Hihetetlen hajrá, Bajnokok Ligája főtáblás a Dunaújváros

Péntek este a Nancy elleni 27-6-os győzelemmel kezdte meg a Bajnokok Ligája-selejtező C-csoportját a DFVE. Ezzel a győzelemmel szinte biztossá vált a továbbjutás, azonban a két együttes számára volt tétje a találkozónak, hiszen a csoportelső könnyebb ágra kerül, mint a második.

Maczkó Lilla remeklésének köszönhetően Bajnokok Ligája főtáblás a DFVE

A meccset a hollandok kezdték jobban, az első találat is hozzájuk fűződik, azonban erre hamar jött a válasz. Egy újabb gólváltást követően megszerezte a DFVE a vezetést, 3-2. A következő percekben is kiegyenlített játék zajlott a medencében, a mezőny egyik legjobbja egyértelműen a kapuban brillírozó Maczkó Lilla volt. Ötvenhat másodperc volt hátra az első negyedből, amikor Katsimpri megszerezte a vezetést a hazaiak számára. Ezután már a hollandok futottak az eredmény után. A szünetre egygólos hazai előnnyel vonultak a felek, 4-3.

A második negyed jól indult, fél perc alatt kétszer is bevette a kaput a dunaújvárosi alakulat, ettől függetlenül nem nyugodhatott meg, 6-3. Sike József leányai remekül őrizték saját ketrecüket, a De Zaan küszködött a lövőhelyzetek kialakításában. A félidei szünetig már nem tudták utolérni a DFVE-t, Garda Krisztina ötméteresével kétgólos előnnyel mehettek pihenni a felek, 9-7.

A megszakítás a vendégeknek jött jobban, magasabb sebességi fokozatba kapcsoltak a hollandok, a hazaiak támadásai darabosabbak lettek. Bár a játékrész egyértelműen a fekete dresszeseké volt, az előny maradt a Fejér vármegyeieknél, 13-12.

Az egyenlítés után sem adta fel a DFVE, kiharcolta a Bajnokok Ligája főtáblát

Az utolsó negyed dunaújvárosi kapufával kezdődött, ami már nem az első és nem is a második volt a meccsen. Ezek a pontatlanságok úgy tűnt megbosszulják magukat, négy perccel a vége előtt egyenlítettek a hollandok, 13-13. Azonban ettől nem zuhantak össze a lányok, szorosabbra vették a védelmet, majd a végére sikerült begyötörni két gólt is. Sümegi és Milicevic volt a hős, 15-13.

Ezzel a sikerrel a dunaújvárosi alakulat csoportelsőként jutott a Bajnokok Ligája főtáblájára.