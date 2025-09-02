Baumgartner Zsolt feladata az volt, hogy vigye haza az autót Indianapolisban

Az F1-es bemutatkozás előtt a Hungaroringen, a Jordan pilótájaként

Forrás: Imago Images

Baumgartner mellett 2004-ben az olasz Gianmaria Bruni, egy évvel később az osztrák Patrick Friesacher és a holland Christijan Albers jutott szóhoz.

− Brunival nem tartom a kapcsolatot, ellenben Friesacherrel kimondottan jóban vagyunk, ahogy Mark Webberrel, Giancarlo Fisichellával, Jacques Villeneuve-vel, futamokon, vagy egyéb rendezvényeken találkozunk, közös programokat szervezünk. De ha valami komoly dologról lenne szó, úgy gondolom, a korábbi versenyzőtársak közül bárkit felhívhatnék, emlékeznek rám. Több mint egy évet versenyeztünk közösen. Természetesen szerettem volna folytatni, mutatkozott is rá esély. Bár sokat dolgoztunk ezen, nem sikerült összeszedni elég támogatót a következő szezonomra. Ugyanis a Forma 1-ben nem elég az, hogy valaki jól vezet – úgy gondolom, ennek megfeleltem -, egy újonc, vagy a pályafutása első éveiben járó pilótának szponzorokat kell hoznia. Nem volt ez másként akkor sem és így zajlik most is. Nagyon látványos, ugyanakkor költséges sportág ez.

Egyetlen pontot szerzett, ezzel beírta magát a sportág aranykönyvébe. Az amerikai nagydíjon, Indianapolisban a 8. helyen ért célba.

− Ez azért volt különösen fontos, mert a helyezésemnek köszönhetően az F1-es szabályzatnak megfelelően másfél millió dollárhoz jutott a csapat, a sorozat szervezői állták a szállítást a versenyekre a tengeren és levegőben, ami nagy könnyebbség, jelentős tétel volt a Minardinak.

− Gumiproblémákkal küzdött szinte mindenki, én igyekeztem kimaradni az adok-kapokból, ami sikerült is, kikerülgettem a problémás helyzeteket. Hatalmas élmény volt a futam utáni ünneplés, a csapattal úgy ünnepeltünk, mintha világbajnoki címet szereztünk volna, a mi életünkben, a 21 autóból álló mezőnyben ez a pont körülbelül azzal ért fel. Amúgy nem ez volt a legjobb versenyem - bár eredmény szempontjából feltétlenül -, az érzés, a teljesítmény szempontjából volt jobb futamom is. De visszatérve Indianapolisra, ez egy régi, nagy történelemmel rendelkező, száz éves pálya. Ha jól emlékszem, 2008-ban a centenárium okán kiadtak egy elegáns könyvet, a Forma 1-ről mindössze egy oldal van benne. Azon én vagyok látható, Michael Schumacher és Bernie Ecclestone társaságában. Küldtek egy példányt nekem is. Amúgy Belgiumban, Spa-Francorchampsban éreztem magam a legjobban, az a pálya feküdt a Minardinak, olyan a vonalvezetés, hogy gyorsabbak voltunk, mint a többi viadalon.

Nem meglepő módon, a 2004-es USA Nagydíjon is – ahogy a szezonban előzőleg nyolc eseményen - a német Michael Schumacher nyert, mögötte a brazil Rubens Barrichello és japán Szato Takuma ért célba. A világelső Schumi öccse, Ralf Schumacher a tizedik körben súlyos balesetet szenvedett, percekig tartott, míg kiszedték Williamséből, de komolyabb baja nem esett, csak kivizsgálásra szállították az indianapolisi kórház traumatológiai osztályára. A kolumbiai Juan Pablo Montoyát kizárták, mert percekkel a rajt előtt autót cserélt. A Minardi 2002 óta nem szerzett pontot - akkor Mark Webber ötödik lett Melbourne-ben -, az olasz-ausztrál istálló két és fél évet várt arra, hogy ismét önfeledten ünnepelhessen. Tizenkét rivális kiesése kellett a sikerhez, Baumgartner sokakkal ellentétben kiegyensúlyozott, higgadt versenyzéssel, a pályán tudott maradni.

A magyar versenyző és csapattársa, Bruni a mezőny többi tagjához képest a meglehetősen lassú verdával – körönként három-négy másodperccel volt gyengébb az élmezőnynél – az utolsó rajtrácsról indult, a cél ezúttal is a tisztes helytállás volt, valamint az, hogy ne dobja el a vasast, azaz ne törje össze a járművét. Bruni három másik pilótával együtt rajtbalesetben kiesett, Baumgartner ebből kimaradt, a kavarodást követően megérkezett a 13. helyre, a biztonsági autós szakasz után a többiek gyorsan elhúztak mellette, visszacsúszott a mezőny végére. A magyar versenyző óvatos volt, stabil teljesítménnyel megpróbálta elkerülni az ütközéseket. Fernando Alonso és Ralf Schumacher defekt miatt búcsúzott, majd elköszönt Cristiano da Matta és Jenson Button is, autójukban a váltó ment tönkre, Nick Heidfeld motorhiba miatt szállt ki, Juan Pablo Montoyát pedig kevesebb, mint húsz körrel a vége előtt kizárták, ezzel felcsillant a remény a pontszerzésre. Baumgartner a 10. helyen haladt, bár sebesség tekintetében esélye sem volt a többiek ellen, egyenletes köridőkkel őrizte a Minardi épségét a forró indianapolisi délutánon. Mark Webber olajszivárgás miatt szintén kiesett előle, valamint néhány körrel a vége előtt Giancarlo Fisichella Sauberje is elkezdett lelassulni, a tévé előtt üldögélő magyar drukkerek – meg persze a Minardi boxának dolgozói - elkezdtek hinni a csodában. Bár mindenki a körmét rágva várta, célba ér-e a nyolcadik helyre előrelépő magyar pilóta, tulajdonképpen már akkor biztossá vált pontszerzése, amikor Fisichella autója megállt, ugyanis a körök 90 százalékát teljesítve kiesés esetén is rangsorolták volna. Ennek ellenére Baumgartner mindent elkövetett, hogy méltó legyen a befejezés, amikor leintették a kockás zászlóval, csapata győztesként ünnepelte.