt előtt autót cserélt. A Minardi 2002 óta nem szerzett pontot - akkor Mark Webber ötödik lett Melbourne-ben -, az olasz-ausztrál istálló két és fél évet várt arra, hogy ismét önfeledten ünnepelhessen. Tizenkét rivális kiesése kellett a sikerhez, Baumgartner sokakkal ellentétben kiegyensúlyozott, higgadt versenyzéssel, a pályán tudott maradni.
A magyar versenyző és csapattársa, Bruni a mezőny többi tagjához képest a meglehetősen lassú verdával – körönként három-négy másodperccel volt gyengébb az élmezőnynél – az utolsó rajtrácsról indult, a cél ezúttal is a tisztes helytállás volt, valamint az, hogy ne dobja el a vasast, azaz ne törje össze a járművét. Bruni három másik pilótával együtt rajtbalesetben kiesett, Baumgartner ebből kimaradt, a kavarodást követően megérkezett a 13. helyre, a biztonsági autós szakasz után a többiek gyorsan elhúztak mellette, visszacsúszott a mezőny végére. A magyar versenyző óvatos volt, stabil teljesítménnyel megpróbálta elkerülni az ütközéseket. Fernando Alonso és Ralf Schumacher defekt miatt búcsúzott, majd elköszönt Cristiano da Matta és Jenson Button is, autójukban a váltó ment tönkre, Nick Heidfeld motorhiba miatt szállt ki, Juan Pablo Montoyát pedig kevesebb, mint húsz körrel a vége előtt kizárták, ezzel felcsillant a remény a pontszerzésre. Baumgartner a 10. helyen haladt, bár sebesség tekintetében esélye sem volt a többiek ellen, egyenletes köridőkkel őrizte a Minardi épségét a forró indianapolisi délutánon. Mark Webber olajszivárgás miatt szintén kiesett előle, valamint néhány körrel a vége előtt Giancarlo Fisichella Sauberje is elkezdett lelassulni, a tévé előtt üldögélő magyar drukkerek – meg persze a Minardi boxának dolgozói - elkezdtek hinni a csodában. Bár mindenki a körmét rágva várta, célba ér-e a nyolcadik helyre előrelépő magyar pilóta, tulajdonképpen már akkor biztossá vált pontszerzése, amikor Fisichella autója megállt, ugyanis a körök 90 százalékát teljesítve kiesés esetén is rangsorolták volna. Ennek ellenére Baumgartner mindent elkövetett, hogy méltó legyen a befejezés, amikor leintették a kockás zászlóval, csapata győztesként ünnepelte.
− Egy kimondottan rosszul kezdődő hétvége fejeződött be nagyon jól azzal a pontszerzéssel. Pénteken és szombat délelőtt még nagyon küszködtem az autóval, de délutánra sikerült megtalálni a ritmust és a megfelelő beállításokat, utána a verseny remekül alakult. Kimaradtam a rajt utáni csetepatéból, az autó műszakilag stabil volt, a hőségben a gumimizériát is sikerült megúszni, pedig a célegyenesre rávezető másfél kilométer nagyon megviselte az autókat, hiszen azok nem erre a pályatípusra vannak kitalálva. Hét-nyolc körrel a leintés előtt Fisichella váltóhibája miatt át tudtam venni a pontszerző helyet, az utolsó öt-hat kör tényleg nagyon izgalmasan alakult. Az járt a fejemben, hogy ha már eddig eljutottunk, ne történjen semmi, tőlünk független dolog, ami megakadályoz a pontszerzésben. Ugyanazt a tempót mentem, amit addig, a végén következett ünneplés, amit sohasem felejtek. A csapatnak nagyon sokat jelentett ez a 8. hely, a pontomért kapott pénz anyagi stabilitást adott a csapatnak a 2005-ös szezonra, a versenyekre való utazás mellett végre tudtak hajtani nagyobb fejlesztéseket is, ezért a hozzám való viszonyuk is megváltozott. Az akkori szakemberek közül egyébként nyolcan-tízen még mindig a paddockban dolgoznak, sajtósként, csapatvezetőként, mérnökként. Mindig nagyon jó találkozni velük, nagyon örülünk egymásnak.
Különösen a már említett Massimo Rivola, az Aprilia jelenlegi szakmai főnöke.
− Meglehetősen rosszul indult az amerikai versenyünk, mert a másik pilótánk, Gianmaria Bruni már az elején balesetbe keveredett, kiesett. Indianapolis valamennyire feküdt nekünk, persze ez a mi esetünkben nem jelentett sokat, mindenesetre, amikor a futam végén Giancarlo Fisichella kiesett a Sauberrel, és Zsolt a nyolcadik helyen haladt, nagyon izgatottá váltunk. Csak azt ismételgettük neki a rádión: „Hozd haza az autót, vezess nyugodtan.” Amit meg is valósított. Számunkra győzelemmel ért fel a nyolcadik hely, Zsoltot hősként ünnepeltük.