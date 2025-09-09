1 órája
Az újonc legyőzte a címvédőt
A vármegyei II. osztályú labdarúgó bajnokság 1. fordulójában Északon nagy meglepetéssel indult a szezon, a tavaly még a harmadik vonalban szereplő Pusztavám-Jüllich kétgólos sikerrel zárt a címvédő Bakonycsernye ellen, míg a Pátka hétgólos találkozón nyert Válon. Délen a Polgárdinak nem okozott gondot a Pákozd legyőzése, a Beloiannisz gólokban gazdag összecsapáson nyert Nagykarácsonyban, valamint az LMSK is sikerrel rajtolt.
A váli Molnár Bence (sárga, 10) próbált túljutni a pátkai Simon Kevinen
Fotó: Kricskovics Antal.
ÉSZAKI CSOPORT
Mányi TK (6.) – Szár KSE (7.) 1–1 (0–0)
Vezette: Erni Edmond Attila.
Mány: Juhász B. – Cserkuti, Bukovecz, Radovics M. (Somogyi), Csata - Vass, Irmai, Czifra (Földes), Palkovics (Nagy M.) - Vindics, Radovics D. Vezetőedző: Pintér Zoltán.
Szár KSE: Jéga-Szabó – Sátori K. (Tóth Barnabás), Fenyvesi Sz., Farkas B., Váradi (Noll) - Tóth Bertalan, Sátori M. (Lakatos), Juhász A. (Szabó B.), Boros Z. - Nyitrai, Iváncsik (Horváth B.). Edző: Mezei Ferenc.
Gól: Czifra (61.), ill. Boros Z. (62.).
Velence (5.) – Fehérvárcsurgó (4.) 3–3 (0–1)
Vezette: Závotka Csongor.
Velence: Zabos – Silhány T., Molnár G. (Urschler), Vaskó (Juhász L.), Silhány F. - Bernáth, Budai, Buzora (Takács M.), Szaller - Szél, Prill (Tóth Barnabás). Vezetőedző: Serhók György.
Fehérvárcsurgó: Rapali – Nagy B., Bitter, Herczeg, Varga L. - Kozma, Gosztonyi (Kovács P.), Horváth M., Molnár D. - Benke (Csány), Guti (Bíró). Csapatvezető: Fogarasi Tibor Ferenc.
Gól: Takács M. (65., 82.), Tóth Baranabás (89.), ill. Gosztonyi (28.), Molnár D. (56.), Varga L. (68.).
Pusztavám-Jüllich (1.) – Bakonycsernye (12.) 2–0 (1–0)
Vezette: Wittner József.
Pusztavám-Jüllich: Németh Z. – Bedő, Molnár A., Gergő, Jakus (Rózsa) - Magosi, Kis, Deme, Vadkerti - Czéh K. (Czéh M.), Kertai. Csapatvezető: Kis Viktor.
Bakonycsernye: Varga M. – Hamar (Rozembaum), Dreska, Boros Bence, Keller - Molnár T., Osgyán, Bus (Strommer), Fodor K. (Csányi) - Lattenstein (Kovács J.), Radács. Csapatvezető: Osgyán Gábor.
Gól: Kis (41.), Vadkerti (82.).
Kiállítva: Kertai (90.).
Vál (10.) – Pátka (2.) 3–4 (1–3)
Vezette: Rózsa József.
Vál: Marton – Németh N., Kiss D. (Mayer), Sinkó D. (Nagy M.), Homoki (Molnár P.) - Molnár B., Glaszhütter (Ángyás), Körmendi, Nádpor - Horváth Zs., Lakatos. Vezetőedző: Sinkó Csaba.
Pátka: Dobosi – Barócsi, Bélik, Horváth T., Szabó B. – Fülöp, Takács Z., Menyhárt, Kovács L. (Németh G.) - Simon K., Tóth K. (Brettschneider). Vezetőedző: Balogh Benedek.
Gól: Homoki (8.), Ángyás (57.), Molnár B. (90.), ill. Fülöp (4., 6.), Kovács L. (19.), Simon K. (89.).
Bodajk SE (8.) – Mór II. (9.) 0–0
Vezette: Obuch Zoltán.
Bodajk: Mihalik – Tóth B., Weiland, Gyarmati, Kaufmann (Fenyvesi) - Meister, Fojtyik (Valasek), Rigó G. (Paksi), Kajdi - Joó (Turi K.), Turi D. (Véninger). Vezetőedző: Rigó Gábor-
Mór II.: Huszár – Stéger (Petruska), Kovács T., Loi M., Dreska - Tóth B. (Grell), Czachesz (Galovszky), Paulik (Mike), Király K. (Vachtler) - Hajdu, Németh D. Vezetőedző: Loi László Krisztián.
Puskás Akadémia III. (3.) – Etyek (11.) 2–1 (1–0)
Vezette: Balla Richárd.
Puskás Akadémia III.: Csikesz P. – Szabó D., Rózsás, Hárer, Kovács J. - Kasziba, Tóth G. (Vörös), Kiss Cs. (Szilágyi), Szabó G. - Hajnal (Heitler), Vincze.
