Jégkorong

5 órája

Este még a mentők vitték el, ekkor térhet vissza a megsérült fehérvári hokis

Szombat este a Hydro Fehérvár AV19 5-4-re legyőzte az Innsbruckot az osztrák bázisú jégkorongligában (ICEHL). A harmadik harmadban a Volán támadója, Anze Kuralt súlyosnak tűnő sérülést szenvedett el, most kiderült, ekkor térhet vissza.

Feol.hu
Este még a mentők vitték el, ekkor térhet vissza a megsérült fehérvári hokis

A szlovén támadót hordágyon vitték le a pályáról

Fotó: fehervarav19.hu / Soos Attila

Ahogy arról beszámoltunk, a Hydro Fehérvár AV19 egy fordulatokban gazdag mérkőzésen 5-4-re legyőzte az Innsbruckot. A Volán szurkolók öröme nem lehetett felhőtlen, hiszen a harmadik harmadban a csapat szlovén kiválósága, Anze Kuralt súlyosnak tűnő sérülést szenvedett el, hordágyon hagyta el a jeget. 

Anze Kuraltot (fehérben) többször is komolyan leütközték a meccsen
Anze Kuraltot (fehérben) többször is komolyan leütközték a meccsen
Fotó: Nagy Norbert

Ekkor térhet vissza Anze Kuralt

A klub a hivatalos oldalán vasárnap délelőtt közleményt adott ki, amiből kiderült mi a pontos helyzet. Anze Kuralt a korong megszerzéséért harcolt, ami közben elvesztette az egyensúlyát és palánknak ütközött. A játékos ápolása a protokoll szerint megtörtént, a fej és nyaksérülés lehetősége miatt kórházba szállították, ahol a vizsgálatok kimutatták, nem szenvedett komoly sérülést. Ennek megfelelően a csapat orvosi stábja engedélyt adott Kuraltnak, hogy edzésbe álljon, akár már a keddi Graz elleni meccsen visszatérhet a jégre. 

 

