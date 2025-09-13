szeptember 13., szombat

Rali

1 órája

Hatalmas baleset történt a Győr Rally második szakaszán – súlyos sérültek is vannak

Címkék#baleset#Győr Rally#Hevesi Norbert

Majdnem tragédia történt a 3. Győr Rally Kisgyónbánya-Csőszpuszta gyorsasági szakaszán. A baleset következtében többen is megsérültek köztük ketten súlyosan.

Feol.hu
Hatalmas baleset történt a Győr Rally második szakaszán – súlyos sérültek is vannak

Túl nagy tempóval érkezett meg a beíróba Hevesi,Németh kettős, a balesetben összesen hat ember sérült meg.

Fotó: Bittó Zsolt/eWRC

A Győr Rally második gyorsasági szakaszán a 25-ös rajtszámmal versenyző Hevesi Norbert,Németh Péter kettős a cél utáni beíróban a BMW M3 E36-os versenyautójukkal négy embert is elsodortak, köztük az előttük célba érő Ladás Bodogán Ferenc,Dudás István párost is így összesen hat ember volt érintett a szerencsétlenségben. A balesetben három személy könnyebben sérült meg, hárman pedig súlyosan.

baleset
Túl nagy tempóval érkezett meg a beíróba Hevesi,Németh kettős, a balesetben összesen hat ember sérült meg
Fotó: Bittó Zsolt/eWRC

A baleset ellenére folytatódik tovább folytatódok a verseny

Az eset miatt a 4. gyorsasági szakaszt etappá nyilvánították, de a verseny továbbra is zajlik a délutáni szakaszokkal.

 