Etyek: Órai – Sándor, Zorkóczy, Varga M., Szalai I. - Haynes-Varga, Faragó (Komlósi), Pintér B. (Millner), Fodor Sz. - Dzsezsenyák (Klátyik), Juhász E. Vezetőedző: Simon Péter.
Gól: Tóth G. (29.), Kovács J. (79.), ill. Pintér B. (53.).
Kiállítva: Vincze (70.), ill. Sándor (70.).
DÉLI CSOPORT
Aba Sárvíz (5.) – Kisláng (10.) 2–1 (1–1)
Vezette: Durecz Balázs István.
Aba Sárvíz: Sereg – Zsifkovics, Huszti, Iváncsik, Budai (Kuczi Zsolt) - Glócz Z., Réti G., Kuczi Zsombor, Réti R. - Hegyi, Glócz H. Vezetőedző: Radnics Attila.
Kisláng: Ányos – Takács M., Dudar K., Nagy M. (Izing), Árki - László (Vigházi), Szántai, Molnár A., Erdei B. - Lévai (Burkus), Willerding Zs. (Juhász J.). Csapatvezető: Szabó György.
Gól: Kuczi Zsombor (34.), Zsifkovics (65.), ill. Lévai (23.).
Pákozd (13.) – Polgárdi (2.) 0–3 (0–1)
Vezette: Cseh Roland.
Pákozd: Kasza – Krizsán-Deák, Szente, Knitli, Kaltenekker - Téglási, Unger (Füredi), Gönczi, Boda (Molnár R.) - Németh B. (Szabó B.), Tanárki (Szenyéri).
Polgárdi: Neizer – Molnár G., Hajcsár, Komlós, Horgos (Fi K.), Horváth Z. (Lángos) – Baranyai B., Pécsi (Szabó M.), Devcsity (Takács Tibor) - Csizmadia, Fi L. (Csanádi). Csapatvezető: Salacz János.
Gól: Pécsi (12.), Szabó M. (64.), Baranyai B. (93.).
Baracs SE (6.) – Előszállás (7.) 1–1 (0–0)
Vezette: Závotka Csongor.
Baracs SE: Tóth N. – Hepp, Áldott (Szurma), Wolf, Katona (Bartók, Fejes D.) – Takács Titusz, Damásdi (Palkó), Badi, Fülöp - Huber, Fejes Cs. (Prókai). Vezetőedző: Körmendi Zsolt.
Előszállás: Nagy G. – Takács R., Kovalovszky, Szabó M., Nyári – Bognár M. (Horváth K.), Garbacz, Szalai Sz., Puskás - Németh L., Gulyás (Horváth G.).
Gól: Palkó (64.), ill. Puskás (48.).
Nagykarácsony (11.) – Beloiannisz (3.) 3–5 (1–4)
Vezette: Rózsa Ádám.
Nagykarácsony: Turi – Csucsai, Kovács D., Gógán, Baranyai F. (Zsilovics) - Dobrovitz, Czári, Balogh D., Szabó M. (Gertner) - Jákli, Kü.
Beloiannisz: Rácz – László (Lepsényi), Lakakisz, Hujber, Németh B. - Szántó (Gondi), Bedőcs (Várkonyi), Juhász M. - Balla P. (Nebucz), Tóth N., Tunyogi (Szentes). Edző: Ruzsás László.
Gól: Balogh D. (45., 72.), Kovács D. (79.), ill. Tóth N. (3., 29.), Lakakisz (34., 51.), Bedőcs (11.).
LMSK (4.) – Sárszentmihály-Masterplast (9.) 4–3 (3–0)
Vezette: Béd Ákos.
LMSK: Árkus – Kiss R., Sütő, Pap (Horosz), Bagó - Vajda (Iliás), Tóth V. (Mészár), Horváth P., Virág (Kerti) - Potesz (Peresztegi-Nagy), Teichel. Vezetőedző: Nagy Bálint.
Sárszentmihály-Masterplast: Tombor – Horváth F., Szipőcs, Blaski (Túri), Gurdon (Gál A.) – Klémán P., Kocsis M. (Török), Jasinka, Torma – Tornyai T., Borsos (Dombi). Csapatvezető: Horváth Ferenc.
Gól: Tóth V. (19., 35., 86.), Pap (42.), ill. Tornyai T. (46., 48.), Klémán P. (79.).
Nagyvenyim (1.) – Lajoskomárom II. (12.) 4–1 (1–0)
Vezette: Koczka László Donát.
Nagyvenyim: Pék – Princz, Balogh D., Mohácsi (Slett), Kovács M. (Káveczki) - Palkovics, Kővári L., Rezes Rácz A. - Sipeki, Török Barsa. Vezetőedző: Kőkuti Tamás Gábor.
Lajoskomárom II.: Benedeczky – Hambalgó, Tóth N., Berta, Kicska - Nagy L., Labossa (Fejérpataky), Esze Z., Szakáts - Szili B. (Hersics), Bögyös.
Gól: Princz (19.), Palkovics (49.), Balogh D. (51.), Kővári L. (83.), ill. Tóth N. (65.).
Szabadnapos: Seregélyes-Sárosd II. (8.).
