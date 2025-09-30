Óriási bukás történt a hétvégi Laptiming Kupán (videó, galéria)

A szombati kvalifikációk után, vasárnap már a versenyeké volt a főszerep a Balaton Parkban. A különböző versenysorozatok ezen a hétvégén tartották szezonzáró fordulót, így több szériában is itt avattak bajnokot Ez remek alkalom volt a kilátogatók számára, hogy izgalmas autóversenyt láthassanak. Reggel 8:30-kor a Suzuki Swift Europe Cup pilótái kezdték a napot. A 24 perces futam során, folyamatosan csata volt a pályán, és szinte minden kanyarban volt előzési kísérlet köszönhetően annak, hogy a mezőny kisebb csoportokra bomlott szét. Végül a hatodik helyről induló Pintér Zsombor zárt az élen. A fiatal pilóta eredményei azonban az összetett nemzetközi bajnokságba nem számítanak, így a bajnoki címet a második helyen leintett Bernula István szerezte meg.

Az utolsó futam előtt már bajnokot avattak a Swift Cup-ban a Balaton Parkban.

Fotó: Szabó Zsolt

Ezt követően az egyik legjobban várt széria, az FIA közép-európai hosszútávú versenysorozatának egyórás futamán a nézők kötelező boxkiállást és pilótacserét is láthattak a nézők. A mezőnyből magasan kiemelkedett a lengyel Mateusz Lisowski és váltótársa, Przemyslaw Bienkowski, akik a Mercedes GT3 AMG-jükkel teljesen más dimenzióban autóztak, és három kör után az utolsó helyezett Bódis Kálmán már kört kapott (!). Bár a mezőny viszonylag kis létszámú volt, az autók fülsüketítő hangja, és a GT4-es BMW és az Aston Martinos csapat közötti csata izgalmassá tette a versenyt.

A lengyel kettős oda vissza verte a mezőnyt.

Fotó: Szabó Zsolt

Ezután következett a Renault Clio Cup Bohemia záróversenyével folytatódott a program, ahol a piros zászló is előkerült. A bajnoki címért Bartolomiej Mirecki és Tomáš Pekař harcolt egymással, és a futamgyőzelemért is ők küzdöttek. A leintés vége előtt 8 perccel a svájci Reto Wuest falba tette Clioját így jöhetett a biztonsági autó, de később piros zászlóval megszakították a futamot. Az újraindítást követően Mirecki előzni tudott, de Pekař másodikként ért célba, így ő nyerte a 2025-ös szezont.

Tomáš Pekař lett a Clio Cup Bohemia idei győztese

Fotó: Szabó Zsolt

Az igazán nagy drámát a TCR Eastern Europe tartogatta.A bajnoki címért küzdő Martin Kadleciket kiütötte az egyes kanyar féktávját elmérő Žarko Knego. Kívülről úgy tűnt hogy fékproblémája lehetett a horvát pilótának, nagyon hosszú féktávot vett az 1-es kanyar előtt, ám mint később kiderült vezetői hiba okozta a balesetet. Így végül Adam Kout ünnepelhette a széria megnyerését.