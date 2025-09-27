1 órája
Hihetetlen hajrá, Bajnokok Ligája főtáblás a Dunaújváros
Ismételten győzött a DFVE. A dunaújvárosi lányok a holland Zv De Zaan ellen harcolták ki a Bajnokok Ligája főtáblájára jutást.
Péntek este a Nancy elleni 27-6-os győzelemmel kezdte meg a Bajnokok Ligája-selejtező C-csoportját a DFVE. Ezzel a győzelemmel szinte biztossá vált a továbbjutás, azonban a két együttes számára volt tétje a találkozónak, hiszen a csoportelső könnyebb ágra kerül, mint a második.
A meccset a hollandok kezdték jobban, az első találat is hozzájuk fűződik, azonban erre hamar jött a válasz. Egy újabb gólváltást követően megszerezte a DFVE a vezetést, 3-2. A következő percekben is kiegyenlített játék zajlott a medencében, a mezőny egyik legjobbja egyértelműen a kapuban brillírozó Maczkó Lilla volt. Ötvenhat másodperc volt hátra az első negyedből, amikor Katsimpri megszerezte a vezetést a hazaiak számára. Ezután már a hollandok futottak az eredmény után. A szünetre egygólos hazai előnnyel vonultak a felek, 4-3.
A második negyed jól indult, fél perc alatt kétszer is bevette a kaput a dunaújvárosi alakulat, ettől függetlenül nem nyugodhatott meg, 6-3. Sike József leányai remekül őrizték saját ketrecüket, a De Zaan küszködött a lövőhelyzetek kialakításában. A félidei szünetig már nem tudták utolérni a DFVE-t, Garda Krisztina ötméteresével kétgólos előnnyel mehettek pihenni a felek, 9-7.
A megszakítás a vendégeknek jött jobban, magasabb sebességi fokozatba kapcsoltak a hollandok, a hazaiak támadásai darabosabbak lettek. Bár a játékrész egyértelműen a fekete dresszeseké volt, az előny maradt a Fejér vármegyeieknél, 13-12.
Az egyenlítés után sem adta fel a DFVE, kiharcolta a Bajnokok Ligája főtáblát
Az utolsó negyed dunaújvárosi kapufával kezdődött, ami már nem az első és nem is a második volt a meccsen. Ezek a pontatlanságok úgy tűnt megbosszulják magukat, négy perccel a vége előtt egyenlítettek a hollandok, 13-13. Azonban ettől nem zuhantak össze a lányok, szorosabbra vették a védelmet, majd a végére sikerült begyötörni két gólt is. Sümegi és Milicevic volt a hős, 15-13.
Ezzel a sikerrel a dunaújvárosi alakulat csoportelsőként jutott a Bajnokok Ligája főtáblájára. További részletek társoldalunkon, a duol.hu-n olvashat.
DFVE - ZV de Zaan 15-13 (4-3, 5-4, 4-5, 2-1)
DFVE: Maczkó - Karancsi, Borsi (3), Horváth (1), Mahiue (2), Szabó, Garda (2), Pál (1), Szopori, Milicevic (2), Sümegi (2), Kakas, Katsimpri (2). Vezetőedző: Sike József.