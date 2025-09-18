35 perce
Az öttusázókat köszöntötték a fehérvári városházán
A kistanácsteremben fogadta a város vezetése a Volán Fehérvár öttusázóinak küldöttségét, a koronázóvárosi fiatalok remekeltek a 2025-ös szezonban.
Balra Szécsi Nemere, kétszeres világbajnok, valamint Cser-Palkovics András polgármester
Fotó: Horog László
Cser-Palkovics András polgármester, valamint a két alpolgármester, Mészáros Attila és Horváth Miklós Csaba látta vendégül a volánosokat, a klubvezetés részéről Tóth István elnök, Vörös Zsuzsa szakosztály-igazgató, az edzők képviseletében Kovács Sarolta, Málits István, Vitéz László és Bencze Andrea volt jelen. De a hangsúlyt az egyesület fiatal, a nemzetközi mezőnyben is bizonyító tehetségei jelentették, Szécsi Nemere, Bognár Levente és Turbucz Ivola meghatottan hallgatta a dicsérő szavakat.
A polgármester köszöntötte a vendégeket, elmondta, múlt vasárnap, az első, hazai, győztes hokimeccs első szünetében került szóba, hogy korábban az Alba Volán SC két, rendkívül sikeres szakosztállyal rendelkezett, a jégkoronggal és az öttusával, azóta mindkét sportág külön útra lépett, az viszont közös, hogy mindegyik sikeres. A modern pentatlonisták fiataljai az idei nyáron nagyon sok örömöt szereztek nem csak a fehérvári drukkereknek, a sportág összes, honi szurkolójának.
-Nagyszerű eredményeknek tapsolhattunk, amiben benn van a fehérvári trénerek odaadó munkája is, a komoly szakmai háttérnélkül ezek az eredmények nem születhettek volna meg. A volános műhely mindig termelte a tehetségeket, meggyőződésem, ez nem lesz másként a folytatásban sem. Ahogy eddig, a város a későbbiekben is igyekszik minden segítséget megadni az eredményes szerepléshez, az egyesület vezetői ezentúl is bátran fordulhatnak hozzánk – közölte Cser-Palkovics András.
Majd a szezonban parádézó, 16 éves szupertehetséghez, Szécsi Nemeréhez fordult, kérdezte, miként telt a korosztályos világelső nyara. „A hírek szerint nem unatkoztál.” - jegyezte meg a város első embere. A megszeppent sportoló gyorsan válaszolt. „Nem tudok sok mindenről beszámolni.” – közölte csendesen Szécsi, mondatára azonnal reagált Mészáros Attila alpolgármester. „Ehhez képest nyertél két vb-t, előbb a saját korosztályodban, majd az idősebbek között is.” A mondat végét már hangos kacaj kísérte, ez a pár gondolat meg is ágyazott a később, oldott hangulathoz.
-A szezonom Barcelonában kezdődött, az U17-es Eb-n, ahol a vívást sajnos nagyon elrontottam, ami befolyásolta az egész versenyemet. Végül negyedik lettem, reménykedtem, hogy a vb-n sikerül lényegesen jobbat összehoznom. A világbajnokságon aztán minden jól alakult, magabiztosan nyertem. Aztán jött az U19-es Eb, szintén negyedik lettem, voltak technikai problémáim, amúgy a 19 éven aluli világversenyek kapcsán nem voltak különösebb elvárásaim, tanulni, tapasztalatot szerezni mentem, magamat is megleptem a két győzelemmel. Főleg a szezont záró világbajnokságon, nagy hátrányból kezdtem a futást és a lövészetet, végül komoly előnnyel nyertem. Mindent kihoztam magamból, nagyon örülök, hogy így alakult.
Mészáros Attila elemében volt, megjegyezte, bár terhet nem szeretnének a fiatal tehetség vállára tenni, a vármegye székhelyén mindenki elégedett lenne azzal, hogy a 2032-es nyári játékokokon, az ausztráliai Brisbane városából hazahozná az aranyat, azonban előtte a világbajnokságon nem szerezné meg a legfényesebb medált. Ezzel bárki kiegyezne.
Aztán visszatértünk a jelenbe, az idei szezonban szintén kiegyensúlyozottan teljesítő Bognár Levente az U19-es Eb-n csapatban 5. lett, a vb-n pedig 4., mindkétszer Szécsi Nemere társaságában.
