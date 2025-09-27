szeptember 27., szombat

Adalbert névnap

14°
+22
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vízilabda

34 perce

Hihetetlen hajrá, Bajnokok Ligája főtáblás a Dunaújváros

Címkék#Dunaújváros#Bajnokok Ligája#DFVE#Maczkó Lilla

Ismételten győzött a DFVE. A dunaújvárosi lányok a holland Zv De Zaan ellen harcolták ki a Bajnokok Ligája főtáblájára jutást.

Péntek este a Nancy elleni 27-6-os győzelemmel kezdte meg a Bajnokok Ligája-selejtező C-csoportját a DFVE. Ezzel a győzelemmel szinte biztossá vált a továbbjutás, azonban a két együttes számára volt tétje a találkozónak, hiszen a csoportelső könnyebb ágra kerül, mint a második. 

Maczkó Lilla remeklésének köszönhetően Bajnokok Ligája főtáblás a DFVE
Maczkó Lilla remeklésének köszönhetően Bajnokok Ligája főtáblás a DFVE
Forrás: Horváth László - duol.hu

A meccset a hollandok kezdték jobban, az első találat is hozzájuk fűződik, azonban erre hamar jött a válasz. Egy újabb gólváltást követően megszerezte a DFVE a vezetést, 3-2. A következő percekben is kiegyenlített játék zajlott a medencében, a mezőny egyik legjobbja egyértelműen a kapuban brillírozó Maczkó Lilla volt. Ötvenhat másodperc volt hátra az első negyedből, amikor Katsimpri megszerezte a vezetést a hazaiak számára. Ezután már a hollandok futottak az eredmény után. A szünetre egygólos hazai előnnyel vonultak a felek, 4-3.  

A második negyed jól indult, fél perc alatt kétszer is bevette a kaput a dunaújvárosi alakulat, ettől függetlenül nem nyugodhatott meg, 6-3. Sike József leányai remekül őrizték saját ketrecüket, a De Zaan küszködött a lövőhelyzetek kialakításában. A félidei szünetig már nem tudták utolérni a DFVE-t, Garda Krisztina ötméteresével kétgólos előnnyel mehettek pihenni a felek, 9-7

A megszakítás a vendégeknek jött jobban, magasabb sebességi fokozatba kapcsoltak a hollandok, a hazaiak támadásai darabosabbak lettek. Bár a játékrész egyértelműen a fekete dresszeseké volt, az előny maradt a Fejér vármegyeieknél, 13-12

Az egyenlítés után sem adta fel a DFVE, kiharcolta a Bajnokok Ligája főtáblát

Az utolsó negyed dunaújvárosi kapufával kezdődött, ami már nem az első és nem is a második volt a meccsen. Ezek a pontatlanságok úgy tűnt megbosszulják magukat, négy perccel a vége előtt egyenlítettek a hollandok, 13-13. Azonban ettől nem zuhantak össze a lányok, szorosabbra vették a védelmet, majd a végére sikerült begyötörni két gólt is. Sümegi és Milicevic volt a hős, 15-13

Ezzel a sikerrel a dunaújvárosi alakulat csoportelsőként jutott a Bajnokok Ligája főtáblájára. További részletek társoldalunkon, a duol.hu-n olvashat. 

DFVE - ZV de Zaan 15-13 (4-3, 5-4, 4-5, 2-1)

DFVE: Maczkó - Karancsi, Borsi (3), Horváth (1), Mahiue (2), Szabó, Garda (2), Pál (1), Szopori, Milicevic (2), Sümegi (2), Kakas, Katsimpri (2). Vezetőedző: Sike József.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu