Az újonc legyőzte a címvédőt

ÉSZAKI CSOPORT

Mányi TK (6.) – Szár KSE (7.) 1–1 (0–0)

Vezette: Erni Edmond Attila.

Mány: Juhász B. – Cserkuti, Bukovecz, Radovics M. (Somogyi), Csata - Vass, Irmai, Czifra (Földes), Palkovics (Nagy M.) - Vindics, Radovics D. Vezetőedző: Pintér Zoltán.

Szár KSE: Jéga-Szabó – Sátori K. (Tóth Barnabás), Fenyvesi Sz., Farkas B., Váradi (Noll) - Tóth Bertalan, Sátori M. (Lakatos), Juhász A. (Szabó B.), Boros Z. - Nyitrai, Iváncsik (Horváth B.). Edző: Mezei Ferenc.

Gól: Czifra (61.), ill. Boros Z. (62.).

Velence (5.) – Fehérvárcsurgó (4.) 3–3 (0–1)

Vezette: Závotka Csongor.

Velence: Zabos – Silhány T., Molnár G. (Urschler), Vaskó (Juhász L.), Silhány F. - Bernáth, Budai, Buzora (Takács M.), Szaller - Szél, Prill (Tóth Barnabás). Vezetőedző: Serhók György.

Fehérvárcsurgó: Rapali – Nagy B., Bitter, Herczeg, Varga L. - Kozma, Gosztonyi (Kovács P.), Horváth M., Molnár D. - Benke (Csány), Guti (Bíró). Csapatvezető: Fogarasi Tibor Ferenc.

Gól: Takács M. (65., 82.), Tóth Baranabás (89.), ill. Gosztonyi (28.), Molnár D. (56.), Varga L. (68.).

Pusztavám-Jüllich (1.) – Bakonycsernye (12.) 2–0 (1–0)

Vezette: Wittner József.

Pusztavám-Jüllich: Németh Z. – Bedő, Molnár A., Gergő, Jakus (Rózsa) - Magosi, Kis, Deme, Vadkerti - Czéh K. (Czéh M.), Kertai. Csapatvezető: Kis Viktor.

Bakonycsernye: Varga M. – Hamar (Rozembaum), Dreska, Boros Bence, Keller - Molnár T., Osgyán, Bus (Strommer), Fodor K. (Csányi) - Lattenstein (Kovács J.), Radács. Csapatvezető: Osgyán Gábor.

Gól: Kis (41.), Vadkerti (82.).

Kiállítva: Kertai (90.).

Vál (10.) – Pátka (2.) 3–4 (1–3)

Vezette: Rózsa József.

Vál: Marton – Németh N., Kiss D. (Mayer), Sinkó D. (Nagy M.), Homoki (Molnár P.) - Molnár B., Glaszhütter (Ángyás), Körmendi, Nádpor - Horváth Zs., Lakatos. Vezetőedző: Sinkó Csaba.

Pátka: Dobosi – Barócsi, Bélik, Horváth T., Szabó B. – Fülöp, Takács Z., Menyhárt, Kovács L. (Németh G.) - Simon K., Tóth K. (Brettschneider). Vezetőedző: Balogh Benedek.

Gól: Homoki (8.), Ángyás (57.), Molnár B. (90.), ill. Fülöp (4., 6.), Kovács L. (19.), Simon K. (89.).