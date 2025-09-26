Döbbent franciák Dunaújvárosban

A Dunaújvárosi női vízilabdázók idén is harcba szálltak a legrangosabb európai kupasorozatban, a Bajnokok Ligájában. Nem csak harcba szálltak, a főtáblára jutást hazai környezetben vívhatják ki, miutn Dunaújváros ad otthont a C-csoport küzdelmeinek. Az első felvonás nem is sikerülhetett volna jobban, a francia Nancy ellen ugrottak medencébe a lányok.

Az első gólt Mahieu szerezte, majd az első emberelőnyt is gólra váltotta Sümegi, Garda pedig biztos kézzel bevert egy ötméterest, így két és fél perc után 3-0-ra vezetett a DFVE. Ilyen kezdésre számított mindenki, a franciák embelőnyben sem találtak kaput, nem tudtak mit kezdeni a szinte hibátlanul munkálkodó védőkkel. Az első felvonás végéig összsen hétszer köszöntek be a hazaiak, míg ellenfelük mindössze egy gólt szerzett, 7-1.

A második etapban kissé alábhagyott a Fejér vármegyeiek lendülete, mindössze kétszer vették be a kaput, igaz ezt a Nancy nem tudta kihasználni, csupán 1 góllal zárkóztak közeleb, 9-4.

A második félidőre magára talált a DFVE, sőt mondhatnánk úgy is, hogy hengerelt, egymás után záporoztak a gólok, a mindössze 14 esztendős Mihók Mandula is betalált a ketrecbe. Sokszor még a labdát kivenni a kapuból sem volt ideje a franciáknak, máris kapták a következőt, 19-4.

A negyedik negyedre sem javult a vendégek játéka, sőt egyre inkbb az érződött, hogy a lelkesedésüknek is nyoma veszett, a dunaújvárosik pedig lövőedzést tartottak és még berámoltak további nyolc gólt, ezzel teljessé téve az estét, 27-6.