-Az U19-es Eb-n indultam először egyéniben nemzetközi versenyen, korábban csak váltóban szerepeltem, emiatt érthetően volt bennem izgalom - közölte Bognár Levi. - Hosszabbak voltak a távok, mint korábban, ezért a döntőre fejben és fizikálisan is elfáradtam. A selejtező kimondottan jól sikerült, azonban a fináléra elfogytam. A világbajnokság hasonlóan alakult, szellemileg és testileg is rendben volt a selejtező, de a döntőre elkészültem az erőmmel, az sem sikerült jól. Annak természetesen nagyon örülök, hogy kijutottam a korosztályos világeseményekre. Van tehát hova fejlődnöm, tehát adottak a céljaim.
Turbucz Ivola csapatban ezüstérmes lett a 19 éven aluliak világbajnokságán, valamint az Eb-n mix váltóban szerzett bronzot Szécsi Nemere társaságában.
-Nehéz tavaszon jutottam túl, sok problémával küzdöttem, emiatt nagyon örültem, hogy kijutottam a kontinensviadalra, majd a vb-re is. Az Európa-bajnokság kimondottan jól sikerült, a vb kevésbé, az utóbbin nyújtott teljesítményemmel nem vagyok elégedett, azt igyekszem gyorsan elfelejteni. Bízom benne, hogy jövőre minden jobban sikerül.
A volánosok szakosztályának első embere, a 2024-es nyári játékok, Athén ötkarikás bajnoka, Vörös Zsuzsanna elmondta, Turbucz rendkívül céltudatos, alázatos, mentálisan erős, de ugyanez elmondtható Szécsiről, Bognárról és az egyesület többi fiataljáról is.
-Öröm velük dolgozni, minden klubvezetőnek és edzőnek ilyen sportolókat kívánok. Nem véletlenek a sikereink. Minden sportoló életében vannak könnyebb és nehezebb időszakok, főleg az utóbbiakból lehet építkezni. Az én karrierem is tele volt hullámvölgyekkel, előfordult, hogy nagyon mélyről kellett felállnom, de az olimpiai bronzérmes Kovács Sarolta is tudna erről hosszasan beszélni. Nem csak Ivola ment át nehézségeken, de ő volt az, aki a legnagyobb elszántsággal készült a viadalokra. Versenyzőinkben rendkívüli potenciál van, nem csak azon három fiatalban, akik meghívást kaptak erre a rendezvényre, szerencsére nagyon sok tehetségünk van még, akik reményeim szerint az elkövetkező években sok örömet szereznek nekünk. Bognár Levi is jól teljesített, Szécsi Nemere, azaz Némó pedig egyenesen fantasztikus volt, 16 évesen megverte a három évvel idősebbeket. Megkönnyeztem a győzelmét. Ahogy célba ért, azonnal hívtak telefonon Kovács Saroltával, ugyanis itthon, a neten néztem versenyét, nem voltam ott a helyszínen. Mondtam Némónak, innentől még nehezebb dolga lesz, mert mindenki őt akartja majd megverni.
Az edzők is az elismerés hangján szóltak a fiatalokról, Kovács Sarolta mindegyik viadalon a helyszínen igyekezett a legtöbbet kihozni an tinikből, főleg a kombinált számban, de bármilyen kérdéssel fordulhattak hozzá a versenyeken. Málits István három eseményen volt jelen, csak az utolsó, a litvániai Druskininkai városában rendezett, U19-es világbajnokságot hagyta ki, elmondása szerint az előzőm három esemény, a sok izgalom lelkileg felőrölte. Bence Andrea, a fehérváriak utánpótlását vezető tréner dolgozik a leghosszabb ideje a fiatalokkal, akik döntően egy évtizede kezdték a sportot a Börgöndi úti telepen. Vitéz László korábban a fizikai számokat felügyelte, leginkább a futást, mióta a lovaglás nem szerepel a programban, az akadálypálya, azaz az OCR oktatása is hozzá tartozik. Az edző szerint nagyon fontos, hogy a klub tinédzserei nem csak ügyesek, hanem szorgalmasak, elszántak, fogékonyak, ennek köszönhetik nagyszerű eredményeiket.
A klub elnöke, Tóth István megköszönte a város az elmúlt években, évtizedekben nyújtott támogatását, enélkül nem tudnának létezni a mai, elanyagiasodott világban, ahol a sport őszinte szeretete már nem elég a diadalokhoz. „Amikor a rendezvényre igyekeztem, számot vetettem az elmúlt évtizedek történéseivel, arra gondoltam, nagyon sokszor jártunk itt, hasonló rendezvényen, amikor valamelyik versenyzőnket ünnepeltük. Remélem, ez így lesz elkövetkező években is. Ahogy eddig, ezentúl is igyekszünk megszolgálni a bizalmat, igazolni, hogy a város támogatása jó célokat szolgál, folyamatosan neveljük a tehetségeket. Ennek a versenyzői generációnak a tagjai most először ülnek itt, de biztosra veszem, nem utoljára.