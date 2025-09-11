Az emlékezés tornája

2020. február 7-én hunyt el 67. életévében Borbély István a Székesfehérvári Volán egykori NB I-es röplabda csapatának tagja, az Ybl Miklós Általános Iskola testnevelő tanára. Edzőként is sokat tett a fehérvári röplabdáért, a nyolcvanas években döntő érdemeket szerzett az utánpótlás nevelés beindításában.

Emlékére először 2020-ban szervezett a klub először az U15-ös korosztály számára tornát, mellyel hagyományt szerettek volna teremteni. Ez úgy tűnik sikerült, a megmérettetés egyértelmű célja az ifjú tehetségek felkutatása, a röplabdás kapcsolatok, barátságok felfrissítése, ápolása mellett a szakmai tapasztalatok cseréje.

- Borbély István tanár úrnak, István bácsinak köszönhetem azt, hogy röplabdázó lettem. Amikor hatodikos lettem az Ybl Általános Iskolában a betonos focipályán közölte velünk, ezen túl röplabdázni fogunk. Akinek kedve volt hozzá csatlakozhatott, és bennem ekkor gyújtotta meg a lángot, és azóta elválaszthatatlan vagyok a sportágtól. A szó szoros értelmében belém ültette a röplabda szeretetét! – hangsúlyozta Nagy Róbert a MÁV Előre SC tiszteletbeli elnöke, a torna főszervezője.

A tornán résztvevő együttesek: KESI Arany, KESI Vásárhelyi, Kunhegyes, Szolnoki Sportcentrum, MÁV Előre Akadémia U15, MÁV Előre Akadémia U17-es II. csapat.

Két csoportba sorolták a csapatokat, amelyeik körmérkőzést játszanak. Az „A” jelű hármasban a KESI Vásárhelyi, a Szolnoki Sportcentrum, és a MÁV Előre U17, míg a „B” csoportban a KESI Arany, a Kunhegyes, valamint a MÁV Előre U15 harcolhatja ki, hogy minél jobb pozícióból játszhasson a helyosztón.

A torna hivatalos megnyitójára 13 órától kerül sor, majd következnek a helyosztók, ahol az „A” csoport győztese a „B” csoport győztesével játszik. A torna végén minden résztvevő együttes kiemelkedő játékosa külön díjazásban részesül.

A megmérettetésre meghívást kapott Sándor Péter, akik 1988-90 között a magyar férfi röplabda válogatott szövetségi kapitánya volt, és az utánpótlásban komoly szerepet vállalt. Annak idején Borbély István mentoraként, és edzőjeként is ismerték őt a sportágban.