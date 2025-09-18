Az öttusázókat köszöntötték a fehérvári városházán

Cser-Palkovics András polgármester, valamint a két alpolgármester, Mészáros Attila és Horváth Miklós Csaba látta vendégül a volánosokat, a klubvezetés részéről Tóth István elnök, Vörös Zsuzsa szakosztály-igazgató, az edzők képviseletében Kovács Sarolta, Málits István, Vitéz László és Bencze Andrea volt jelen. De a hangsúlyt az egyesület fiatal, a nemzetközi mezőnyben is bizonyító tehetségei jelentették, Szécsi Nemere, Bognár Levente és Turbucz Ivola meghatottan hallgatta a dicsérő szavakat.

A polgármester köszöntötte a vendégeket, elmondta, múlt vasárnap, az első, hazai, győztes hokimeccs első szünetében került szóba, hogy korábban az Alba Volán SC két, rendkívül sikeres szakosztállyal rendelkezett, a jégkoronggal és az öttusával, azóta mindkét sportág külön útra lépett, az viszont közös, hogy mindegyik sikeres. A modern pentatlonisták fiataljai az idei nyáron nagyon sok örömöt szereztek nem csak a fehérvári drukkereknek, a sportág összes, honi szurkolójának.

-Nagyszerű eredményeknek tapsolhattunk, amiben benn van a fehérvári trénerek odaadó munkája is, a komoly szakmai háttérnélkül ezek az eredmények nem születhettek volna meg. A volános műhely mindig termelte a tehetségeket, meggyőződésem, ez nem lesz másként a folytatásban sem. Ahogy eddig, a város a későbbiekben is igyekszik minden segítséget megadni az eredményes szerepléshez, az egyesület vezetői ezentúl is bátran fordulhatnak hozzánk – közölte Cser-Palkovics András.

Majd a szezonban parádézó, 16 éves szupertehetséghez, Szécsi Nemeréhez fordult, kérdezte, miként telt a korosztályos világelső nyara. „A hírek szerint nem unatkoztál.” - jegyezte meg a város első embere. A megszeppent sportoló gyorsan válaszolt. „Nem tudok sok mindenről beszámolni.” – közölte csendesen Szécsi, mondatára azonnal reagált Mészáros Attila alpolgármester. „Ehhez képest nyertél két vb-t, előbb a saját korosztályodban, majd az idősebbek között is.” A mondat végét már hangos kacaj kísérte, ez a pár gondolat meg is ágyazott a később, oldott hangulathoz.