Este még a mentők vitték el, ekkor térhet vissza a megsérült fehérvári hokis

Ahogy arról beszámoltunk, a Hydro Fehérvár AV19 egy fordulatokban gazdag mérkőzésen 5-4-re legyőzte az Innsbruckot. A Volán szurkolók öröme nem lehetett felhőtlen, hiszen a harmadik harmadban a csapat szlovén kiválósága, Anze Kuralt súlyosnak tűnő sérülést szenvedett el, hordágyon hagyta el a jeget.

Anze Kuraltot (fehérben) többször is komolyan leütközték a meccsen

Fotó: Nagy Norbert

Ekkor térhet vissza Anze Kuralt

A klub a hivatalos oldalán vasárnap délelőtt közleményt adott ki, amiből kiderült mi a pontos helyzet. Anze Kuralt a korong megszerzéséért harcolt, ami közben elvesztette az egyensúlyát és palánknak ütközött. A játékos ápolása a protokoll szerint megtörtént, a fej és nyaksérülés lehetősége miatt kórházba szállították, ahol a vizsgálatok kimutatták, nem szenvedett komoly sérülést. Ennek megfelelően a csapat orvosi stábja engedélyt adott Kuraltnak, hogy edzésbe álljon, akár már a keddi Graz elleni meccsen visszatérhet a jégre.